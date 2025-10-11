iQOO 15 開箱預覽，確認充電速度降低

iQOO 將於 10 月 20 日在中國深圳舉行活動，正式發佈 iQOO 15。該品牌最近分享了一些 iQOO 15 的圖片，展示了其顏色選擇，並讓人對這部智能手機的設計有了初步了解。現在，iQOO 15 已在微博上由 AnTuTu 發佈的開箱視頻中現身，讓人們能夠更近距離地觀察這款旗艦手機。

視頻展示的是中國版 iQOO 15 的 Legend Edition，雖然視頻是中文，但非中文使用者仍可獲得一些資訊。

iQOO 15 的零售包裝為黑色，後面板採用 AG 雾面玻璃並具備 AF 塗層，顯示「Monster Inside」的字樣及 iQOO 標誌，並有一個象徵 iQOO 與 BMW M Motorsport 合作的藍紅色設計。可以看到，iQOO 15 的後面板相比前一代 iQOO 13 更加平坦，後置相機模組包含三個鏡頭，其設計與 iQOO 13 相似，但 LED 現在被安置在模組圓環周圍。

下表列出了 iQOO 15 的顏色選擇：

顏色選擇 黑色 藍紅色

iQOO 15 前面配有打孔顯示屏，手機邊框上可見天線線條，證明其金屬機身。在 iQOO 15 的右側邊框上設有電源按鈕和音量鍵，底部則為 USB-C 端口，旁邊有麥克風、揚聲器格柵及 SIM 卡插槽。頂部則有另一個揚聲器，旁邊還有輔助麥克風和紅外發射器。

零售包裝中包含一個看似高品質的保護殼，其他顏色版本可能會隨附顏色匹配的保護殼，這將是一個不錯的改進，因為 iQOO 13 隨包裝提供的是透明保護殼。

不過，唯一令人失望的是 iQOO 15 將配備 100W FlashCharger，這暗示該智能手機的最高充電速度為 100W，相較於 iQOO 13 的 120W 充電速度有所下降。可靠的爆料者 Digital Chat Station 之前表示 iQOO 15 將支援 100W 有線充電，而手機零售包裝中包含的 100W 電源適配器幾乎確認了這一點。不過值得一提的是，據傳 iQOO 15 將配備 7,000 mAh 電池，如果屬實，將是一個受歡迎的升級，因為 iQOO 13 的全球及中國版本均配備 6,150 mAh 電池，而印度版則搭載 6,000 mAh 電池。

目前 iQOO 尚未分享 iQOO 15 的詳細規格，但已確認該智能手機將搭載 Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC、全新發佈的 OriginOS 6、6.85 吋 144Hz 2K 顯示屏和 Q3 遊戲芯片。此外，iQOO 15 確認具備 IP68 和 IP69 等級，並支持無線充電。

