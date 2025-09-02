iQOO 15 相機規格詳情洩露

近期有關 iQOO 15 的消息頻繁傳出，該品牌已證實將跳過「14」這一命名，可能是為了避免在亞洲地區與四數恐懼症的關聯。

今天，來自中國的更多細節披露了這款手機的主要攝像頭規格。主攝像頭將具備 5,000 萬像素的解析度，並使用 1/1.5 吋的感應器。此裝置還將配備 5,000 萬像素的潛望式長焦攝像頭，這在 iQOO 13 中缺失，但在舊款 iQOO 12 中則有。

據悉，iQOO 15 將再次搭載一塊 6.8 吋的平面高端 Samsung 顯示屏，解析度為「2K」（即 QHD），並支援 100W 有線充電、超聲波屏內指紋傳感器、大型振動馬達及雙揚聲器。

此外，該手機還將首次支持無線充電，並配備一個容量以「7」開頭的電池，即 7,000 mAh 至 7,999 mAh。iQOO 15 的配置將提供最高 16GB 的 RAM 及最高 1TB 的存儲，預計將於十月上市。

規格 價格 5,000 萬像素主攝像頭 $[價格] / 約 HK$ [價格] 5,000 萬像素潛望式長焦攝像頭 $[價格] / 約 HK$ [價格] 6.8 吋平面 Samsung 顯示屏 $[價格] / 約 HK$ [價格] 100W 有線充電 $[價格] / 約 HK$ [價格] 7,000 mAh 至 7,999 mAh 電池 $[價格] / 約 HK$ [價格] 最高 16GB RAM 及 最高 1TB 存儲 $[價格] / 約 HK$ [價格]

推薦閱讀