越皺越愛！Issey Miyake三宅一生折上折低至4折 $1,022入手黑色質感上衣/連張敬軒、Kim Kardashian都愛穿

日本服裝三巨頭之一的Issey Miyake三宅一生，設計打破傳統服裝結構，融合現代科技美學，以皺摺為特色吸引了一大批忠實粉絲，特別深受熟齡女性的喜愛。不少名人都愛穿Issey Miyake，包括Kim Kardashian、Meryl Streep；而男裝款則有張敬軒、Steve Jobs等名人加持。以往都有推介過Bao Bao Issey Miyake實用又具造型感的手袋，這次就讓大家一起進入他的服裝世界，感受獨特的皺褶紋理和立體剪裁，穿上後讓大家在人群中脫穎而出，但又不顯得過分張揚。對生活品質有追求的你，趁著這次減價入手試試看吧！

三宅一生的設計以藝術性和舒適度，吸引了眾多名人，這些名人不僅在公開場合穿著，更是品牌忠實擁躉。例如不只一次在公開場合穿過黑色高領上衣的「蘋果教主」Steve Jobs，以前每逢亮相都會身著這件衣服，令人印象深刻。此外，Meryl Streep（梅姨）在宣傳電影時，就穿著棕色款上衣，獨特剪裁讓梅姨造型十分難忘。想穿簡約些，可以入手如Kim Kardashian一樣的簡單皺摺上衣，搭配皮褲穿著很有質感。Issey Miyake真的非常適合熟齡女性入手，能很好得襯托出人幹練、有品味的感覺。

Kim Kardashian穿著Issey Miyake三宅一生的上衣（getty image）

Meryl Streep也愛穿Issey Miyake（getty image）

Steve Jobs超愛這件黑色上衣，是來自Issey Miyake。（getty image）

Pleats Please Issey Miyake低至4折！

心動想入手的看這裡！Yahoo購物專員看到Farfetch上Issey Miyake的副線品牌Pleats Please Issey Miyake有折上折優惠，最低只需4折即可入手。款式有高調張揚的彩色印花款式短袖衫，原價$4,379，折上折4折後只需$1,751，搭配黑色褲子穿著，或者搭配純色領巾穿著會很有設計感。喜歡純色，可以入手這款白色Tank Top，雖然有點透，但搭配Bra top穿著就沒有問題了，下身可搭配裙裝，仙氣十足。白色Tank Top折上折也只需$1,358，非常好入手！不過提提大家，尺碼剩下很少，不過大部分大家都可以穿著，尺碼分為1-5，分別對應著服裝尺碼的XS-XL，160cm以下身高可以選1、2，身高高於160cm則可以選擇3-5，大家盡情放心挑選吧！

December hoodie

67折特價：$4,397｜ 原價：$6,685

SHOP NOW

December hoodie

Monthly Colors September blouse

6折特價：$3,188｜ 原價：$5,352

SHOP NOW

Monthly Colors September blouse

pleated long-sleeved cardigan

62折特價：$2,097｜ 原價：$3,394

SHOP NOW

pleated long-sleeved cardigan

Tatami July tank top

56折特價：$1,358｜ 原價：$2,425

SHOP NOW

Tatami July tank top

Mellow Pleats trousers

56折特價：$4,065｜ 原價：$7,260

SHOP NOW

Mellow Pleats trousers

January trousers

56折特價：$3,278｜ 原價：$5,855

SHOP NOW

January trousers

plissé trousers

6折特價：$2,658｜ 原價：$4,430

SHOP NOW

plissé trousers

pleated trousers

56折特價：$2,318｜ 原價：$4,139

SHOP NOW

pleated trousers

fitted midi dress

8折特價：$2,918｜ 原價： $ 3,767

SHOP NOW

fitted midi dress

pleated cap-sleeve dress

62折特價：$2,557｜ 原價：$4,139

SHOP NOW

pleated cap-sleeve dress

abstract-pattern plissé effect blouse

4折特價：$1,751｜ 原價：$4,379

最後一件，按此搶購

abstract-pattern plissé effect blouse

男生支線HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE

此外，其實男生有另一支線品牌可以選擇，就是HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE，張敬軒也曾在時裝周穿著HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE服裝在巴黎街頭亮相，手捧著一束花，超有王子氣質！男生也可以多去這個支線品牌尋尋寶。現在也是有低至4折優惠，以經典款黑色上衣為例，原價$2,575，現在只需$1,022，新手入門建議可以入手這款！

張敬軒桃紅色外套，搭配簡約的內搭，顯得氣色十分好！（getty image）

pleat-detail plissé-effect tank top

4折特價：$1,382｜ 價格：$3,457

SHOP NOW

pleat-detail plissé-effect tank top

pleated T-shirt

42折特價：$1,225｜ 價格：$2,943

SHOP NOW

pleated T-shirt

Basic plissé round-neck T-shirt

4折特價：$1,022｜ 價格：$2,575

SHOP NOW

Basic plissé round-neck T-shirt

