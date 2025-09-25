iQOO 15 的處理器正式確認

iQOO 15 預計將於下月在中國發佈，國際版則預期在年內推出。該品牌已經透露了 iQOO 15 的設計及部分特性，但今日確認了手機規格表中最重要的部分——處理器。

iQOO 確認 iQOO 15 將搭載最新發佈的 Snapdragon 8 Elite Gen 5 顶级芯片。這一消息並不意外，因為之前的 iQOO 旗舰機型也同樣使用了高通的旗舰芯片。

值得一提的是，iQOO 15 的印度版本同樣將使用 Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC。雖然並未有傳聞指出印度或其他非中國版本的 iQOO 15 會搭載不同的芯片，但官方確認仍然令人安心。

全球版的 iQOO 15，與其中國版一樣，將預裝 OriginOS 6。即將推出的 vivo X300 系列的國際版本也將運行 OriginOS，而非 Funtouch OS，這一系統在過去幾年一直是中國獨有的。

回到 iQOO 15，iQOO 之前已確認其 2025 年的旗舰機型將配備 6.85 吋 144Hz QHD 顯示屏，並搭載 Q3 遊戲芯片。這款智能手機還將配備潛望式長焦相機及一個具變色設計的背蓋。

iQOO 15 的發佈日期應該會很快公佈。

