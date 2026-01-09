ISS太空人健康出問題 NASA首度醫療撤離

（法新社華盛頓8日電） 美國國家航空暨太空總署（NASA）今天表示，國際太空站（ISS）一名太空人出現健康問題，站內組員將在數天內返回地球。這是國際太空站首度因醫療因素進行撤離。

官員並未提供這起醫療事件的細節，但表示這名身分未公布的組員情況穩定，並稱問題並非由太空站上的任何傷害或操作所引起。

NASA醫療長波爾克（James Polk）表示，由於存在「持續的風險」及「對診斷結果的持續疑問」，因此決定讓組員提前返回地球。官員們堅稱這並非緊急撤離。

NASA與美國太空探索科技公司（SpaceX）合作的Crew-11任務4名太空人，包括美國成員芬克（Mike Fincke）和卡德曼（Zena Cardman），以及日本的油井龜美也（Kimiya Yui）和俄羅斯的普勒托諾夫（Oleg Platonov），將在未來幾天內返回地球，降落在其中一個常規濺落點。

NASA副署長克沙特里亞（Amit Kshatriya）說：「這是我們首次從載具上進行受控的醫療撤離，所以這確實並不尋常。」

他說，組員運用了他們的「入職訓練」來「處理預期外的醫療狀況」。

克沙特里亞表示：「昨天就是這項訓練付諸實行的教科書級範例。待太空站上的情況穩定後，我們經過審慎商議，決定讓Crew-11組員返回…同時確保對太空站上正在進行的工作衝擊降至最低。」

這4名即將返回地球的太空人自去年8月1日開始執行任務。這類任務通常持續約6個月，而這批組員原已預計在未來幾週內返回。

官員們表示，下一次美國的太空任務有可能比預定時間提早出發，但未提供具體細節。