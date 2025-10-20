不斷更新｜累計 16 名議員宣布棄選立法會
iQOO 15 慣例升級：Snapdragon 8 Elite Gen 5、2K 144Hz 螢幕加 7,000mAh 電池
售價 4,199 人民幣起。
緊接著上週的國產新機潮，vivo 的效能向副牌 iQOO 今天也發布了最新一代旗艦 iQOO 15。這次的產品外觀跟前代相差甚微，造型上的賣點依舊是圓角方形相機周圍的那一圈 RGB 燈飾。比較特別的是新引入的「凌雲」配色，它的玻璃後蓋下印有看似赤霞的花紋，從不同角度觀看還會呈現變化。除此之外，裝置的重量輕至 215g，厚度薄至 8.1mm，同時機身亦具備 IP68 / 69 防塵防水機能。
iQOO 15 搭載了 Qualcomm 最新的 Snapdragon 8 Elite Gen 5 晶片，同時有 LPDDR5X Ultra（9600Mbps）/ Ultra Pro（10,667Mbps 僅限頂規型號）RAM 和 UFS 4.1 儲存。它還有一顆 Q3 自研電競晶片，可改善渲染、光追效果，實現 2K + 144fps 超解析度超幀率。其 OLED 面板大小為 6.85 吋，使用 Samsung M14 發光材料，解析度 3,168 x 1,440，全域峰值亮度為 2,600 尼特。更新率可達到 144Hz，螢幕下設有超聲波指紋模組。
手機內建有 7,000mAh 電池，同時支援 100W 有線和 40W 無線快充。正面開孔內是一顆 32MP 自拍相機，背後則是 1/1.56 英寸 50MP 廣角主相機、50MP 超廣角和 50MP 潛望 3X 遠攝組合。另外為提升遊戲體驗，裝置也配有大尺寸雙軸線性馬達和對稱雙喇叭。iQOO 15 可選 12GB / 16GB RAM 和 256GB / 512GB / 1TB 儲存，售價在 4,199 至 5,499 人民幣，即日起在內地接受預訂。
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
Amazon優惠｜M4 Mac mini 回歸歷史低點，HK$3,880 入手超強小電腦
去年推出後即大熱的 M4 Mac mini 在 Amazon 上回歸到了歷史低點！目前這款產品正以低至 US$499 的價格促銷。Yahoo Tech HK ・ 13 小時前
AirPods 通話聲音過小如何解決？AirPods Pro 3 升級誰合用？使用注意事項
Apple iPhone 用戶大多都會配搭 AirPods 來聽音樂和通話，但收音質素總是時好時壞？經常被對方投訢聽不清楚？其實有個小技巧不妨一試，可能會改變你通話的體驗！Yahoo Tech 編輯為你分析 AirPods 耳機的收音原理，再實測效果。Yahoo Tech HK ・ 4 小時前
Amazon優惠｜Marshall Emberton II 再降，歷史新低 HK$740 免運費入手
Marshall Emberton II 集復古帥氣於一身，而且渾厚有力的音效令音樂控都愛不釋手，小小的喇叭一向是潮店、band 房的常客。Yahoo Tech HK ・ 12 小時前
北卡羅來納大學科學家研發微型「DNA 花朵」機器人，可能實現體內藥物傳遞
北卡羅來納大學科學家研發微型「DNA 花朵」機器人，可能實現體內藥物傳遞TechRitual ・ 8 小時前
Apple 測試 iOS 26.4 早期版本後對全新 AI 版 Siri 前景擔憂？若最終表現平平或致多名高管走人
眼看跳票良久的全新 AI 版 Siri 已經離傳說的 2026 年春上線時間越來越近，Apple 內部卻傳出了令人擔憂的消息。Yahoo Tech HK ・ 12 小時前
「維港海上大巡遊」10.25正式登場！設市集限定紀念品、互動遊戲、主題餐飲 即睇售票詳情
全球首創的「維港海上大巡遊」將於10月25日率先以4大IP角色——多啦A夢、KAWS & 芝麻街（Elmo）、麥當勞滑嘟嘟和LABUBU，化身巨型海上充氣雕塑亮相維港，直至11月1日迎來壓軸「海上巡遊日」，暢遊兩岸。同日位於中西區海濱長廊中環段的「巡遊市集」亦將正式開放，不但有限定紀念品、主題餐飲，還有互動遊戲等活動。想一同參加這項盛事，Klook在10月20日開售「巡遊市集」門票，成人票$70起，再送$20紀念品優惠券，想知更多詳情，即看下文！Yahoo 旅遊 ・ 4 小時前
ONEREPUBLIC演唱會2026丨10.21優先購票 年初五開Show 即睇搶飛攻略、票價、座位表
