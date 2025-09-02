摯親離世、壓力爆煲可令心臟「碎裂」 治療或可修復
iQOO 15 相機規格詳情洩露
近期有關 iQOO 15 的消息頻繁傳出，該品牌已證實將跳過「14」這一命名，可能是為了避免在亞洲地區與四數恐懼症的關聯。
今天，來自中國的更多細節披露了這款手機的主要攝像頭規格。主攝像頭將具備 5,000 萬像素的解析度，並使用 1/1.5 吋的感應器。此裝置還將配備 5,000 萬像素的潛望式長焦攝像頭，這在 iQOO 13 中缺失，但在舊款 iQOO 12 中則有。
據悉，iQOO 15 將再次搭載一塊 6.8 吋的平面高端 Samsung 顯示屏，解析度為「2K」（即 QHD），並支援 100W 有線充電、超聲波屏內指紋傳感器、大型振動馬達及雙揚聲器。
此外，該手機還將首次支持無線充電，並配備一個容量以「7」開頭的電池，即 7,000 mAh 至 7,999 mAh。iQOO 15 的配置將提供最高 16GB 的 RAM 及最高 1TB 的存儲，預計將於十月上市。
規格
價格
5,000 萬像素主攝像頭
$[價格] / 約 HK$ [價格]
5,000 萬像素潛望式長焦攝像頭
$[價格] / 約 HK$ [價格]
6.8 吋平面 Samsung 顯示屏
$[價格] / 約 HK$ [價格]
100W 有線充電
$[價格] / 約 HK$ [價格]
7,000 mAh 至 7,999 mAh 電池
$[價格] / 約 HK$ [價格]
最高 16GB RAM 及 最高 1TB 存儲
$[價格] / 約 HK$ [價格]
推薦閱讀
其他人也在看
Sony下一代PS6掌機規格洩漏！比Ally X還強而且更便宜，但PS6主機比PS5貴35%？
轉眼間，Sony 的 PS5 主機已經推出 5 年了，下一代主機 PS6 何時推出也開始被許多玩家所討論著。而在這個月月初，國外 Youtube 頻道 Moore's Law Dead 就發布了有關於 PS6 主機的洩露訊息與相關規格，稱 PS6 將達到 PS5 3 倍效能，而且還會賣得更便宜。而最近他又帶來了會與 PS6 同步推出的 PS6 掌機的相關消息，稱這個掌機將會採用 AMD 目前最先進的 RDNA5 架構 iGPU，並且向下相容 PS4、PS5 遊戲，到時價格也會賣得比微軟最近公布的最新掌機 XBOX Ally X 還便宜。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Amazon優惠｜M3 iPad Air 返校季新低 75 折，HK$3,500 購輕辦公、娛樂優選平板
學生返校季拉開帷幕，11 吋和 13 吋的 M3 iPad Air 雙雙刷新了歷史低價。目前它們在 Amazon 上正以低至 US$449 和 US$649 的低價促銷。Yahoo Tech HK ・ 6 天前
華為 MatePad Mini 要復興「手機平板」？配 8.8 吋 OLED 劍指 iPad mini
9 月 4 日華為在發表升級款「三摺疊」Mate XTs Ultimate Design 的同時，也會帶來能打電話的 8.8 吋小平板 MatePad Mini。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Amazon優惠｜Insta360 X3 運動相機歷史新低，HK$1,950 體驗 5.7K 360 HDR 全景 + 4K 超廣角拍攝
可以一部機兼任 360 全景相機 + 4K 運動相機的 Insta360 X3，在 Amazon 限時促銷中。Yahoo Tech HK ・ 9 小時前
Amazon優惠｜GoPro Hero13 Black 超廣角套裝 69 折搶購！潛水、滑雪、旅拍，挑戰極限視野
想要將潛入深海時的夢幻景致、旅途中的壯闊風光全部一鏡收錄？只有超廣角鏡頭能夠滿足你的需要！能夠更換鏡頭的 GoPro Hero13 Black 超廣角套裝，正在 Amazon 上以 69 折促銷，只需 US$329（約 HK$2,572）就能免運費入手，價格打破歷史最低價，旅行達人們萬勿錯過。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
返校優惠2025｜LG 自動彎曲螢幕 4 折入手，半價便攜智能投影機，宿舍煲劇必備
新學期，新氣象！宿舍還缺一台讓效率與娛樂同時滿分的神器嗎？LG 由 9 月 1 日 至 9 月 7 日期間的開學優惠強勢登場，幫你輕鬆升級書桌配備！現在以 4 折就能入手 LG OLED Flex ，一部可以自訂弧度的曲面顯示器，沉浸感拉滿，打機、趕功課都更投入；再加一部便攜智能投影機，晚間宿舍即刻變身私人影院！Yahoo Tech HK ・ 6 小時前
Amazon優惠｜AirPods 4 歷史低價，HK$700 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔
新入手 iPhone 還缺一對耳機？非降噪版的 AirPods 4 目前正在 Amazon 上以近期好價 US$99 促銷中。換算之後大約只要 HK$770，仍比本地購買要便宜不少。Yahoo Tech HK ・ 2 天前
