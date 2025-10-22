不斷更新｜累計 22 名議員宣布棄選立法會
iQOO 15 創下銷售新高
iQOO 15 昨日於中國發佈，並立即上架銷售。該款手機迅速成為品牌的熱銷產品，創下銷售新紀錄。根據 iQOO 的數據，iQOO 15 在首30分鐘內的銷售量已經達到其前身在整個首日的銷售數量。iQOO 15 的《王者榮耀》版本已經售罄，下一批將於 10 月 24 日上架。預計 iQOO 15 將於 11 月在國際市場推出。
iQOO 15 配備 6.85 吋 1440 x 3168 LTPO AMOLED 顯示屏，支持 144Hz 刷新率，峰值亮度可達 6,000 尼特，搭載 Snapdragon 8 Elite Gen 5 處理器，提供 12GB 或 16GB RAM，存儲選項包括 256GB、512GB 或 1TB。相機方面，該設備採用三鏡頭後置系統，主鏡頭為 5,000 萬像素，配備光學防抖；超廣角鏡頭同樣為 5,000 萬像素，並支持自動對焦；而 5,000 萬像素的長焦鏡頭則具備 3 倍光學變焦和光學防抖。此外，前置攝像頭為 3,200 萬像素，內置 7,000 毫安時電池，支持 100W 有線快充及 40W 無線快充，運行 Android 16，並搭載 OriginOS 6。
以下是 iQOO 15 的主要規格：
規格
詳細資料
顯示屏
6.85 吋 LTPO AMOLED, 1440 x 3168, 144Hz, 6,000 尼特
處理器
Snapdragon 8 Elite Gen 5
RAM
12GB / 16GB
存儲
256GB / 512GB / 1TB
後置相機
主鏡頭 5,000 萬像素 (OIS) + 超廣角 5,000 萬像素 (自動對焦) + 長焦 5,000 萬像素 (3x 光學變焦, OIS)
前置相機
3,200 萬像素
電池
7,000 毫安時, 100W 有線, 40W 無線
操作系統
Android 16 (OriginOS 6)