搖滾天團OneRepublic《From Asia, With Love》巡演將於2026年2月舉行香港站演出，帶來經典大熱作品以及全新舞台和新歌️！想與OneRepublic過農曆新年，就要留意以下演唱會優先購票及公售詳情！Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
BLACKPINK演唱會｜Rosé高雄演唱會吃鳳梨酥喝五十嵐 BLINK：明天就要去五十嵐報到！
BLACKPINK Rosé吃鳳梨酥，喝五十嵐！韓國天團BLACKPINK在10月18日、19日於高雄開演唱會，Rosé出場時一邊吃著鳳梨酥，一邊喝著五十嵐進場，引起熱話！不少BLINK都表示要跟Rosé去吃同款鳳梨酥和喝五十嵐。Yahoo Food ・ 6 小時前
失業率升至3.9%高於市場預期 政府料不明朗因素影響招聘意欲
政府統計處今日(20日)發表的最新勞動人口統計數字，經季節性調整的失業率由6月至8月的3.7%上升至7月至9月的3.9%。就業不足率在該兩段期間則保持不變，維持於1.6%的水平。 許多主要經濟行業的失業率(不經季節性調整)均見上升，其中社會工作活動業及建造業有較明顯的升幅。同期，餐飲服務活動業的失業率維持不變，金am730 ・ 10 小時前
唔係咁好賣？傳聞 Apple 計劃削減 iPhone Air 產量約 100 萬台
近期有日本投資銀行的報告顯示，iPhone Air 銷情未符合預期，令 Apple 計劃減產 100 萬部 iPhone Air。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
天氣報告｜大致多雲有幾陣雨 最高氣溫約29度
【Now新聞台】本港今日(10月20日)天氣預測，大致多雲。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約29度。稍後有幾陣雨，晚上市區氣溫顯著下降至最低約23度，新界再低一兩度。吹和緩至清勁偏北風，離岸吹強風，高地達烈風程度。海有大浪及湧浪。 展望未來兩三日風勢持續頗大，多雲有雨，星期二及星期三初時雨勢較為頻密。星期二至星期四市區氣溫顯著下降至19度左右，新界再低兩三度。海有大浪及湧浪。晚上部分沿岸低窪地區可能出現水浸。#要聞now.com 新聞 ・ 19 小時前
ROG Xbox Ally X掌機太貴誰的鍋？Xbox總裁：華碩負責，他們更了解玩家
遊戲掌機市場近期熱議的焦點，肯定就是於 Xbox 與華碩（Asus）合作推出的 ROG Xbox Ally X 掌機。該掌機強大效、特製版的 Windows 系統和大畫面，在首發就獲得大量好評。但其高達 999 美元（台灣定價為新台幣 29,999 元）的驚人售價也引發了不少批評。面對遠高於市場競爭對手的定價，Xbox 總裁 Sarah Bond 也首次回應，稱是由華碩主導：「他們了解玩家想要什麼」Yahoo Tech HK ・ 16 小時前
OPPO Find X9 Pro 國行先行到港，首批開價7千中!
OPPO 於日前在國內發表新一代旗艦 Find X9 系列。而當中最高規格的 Find X9 Pro 水貨已於近日到港，首叫價7千中!Mobile Magazine ・ 14 小時前
《寶可夢傳說Z-A》路人NPC對話超厭世！抱怨24小時工作、對戰賺不到錢
《寶可夢傳說Z-A》正式推出後，除了對戰、抓寶可夢、變裝等玩法外，許多玩家也在探索這座巨大的城市，尤其是通過和 NPC 對話來了解完整的城市歷史和一些傳說，這也是《寶可夢》系列的魅力之一。然而有玩家在對話之後，發現「密阿雷市」中的多數路人 NPC 都非常的厭世，說出來的話各種悲觀和消沉感，網友猜是：「開發者的求救」Yahoo Tech HK ・ 17 小時前
iPhone 17上市初期在中美市場銷量比前代高出14% 基礎款機型人氣大增
【彭博】--Bloomberg ・ 15 小時前
橋本環奈的雙面人生太震撼！ 她的爆紅秘密讓你瞠目結舌！
福岡少女的星光起點 說到橋本環奈，誰能不被她的甜美笑容秒殺？😍 這位1999年2月3日生於福岡的小姐姐，152公分的身高，圓圓大眼加天使臉蛋，簡直是人間二次元！ 她小學三年級就加入福岡的Active Hakata經紀公司，2009年成為偶像團體DVL（後改名Rev. from DVL）一員，開始在地方舞台上發光。🌟 現在她的X帳號有496萬粉絲，Instagram也有235萬人瘋狂追隨，粉絲留言直喊：「環奈的笑顏根本是國寶級！」😉 從福岡小女孩到全民偶像，她的旅程超精彩！ 一張照片翻轉人生 橋本環奈的爆紅全靠2013年的「奇跡の一張」！😲 那年5月，她在福岡表演時被粉絲隨手拍下一張照片，11月在網路上瘋傳，網友驚呼：「這女孩也太像天使了吧！」 