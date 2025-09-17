小一入學2026丨小一自行分配學位懶人包
iQOO 15 背部顏色變化特性展示視頻
上週，iQOO 15 在野外被拍攝到，照片顯示其背部有著粉紅和灰色漩渦的顏色。事實上，靜態圖片並未能充分展示該手機的顏色變化，現在可以透過視頻來觀賞。
此前已經見過顏色變化的手機，但這款的變化速度和效果可能是目前最快和最戲劇性的。其顏色依賴於觀察角度，從全灰色轉變為粉紅色。
iQOO 15 預計將於本月稍晚發佈，正等待 Snapdragon 8 Elite Gen 5 正式亮相，而高通的年度峰會定於 9 月 23 至 25 日召開，屆時該處理器將正式公佈。iQOO 數字系列手機長期以來一直是高通旗艦芯片的愛好者。
目前尚無官方細節，但傳聞該手機將配備平面 6.85 吋 QHD OLED 顯示屏，這是一款來自 Samsung 的面板，亮度可高達 6,000 尼特，最低可至 1 尼特。預期還會有高刷新率，並配備超聲波指紋閱讀器。
根據消息，Vivo 的新 OriginOS 6 將隨 iQOO 15 首次亮相。該手機將擁有一個大容量電池（介於 7,000mAh 和 8,000mAh 之間），並支持 100W 快速充電。
相機方面，主攝像頭為 5,000 萬像素，搭載 1/1.5 吋的感光元件，還有一個 5,000 萬像素的長焦鏡頭，配備潛望式鏡頭，這暗示著更長的焦距（iQOO 13 配備的是 2 倍變焦鏡頭）。還應該會有超廣角鏡頭，且不出意外的話，這個鏡頭也有可能是 5,000 萬像素（我們在過去幾代中見過類似配置）。
此外，還有一款迷你型號即將登場。
推薦閱讀
其他人也在看
iPhone 17優惠｜電訊商出機優惠合集！機價勁減高達$2,500／送會籍食盡牛角、温野菜
全新iPhone 17系列將於9月19日正式發售，9月12日晚上8時起亦可在蘋果官網預訂。香港各大主要電訊商已展開超前部署，紛紛推出買機優惠，有機電訊商出機價勁減高達$2,500，亦有送會籍讓大家食盡多間人氣餐廳等優惠，而且最快可於開售後一周內取機。即睇內文，令你用最抵價錢搶先一步買新機！YAHOO著數 ・ 1 天前
小米17 Pro最新背屏公開：可自訂顯示、輔助拍攝及控制汽車
雷軍和小米集團－Ｗ(01810-HK) 手機官方今 (17) 日發布影片，正式曝光了小米 17 Pro 的背面外觀，搭載全新「妙享背屏」，支援時鐘主題更換、自拍顯示、小米汽車 App 控制等功能。鉅亨網 ・ 16 小時前
台媒亂報 iPhone 17 不建議貼膜，廠商即時解密芒貼原理
網路假新聞不少，讀者們不做好事實核查就容易被誤導。台灣最近突然爆出有媒體「引述 Apple 官方說法」，不建議為具備「7 層抗反射鍍膜」的 iPhone 17 新手機貼上螢幕保護貼，否則會導致「鍍膜剝落」，而且更有所謂達人發言佐證。台灣兩家手機保護貼品牌也坐不住了，先後發文分享實際的使用原理，以及真正會磨損鍍膜的原因。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
超薄 iPhone Air 手機殼點配搭？5 款女生一眼心動款式推介
全新 iPhone 17 Air 不僅以極致纖薄的設計和優雅美感驚豔全場，更成為時尚女生們展現個性與品味的完美搭配。若果你已準備搶購這部夢幻手機，當然要挑選一款既能保護愛機又能凸顯氣質的手機殼。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Amazon優惠｜Samsung T7 便攜 SSD 近底價，HK$1,780 入手 1,050MB/s 隨身 4TB 存儲
數據儲存需求越來越大，想找便宜但高品質的 SSD？Samsung T7 便攜 SSD 正以 Amazon 上以接近歷史低價的價格促銷，4TB 型號現在只要 US$230 即可入手。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Amazon優惠｜Samsung T9 便攜 SSD 激降，4TB 歷史低價 HK$2,180 直送香港
如果最近想升級一下手機、筆電等設備，需要給寶貴的照片或大容量影片來個備份，不如趁今次 Samsung T9 便攜式 SSD 大促，一拼把它帶回家。 目前 4TB 的版本有特價 US$280（約 HK$2,180），幾乎回到了歷史低點。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
48歲謝安琪「飽滿蘋果肌」樣子仍像少女！兩孩靚媽的保養大法：每天2.5公升室溫水起跳
