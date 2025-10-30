Klook大派5大獨家優惠 每日優惠低至$11起
iQOO Neo 11 發佈，搭載 Snapdragon 8 Elite SoC 及 7,500 mAh 電池
iQOO 如承諾，在中國正式發佈了 Neo11。這款手機主要針對遊戲玩家，搭載 Snapdragon 8 Elite SoC，並配備 iQOO 自主研發的 Q2 遊戲晶片。iQOO Neo11 配備 6.82 吋 8T LTPO AMOLED 顯示屏，刷新率達 144Hz，解析度為 3168×1440 像素。用戶還可以享受屏幕內指紋掃描器和 1,600 萬像素的自拍相機。iQOO 在 Neo11 內部安裝了一塊巨大的 7,500 mAh 電池，並支持 100W 有線充電。
Snapdragon 8 Elite SoC 配合 Adreno 830 GPU，手機配備最高可達 16GB 的 LPDDR5X RAM 和最高 1TB 的 UFS 4.1 存儲空間。為了在執行高強度任務時保持冷卻，Neo11 配有 8K 蒸氣室。手機背面具有雙攝像頭設置，包括一個 5,000 萬像素的 Sony LYT700V 主傳感器，搭配一個 800 萬像素的超廣角鏡頭。iQOO Neo11 預裝基於 Android 16 的 OriginOS 6，並支持 Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4 及立體聲揚聲器。該手機擁有 IP68 和 IP69 防塵防水等級，並採用金屬框架設計。
此手機提供 Light White、Pixel Orange、Facing the Gale 和 Shadow Black 四種顏色。其中 Facing the Gale 版本具有變色背面。手機厚度為 8.05mm，重量約 216g。目前，iQOO Neo11 已經在中國的官方 iQOO 網站上開售。價格方面，12GB/256GB 版售價為人民幣 2,599 元（$365 / 約 HK$ 2,847），16GB/256GB 版為人民幣 2,899 元（$410 / 約 HK$ 3,198），12GB/512GB 版為人民幣 2,999 元（$425 / 約 HK$ 3,315）。此外，16GB/512GB 版售價為人民幣 3,299 元（$465 / 約 HK$ 3,627），而 16GB/1TB 版則為人民幣 3,799 元（$535 / 約 HK$ 4,173）。
以下是 iQOO Neo11 的主要規格：
顯示屏
尺寸
刷新率
解析度
8T LTPO AMOLED
6.82 吋
144Hz
3168×1440 像素
Snapdragon 8 Elite SoC
Adreno 830
最高 16GB LPDDR5X
最高 1TB UFS 4.1
7,500 mAh
100W 有線充電
5,000 萬像素 + 800 萬像素
1,600 萬像素