照片流量直接癱瘓經紀公司網站，連《鬧鐘電視》和《Good! Morning》都爭相報導！這張照片讓她從地方偶像變全國焦點，廣告代約像雪片般飛來！X上粉絲回顧這段往事，笑說：「一張照片讓環奈從福岡飛到全日本，太神啦！」😄 偶像退團，女優開掛 2017年Rev. from DVL解散，橋本環奈沒停下腳步，直接轉型當女優，事業簡直像火箭衝天！🚀 2011年她以電影《奇跡》出道，2016年主演《セーラー服と機関銃 -卒業-》， 還唱主題曲衝上Oricon日榜第一！2017年她在《銀魂》演神楽、《斉木楠雄のΨ難》演照橋心美，演技圈粉無數。2024年她挑大樑演出NHK晨間劇《おむすび》（米田結役）， 2025年4月又將在《天久鷹央の推理カルテ》化身天才醫生。她在朝日新聞訪談說：「鷹央的率真很吸引我，想演得更生動！」（2025-05-20）粉絲在X上激動留言：「環奈演醫生？我已經等不及了！」 舞台女王與恐怖片新挑戰 橋本環奈不只螢幕厲害，舞台表現也超吸睛！2022年起她在《千と千尋の神隠し》演千尋，巡演東京、大阪、倫敦、上海，2025年2月還要再戰上海！情熱大陸記錄她初舞台的模樣：「滿身大汗，但站在舞台真的超幸福！」 2025年9月，她主演恐怖片《カラダ探し THE LAST NIGHT》（森崎明日香役），X上粉絲直呼：「環奈演恐怖片？這反差感我要看爆！」😱 她的多變演技讓人越看越上癮！ 紅白C位與私下小八卦 橋本環奈不只是演員，她還是紅白歌合戰的超人氣主持人！2022到2024年連續三年站上主持台，粉絲讚她：「又甜又穩，主持簡直完美！」😎 私下她有個雙胞胎哥哥和一個大7歲的哥哥，伯母還是管風琴演奏家，家庭背景超有料！2025年她跟Oricon分享：「今年想多運動，活得更健康！」 網友在X上調侃：「環奈說要運動，是不是又要破什麼吉尼斯紀錄？」（她2020年曾1分鐘抽157張面紙創紀錄！）😂 全民女神的粉絲熱潮 橋本環奈的社群熱度高到不行！Instagram的幕後花絮動輒10萬讚，X上《カラダ探し》宣傳貼文數萬回覆，粉絲喊：「環奈的恐怖片演技嚇得我心動！」😳 2024年紅白主持和晨間劇《おむすび》話題不斷，朝日新聞評論：「她的真誠是無可取代的魅力！」2024年她還拿下日本ジュエリーベストドレッサー賞20代部門，網友感嘆：「這顏值，根本是千年一遇的天使吧！」✨ Japhub小編有話說 喂喂，Japhub的各位！看完橋本環奈的「奇跡人生」，有沒有被她的甜笑電到心坎裡？😏 從福岡偶像到螢幕與舞台的超級天后，她的人生簡直像部熱血動漫！ 不管是恐怖片、晨間劇還是紅白舞台，她總能丟出驚喜炸彈！📺 小編已經把《カラダ探し》加入片單，你還在等啥？ 快去X搜@H_KANNA_0203，加入粉絲的狂熱討論，順便告訴我們你最愛環奈的哪個角色哦！Japhub日本集合 ・ 10 小時前
向太陳嵐爆男演員與富家女鬧離婚 男方冇錢落袋因「媽媽不看好」 何超蓮竇驍成討論話題
向華強太太（陳嵐）近年密密喺社交平台出片，爆料對象不分上下高低，早前自爆對細仔向佑恨鐵不成鋼之外，近日就提醒各位家境不俗嘅女生「下嫁是滅亡之路」，仲大爆有富家女下嫁男星後婚姻觸礁。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
男生最想娶的女生職業Top8排行榜大公開！空姐排第二、護士三甲不入、第一名是父母最愛？
男生心目中最想娶的職業排行榜。穩坐榜首的職業完全顛覆想像，更有網民表示自己媽媽聽到「這職業」時也會特別有好感，即看看是哪個職業能虜獲男生與長輩的雙重芳心吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
天文台料「風神」明轉往西南方移動 具體轉向地點時間存在變數
【on.cc東網專訊】熱帶風暴「風神」在今日(20日)上午10時，集結在東沙以南約300公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，橫過南海中北部。天文台考慮在今日下午5時至7時直接發出3號強風信號，取代強烈季候風信號。天文台署理高級科學主任沈志泰今日在電台節目表on.cc 東網 ・ 16 小時前
珍惜生命｜屯門大興邨夫婦墮樓釀雙屍三命 香港墮胎被拒轉赴台灣同不果
屯門有一對男女墮樓身亡。警方今日凌晨4時許接獲大興邨興泰樓住戶報案稱，發現一對男女分別倒臥在大廈對開簷篷和地面，懷疑他們從高處墮下。救援人員接報到場，兩人當場證實死亡。警方經初步調查，相信35歲黃姓男子和34歲陳姓女子從興泰樓一個單位墮下，現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。據悉女死者已懷孕7個月，事件釀成兩屍三命am730 ・ 1 天前