iQOO 15 新機型疑似現身

近期有關 iQOO 15 的消息引起了廣泛關注，這款未發佈的旗艦手機的許多細節已經浮出水面。最近出現的照片顯示了這部手機或其模型的外觀，雖然照片提供的信息不多，但清楚地顯示出一個幾乎沒有邊框的平面顯示屏，背面則有一個大型相機模組，周圍似乎有一個 LED 環或白色裝飾環，但具體情況尚不確定。

根據目前的信息，iQOO 15 的平面顯示屏將由 Samsung 提供，將採用 AMOLED 技術，具備 2K 分辨率，亮度範圍從 1 nit 到 6,000 nits。顯示面板上還會有防反射塗層。此外，這部手機會配備 8K 蒸汽冷卻系統，以保持 Snapdragon 8 Elite Gen 5 的穩定運行。

廣告 廣告

在尚未證實的規格傳聞中，顯示屏的對角線尺寸預計為 6.8 英寸。電池容量將“以 7 開頭”，這意味著其容量在 7,000 mAh 至 7,999 mAh 之間，並支援 100W 有線充電。iQOO 15 將提供高達 16GB 的 RAM 和 1TB 的儲存空間。其他傳聞的細節包括雙揚聲器和大型震動馬達。

iQOO 15 預計將於 10 月份正式發佈。

規格 細節 顯示屏 6.8 英寸 AMOLED，2K 分辨率，亮度 1 nit 至 6,000 nits 電池容量 7,000 - 7,999 mAh，100W 有線充電 RAM 最高 16GB 儲存空間 最高 1TB 冷卻系統 8K 蒸汽冷卻系統

推薦閱讀