iQOO 15 背部顏色變化特性展示視頻

上週，iQOO 15 在野外被拍攝到，照片顯示其背部有著粉紅和灰色漩渦的顏色。事實上，靜態圖片並未能充分展示該手機的顏色變化，現在可以透過視頻來觀賞。

此前已經見過顏色變化的手機，但這款的變化速度和效果可能是目前最快和最戲劇性的。其顏色依賴於觀察角度，從全灰色轉變為粉紅色。

iQOO 15 預計將於本月稍晚發佈，正等待 Snapdragon 8 Elite Gen 5 正式亮相，而高通的年度峰會定於 9 月 23 至 25 日召開，屆時該處理器將正式公佈。iQOO 數字系列手機長期以來一直是高通旗艦芯片的愛好者。

目前尚無官方細節，但傳聞該手機將配備平面 6.85 吋 QHD OLED 顯示屏，這是一款來自 Samsung 的面板，亮度可高達 6,000 尼特，最低可至 1 尼特。預期還會有高刷新率，並配備超聲波指紋閱讀器。

根據消息，Vivo 的新 OriginOS 6 將隨 iQOO 15 首次亮相。該手機將擁有一個大容量電池（介於 7,000mAh 和 8,000mAh 之間），並支持 100W 快速充電。

相機方面，主攝像頭為 5,000 萬像素，搭載 1/1.5 吋的感光元件，還有一個 5,000 萬像素的長焦鏡頭，配備潛望式鏡頭，這暗示著更長的焦距（iQOO 13 配備的是 2 倍變焦鏡頭）。還應該會有超廣角鏡頭，且不出意外的話，這個鏡頭也有可能是 5,000 萬像素（我們在過去幾代中見過類似配置）。

此外，還有一款迷你型號即將登場。

