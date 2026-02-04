iQOO 15 Ultra 正式登場：Snapdragon 8 Elite Gen 5 風扇加持搭配專屬肩鍵，低調外觀難掩電競熱情

iQOO 15 Ultra 正式以「行業首款性能 Ultra」定位登場，提供黑、白兩款配色，採用六邊形蜂巢紋理「能量矩陣」設計，背蓋可隨角度呈現流光效果。相機區採圓角方形外觀，並加入「能量光刃」燈效，令整體更有電競旗艦辨識度。

Snapdragon 8 Elite Gen 5 + Q3 遊戲晶片，風扇堆滿散熱規格

新機搭載 Snapdragon 8 Elite Gen 5 旗艦處理器，並配備 iQOO 自研電競晶片 Q3，主打「2K 原畫超解析度 + 120 幀超幀 + 全場景光追」同時滿足。散熱方面，新機採用 17 × 17 × 4mm 大尺寸風扇並緊貼主晶片，另加入最大 8,000mm² VC 均熱板，目標係提升風道空間同散熱效率，應付長時間高負載遊戲。

值得留意嘅係，風道採用隱藏式設計：進風口位於相機下方，出風口設於對面側中框位置，保持性能取向同時亦更易低調融入日常使用場景。風扇可調 3 種檔位，而且唔影響整機 IP68 / 69 防塵防水。

另外針對遊戲直播與長時間遊玩，新機亦加入直驅供電方案。若配合外接顯示分享畫面直播，可實現 2K＋60fps＋30Mbps 超高規格。

iQOO 15 Ultra

肩鍵 + 觸控 + 陀螺儀「超感」組合確保超高採樣

iQOO 15 Ultra 中框設有專屬壓感肩鍵，採樣率高達 600Hz，強調瞬間響應、減少延遲，並支援多款主流 FPS 遊戲無感映射，開啟即可使用。

新機螢幕能實現最高 4,000Hz 瞬時觸控採樣率同 480Hz 多指觸控採樣率，並加入 500Hz 採樣率陀螺儀，針對壓槍穩定度同轉向精準度作針對性提升。

iQOO 15 Ultra

高亮 OLED、杜比全景聲、雙軸馬達齊上

顯示方面，iQOO 15 Ultra 配備 6.85 吋 2K 120 Hz LTPO 平面直屏，採用 Samsung M14 OLED 面板。局部峰值亮度最高達 8,000 nit，同時支援 Dolby Vision。

新機配備「戰鼓大師同軸雙喇叭」，並成為 iQOO 首款獲得「杜比全景聲」認證嘅手機。震動回饋則採用 X 軸、Z 軸雙軸大尺寸振感馬達，針對遊戲、影片同提示回饋增強沉浸感。

iQOO 15 Ultra

3X 潛望遠攝加持，超大電池保駕護航

儘管主打效能，iQOO 15 Ultra 嘅相機系統亦不令人失望。其正面設有 32MP 自拍相機，後置為三 50MP 組合，採標準廣角主攝 + 超廣角 + 遠攝配置。其中主相機採用 1/1.56 英寸感光器，望遠相機為潛望式 3X 方案，具備 CIPA 4.5 防震機能，針對長焦手持拍攝加強穩定度。

iQOO 15 Ultra 內置 7,400mAh 電池，支援最高 100W 有線及 55W 無線快充。裝置採用屏下超聲波指紋辨識模組，重量 227g，厚度 8.7mm。

iQOO 15 Ultra

iQOO 15 Ultra 可選最高 24GB RAM 同 1TB 儲存，首銷優惠價 5,499 人民幣起，享受國補後最低 4,999 人民幣，即日開始內地預售。