Amazon優惠｜Lexar Professional Go Portable SSD 新低，最低 HK$820 防水 ProRes 拍攝伴侶直送香港
在為自己的手機找一款即插迷你固態硬碟？Lexar 的 Professional Go Portable SSD 目前正以歷史新低價在 Amazon 上大力促銷。Yahoo Tech HK ・ 26 分鐘前
魚肝油推薦｜魚肝油是童年回憶定陰影？魚肝油作用及副作用解構！魚油丸及魚肝油分別大
有網民在Facebook群組「90年代回憶」懷緬過去，表示兒時經常被逼飲魚肝油，腥味極重，難飲到「打冷震」，不明白為何父母堅持買魚肝油回來逼其飲，深得其他網民共鳴。Yahoo Food ・ 1 天前
胡定欣男友正面長相曝光成焦點 網民激讚身型高大有夫妻相
胡定欣於去年成功脫單，於今年元宵節公開與醫生男友陳健華（Akin）外遊滑雪照。胡定欣不時被網民偶遇行街拍拖Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
秘戀下屬｜雀巢CEO上任一年即被炒 全因同下屬拍拖冇申報 曾被視為「可靠接班人」
繼早前在 Coldplay 演唱會偷食斷正，被逼辭職的 Astronomer 公司CEO Andy Byron...BossMind ・ 4 小時前
阿里收市升18.5%！外送大戰燒錢數百億 卻換來電商生態終極勝利
阿里巴巴今 (1) 日開高走高，終場暴漲 18.5% 至每股 137.1 港元，專家最新指出，阿里巴巴股價的驚人飆升背後，是一場以百億補貼換取用戶規模和市場格局重塑的戰略勝利，這場外賣大戰正在改變中國電商和即時零售的生態規則。鉅亨網 ・ 1 天前
43歲孫藝真「孫仙」威尼斯仙氣穿搭馬上收藏！同款testoni手袋、高跟鞋，百搭程度讓人忍不住入手
韓國女神孫藝真近日在 Instagram 分享海量威尼斯美照，一身仙氣造型瞬間吸引全球粉絲目光！韓國女神完美示範如何將意大利精品 Testoni 單品融入日常穿搭，舉手投足間盡顯優雅氣質，同款單品更即時成搶購目標！Yahoo Style HK ・ 16 小時前
香港小姐2025丨決賽8大重點 張敬軒被指似樓面帶位 李治廷被彈走晒音 馮盈盈靚爆全場出鏡率高
《2025香港小姐競選決賽》於昨晚（8月31日）圓滿落幕，陳詠詩勇奪冠軍，亞軍及季軍則分別為施宇琪和袁文靜，李尹嫣則奪得「友誼小姐」和「最上鏡小姐」。今屆香港小姐以「Do You Wanna Be…」主題， Fashion Show作決賽亮點Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
林芊妤Coffee大頭蝦掉兒子暑期作業感自責：我做阿媽真係好失敗
林芊妤（Coffee）近年主力教授瑜伽及KOL工作，並創立瑜伽服裝品牌。2018年與圈外男友翟志榮結婚，育有一子翟德彥（伯伯），現時正在懷第二胎。近日佢喺Threads分享一件烏龍事，仲話自己做人阿媽好失敗。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
香港小姐2025丨決賽冠亞季軍名單出爐 陳詠詩狀態大勇奪冠 曾展望及葉蒨文「公然拍拖」搶晒鏡 李尹嫣大熱倒灶
《2025香港小姐競選》決賽今晚（31日）圓滿結束，冠軍、亞軍、季軍、「最上鏡小姐」以及「友誼小姐」等獎項塵埃落定Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「意大利愛馬仕」Valextra手袋名媛貴婦都愛 低調奢華、無Logo設計！8折起入手Quiet Luxury熱潮下超值得投資手袋款
奢華不一定要靠全身Logo才算高級，近年時尚圈大熱的「Quiet Luxury」風潮下，愈來愈多人開始追求低調奢華的品味。而來自米蘭的Valextra，正是這種態度的最佳代表。這個創立於1937年的意大利品牌被譽為「意大利愛馬仕」，始終堅持不做大規模廣告、不以誇張標誌取勝，而是專注在皮革工藝與極簡設計上。其獨特的極簡哲學征服名流與時尚愛好者，如果你正在尋找一款不追隨潮流又長青的奢華手袋，Valextra無疑是最值得入手的選擇。Yahoo Style HK ・ 9 小時前
仙氣學生「反正都遲了」道出社會潛規則？打工仔遲到扣薪有規管
學生一句「反正都遲了」引發網民熱議，被讚懂得社會潛規則，現實中返工遲到，僱主能否扣薪？勞工法例早有明文規定。Yahoo財經 ・ 15 小時前
《績後》一文綜合大行於阿里巴巴(09988.HK)公布業績最新目標價及觀點
阿里巴巴(BABA.US)(09988.HK)上周五(8月29日)公布2026財年首財(截至今年6月底止財季)季業績，外媒《華爾街日報》報道阿里擬打造新AI晶片後，今早裂口高開近15%後，盤中曾高見137.5元一度彈高18.8%，半日報135.7元搶上17.3%，成交額375.5億元。摩根士丹利發表題為「中國最優質的人工智慧賦能者(指阿里)正在上演」報告，指阿里雲第二財季(截至今年9月底止財季)進一步加速增長，收入增速達30%以上，雖料即時零售第二財季錄350億人民幣虧損，但管理層承擔未來一至兩個月每單位經濟虧損半，估計此應會見頂。AASTOCKS ・ 1 天前
BLACKPINK Lisa秘遊日本「瞎忙褲」穿搭意外爆紅！潮牌Praying出品，Boxer褲頭意外道盡打工仔心聲
BLACKPINK Lisa與Minnie東京銀座逛街被野生捕獲！焦點全在Lisa身上那條美國潮牌Praying的工裝褲，腰間赫然印著嗆口中文標語，意外地直戳打工人心聲！Yahoo Style HK ・ 10 小時前