謝安琪日前宣布開世界巡迴演唱會，入行20年的Kay，首次在馬來西亞開個唱。演唱會海報上，穿著藍色露肩裙裝的Kay，一如以往如女神般示人。海報一發布後隨即引起熱話，老公張繼聰更轉載到Threads分享指：「希望唔使食炒價……」幽默地支持老婆。Yahoo Style HK ・ 23 小時前
施政報告2025｜消息：長者樓換樓計劃屬雙贏局面
《施政報告》公布，推出房委會資助出售單位「長者業主樓換樓計劃」。Fortune Insight ・ 15 小時前
暴跌九成！中國機器人租賃價格大跳水 日租金從近3萬元人民幣暴跌到只剩不到3000
最新數據顯示，中國機器人租賃行業正經歷價格大跳水的慘況，日租價格較巔峰時期跌逾 9 成。這場始於今年春晚舞台的機器人租賃狂歡，短短半年內就經歷戲劇性的市場崩塌。鉅亨網 ・ 23 小時前
聯儲局減息0.25厘 料今年再減半厘
美國聯邦儲備局決定減息0.25厘，聯邦基金利率降至4厘至4.25厘之間。Yahoo財經 ・ 4 小時前
五索坐跑車揭示有錢人如何「離地」落旺角 疑似馬生衝落車買珍奶氹女友
網紅「五索」鍾睿心（Rachel）被爆與已婚大生銀行主席馬清鏗暗交9年，兼為男方誕下4名孩子。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
53歲黎姿手臂線條緊緻度根本是少女！皮膚與身材保養力超班，美貌比當年的「小昭」更有魅力
說到香港女神級人物，黎姿、李嘉欣一定榜上有名。儘管她們已經年過50但容貌還是美到不行，那緊緻細白的肌膚，叫年輕人都要羨慕呢！日前，這兩位女神同框聚餐，合照亦見到二人容光煥發，保養力超班。細看黎姿的IG，她的美貌還是動人，而且亦見她有運動操練的痕跡，也許這也是她的凍齡保養之道！Yahoo Style HK ・ 1 天前
打風｜天文台：今晚掛1號風球，料星期六掠過香港！第三個低壓系統最強？預測下星期幾最接近香港？
今年香港特別多颱風，今個星期又有風暴消息。天文台表示，今晚起至周四（18日）初時發出一號風球，並會評估是否需要在周五（19日）改發更高熱帶氣旋警告信號。位於呂宋附近的低壓區昨晚已增強為熱帶低氣壓，正橫過呂宋一帶並進入本港800公里範圍。香港天文台預報維持風暴會在汕尾附近登陸，而內地中央氣象台的預報路徑則較早前北調，預期風暴會在汕尾至大鵬半島一帶轉向，甚至有機會在香港境內掠過。而另外2個低壓會否發展為熱帶氣旋，變數仍大，但廣東及香港沿岸由本周後期起，或會持續受驟雨及強風影響，大家要記得留意天天台的天氣預報。Yahoo 旅遊 ・ 14 小時前
娛樂好好玩｜陳凱琳唔鍾意「最吸金KOL」稱號 吳家樂指Grace改變鄭嘉穎「好犀利」
日前（15日）播出一集嘅網上娛樂節目《娛樂好好玩》繼續大談圈中熱話及大爆秘聞，期間講到陳凱琳（Grace）及鄭嘉穎。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
《港樓》傳政府擬「拆牆鬆綁」加快發展北都 不排除「直接批地」
行政長官李家超明日(17日)將發表新一份《施政報告》，消息指，其中重點是加快發展北都，政府會「拆牆鬆綁」，精簡規劃及行政等流程，便利產業進駐。AASTOCKS ・ 1 天前
傳中資遭禁買英偉達AI晶片 黃仁勳：失望
根據《CNBC》報導，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳周三 (17 日) 表示，對於媒體報導中國禁止企業採購其人工智慧 (AI) 晶片感到「失望」。鉅亨網 ・ 9 小時前
Jennie同款Stanley水杯聯名亮相！讓BLINKS更愛飲水，還附上水豚卡比巴拉吊飾
BLACKPINK四位都是「帶貨女王」，近期密密推出聯名的有這位「Jennie女王」，早前才見她成為Ray-Ban代言、與Beats聯名的紅色耳機都上架了，現在手上拿著的Stanley水杯都出聯名，而且還附上她最愛的水豚君吊飾，讓一眾BLINKS都要愛上飲水了！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
「美誠月餅」殺到北美？多款「香港月餅」應市 售價僅美心四分之一
中秋臨近，北美驚現多款標榜「香港製造」月餅，卻是港人聞所未的品牌，疑涉「洗產地」引發爭議。Yahoo財經 ・ 21 小時前
內地男星于朦朧墜樓亡惹熱議 相隔五日母親發聲明已處理後事兼曝光死因
曾參演《三生三世十里桃花》飾演白真的內地男星于朦朧日前墮樓身亡，工作室發聲明悼念，不過其死因卻一直惹來各方熱議。昨晚（16日），相隔于朦朧離世五日，其母親透過于朦朧工作室發聲明，表示已低調處理于朦朧身後事，並曝光死因，同時呼籲網民不要再作胡亂猜測。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
沉寂數年重新出山 馬雲吹響「讓阿里巴巴再次偉大」號角
在中國整頓科技行業的幾年間，阿里巴巴集團內部留言板裡涌動著「MAGA」（讓阿里巴巴再次偉大）的雄心壯志。為實現這一抱負，該公司如今正在動用其最有力的武器之一：創始人馬雲。Bloomberg ・ 1 天前