iQOO 15 正式發佈，2K 珠峰屏，超絕性能只需低價？
文章來源：Qooah.com
iQOO 15在10月20日正式推出，擁有 2K Samsung 屏、自研電競晶片 Q3 以及 Snapdragon 8 Elite Gen5 等頂級規格。
屏幕方面，iQOO 15搭載了 6.85吋 2K Samsung 珠峰屏（iQOO和 Samsung 聯合研發），使用了無偏光顯示技術，效果比圓偏振光和線偏振光更好，屏幕可以達到無偏振態光線（與自然光一致）的效果，用戶用眼會更舒適，使用了 M14 發光材料，使得發光效率更高，還使用了 2K LEADOLED 技術，能夠使得功耗更低、亮度更高以及更輕薄。
規格方面，iQOO 15 配備了 Snapdragon 8 Elite，擁有 7000mAh 大容量電池，支援 100W 有線閃充。
iQOO 15 配備了業界最大面積單層 VC 均熱板、2億顆納米級氧化石墨烯顆粒，能夠更全面覆蓋熱源、提升 VC 解熱效率，使得散熱體驗更好。iQOO 15 天線進行了 360° 無死角的環繞覆蓋設計，增加底部蜂窩天線簇，能夠使得信號更穩定、接收能力更強、覆蓋範圍更廣。iQOO 15 搭載了 3200萬像素的前置鏡頭，5000萬像素的主鏡、5000萬像素的潛望長焦以及 5000萬像素超廣角。
遊戲方面，iQOO 15 搭載了自研電競晶片 Q3，打造了業界第一個集全場景光追、遊戲超分、遊戲超幀於一身的手機端獨顯晶片，Q3 擁有非常強的遊戲全場景光追效果，擁有 QNSS 超級渲染引擎、配備 PC 顯卡級的 AI 超級採樣技術，使得 iQOO 15 的畫質、畫面渲染能力在行業內都處於非常強的水平，重載遊戲體驗幀率會更穩定、流暢。iQOO 15 擁有真 2K 遊戲畫質的能力，能夠帶來真 2K 原畫超分，並實現與 144FPS 超幀的滿格併發，Q3 已適配了7款頭部遊戲超分超幀。
售價為 4199元起，各個版本的價格為：
12GB+256GB 價格為 4199元；
12GB+512GB 價格為 4699元；
16GB+256GB 價格為 4499元；
16GB+512GB 價格為 4999元；
16GB+1TB 價格為 5499元。
