打風｜天文台評估需否周日初時改發三號強風信號
越皺越愛！Issey Miyake三宅一生折上折低至4折 $1,022入手黑色質感上衣/連張敬軒、Kim Kardashian都愛穿
Issey Miyake三宅一生不僅手袋很出色，連衣服也是很多時尚愛好者的必入手單品！即看內文推介：
日本服裝三巨頭之一的Issey Miyake三宅一生，設計打破傳統服裝結構，融合現代科技美學，以皺摺為特色吸引了一大批忠實粉絲，特別深受熟齡女性的喜愛。不少名人都愛穿Issey Miyake，包括Kim Kardashian、Meryl Streep；而男裝款則有張敬軒、Steve Jobs等名人加持。以往都有推介過Bao Bao Issey Miyake實用又具造型感的手袋，這次就讓大家一起進入他的服裝世界，感受獨特的皺褶紋理和立體剪裁，穿上後讓大家在人群中脫穎而出，但又不顯得過分張揚。對生活品質有追求的你，趁著這次減價入手試試看吧！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
三宅一生的設計以藝術性和舒適度，吸引了眾多名人，這些名人不僅在公開場合穿著，更是品牌忠實擁躉。例如不只一次在公開場合穿過黑色高領上衣的「蘋果教主」Steve Jobs，以前每逢亮相都會身著這件衣服，令人印象深刻。此外，Meryl Streep（梅姨）在宣傳電影時，就穿著棕色款上衣，獨特剪裁讓梅姨造型十分難忘。想穿簡約些，可以入手如Kim Kardashian一樣的簡單皺摺上衣，搭配皮褲穿著很有質感。Issey Miyake真的非常適合熟齡女性入手，能很好得襯托出人幹練、有品味的感覺。
Pleats Please Issey Miyake低至4折！
心動想入手的看這裡！Yahoo購物專員看到Farfetch上Issey Miyake的副線品牌Pleats Please Issey Miyake有折上折優惠，最低只需4折即可入手。款式有高調張揚的彩色印花款式短袖衫，原價$4,379，折上折4折後只需$1,751，搭配黑色褲子穿著，或者搭配純色領巾穿著會很有設計感。喜歡純色，可以入手這款白色Tank Top，雖然有點透，但搭配Bra top穿著就沒有問題了，下身可搭配裙裝，仙氣十足。白色Tank Top折上折也只需$1,358，非常好入手！不過提提大家，尺碼剩下很少，不過大部分大家都可以穿著，尺碼分為1-5，分別對應著服裝尺碼的XS-XL，160cm以下身高可以選1、2，身高高於160cm則可以選擇3-5，大家盡情放心挑選吧！
December hoodie
67折特價：$4,397｜
原價：$6,685
Monthly Colors September blouse
6折特價：$3,188｜
原價：$5,352
pleated long-sleeved cardigan
62折特價：$2,097｜
原價：$3,394
Tatami July tank top
56折特價：$1,358｜
原價：$2,425
Mellow Pleats trousers
56折特價：$4,065｜
原價：$7,260
January trousers
56折特價：$3,278｜
原價：$5,855
plissé trousers
6折特價：$2,658｜
原價：$4,430
pleated trousers
56折特價：$2,318｜
原價：$4,139
fitted midi dress
8折特價：$2,918｜
原價：$ 3,767
pleated cap-sleeve dress
62折特價：$2,557｜
原價：$4,139
abstract-pattern plissé effect blouse
4折特價：$1,751｜
原價：$4,379
男生支線HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE
此外，其實男生有另一支線品牌可以選擇，就是HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE，張敬軒也曾在時裝周穿著HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE服裝在巴黎街頭亮相，手捧著一束花，超有王子氣質！男生也可以多去這個支線品牌尋尋寶。現在也是有低至4折優惠，以經典款黑色上衣為例，原價$2,575，現在只需$1,022，新手入門建議可以入手這款！
pleat-detail plissé-effect tank top
4折特價：$1,382｜
價格：$3,457
pleated T-shirt
42折特價：$1,225｜
價格：$2,943
Basic plissé round-neck T-shirt
4折特價：$1,022｜
價格：$2,575
>>按此下載<< 全新應用程式Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
山系型人必搶 Patagonia減價55折起！低至$264入手T恤/皇牌Fleece外套$629+免運費貼士
Under Armour限時減價3折起！運動室專用緊身褲低至$105/跑步必備波鞋$3XX起
60歲張曼玉將UNIQLO著到變「高訂」，秘密細節在名牌手袋：Hermès 24/24，還有巴黎世家強勢回歸的Le City
其他人也在看
Giorgio Armani逝世享壽91歲，意大利傳奇時裝設計大師語錄：真正的優雅不代表引人矚目，而是令人難忘
意大利時尚設計大師Giorgio Armani於2025年9月4日逝世，享壽91歲。他以優雅簡約的風格重新定義了現代時尚，創立了極具影響力的Armani品牌王國。Yahoo Style HK ・ 1 天前
熱氣球節︳苦主何小姐狂爆金句網民勁like 原來係美食KOL 澄清受訪身旁男士唔係老公
香港首個國際熱氣球節昨（4 日）於中環海濱開鑼，但《Yahoo 新聞》率先發現主辦方未及申請政府的熱氣球載客許可，Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
日本爆紅「30秒逆深蹲」不傷膝極速瘦身法，瘦得比深蹲還快？上班族救星沒時間也能輕鬆瘦
上班坐足8小時，放工後只想攤在沙發上？許多人因長時間坐著或無法抽出運動時間而苦惱，體重悄悄上升，身體也漸漸失去活力。傳統的深蹲雖然能有效鍛鍊下半身，但對膝蓋和腰部的壓力卻讓不少人卻步。近年在日本爆紅的「逆深蹲」據說每日只需30秒就能讓全身動起來，還不會傷到膝蓋和腰部，比傳統深蹲更溫和有效。這個由日本骨科權威吉原潔醫師研發的簡易健身法，專為忙碌又缺乏運動的現代人而設，簡單一個動作即輕鬆甩掉脂肪！Yahoo Style HK ・ 1 天前
英國副首相涉稅務醜聞請辭 施紀賢大幅調整內閣成員
【彭博】— 英國首相施紀賢在副首相Angela Rayner因稅務問題突然請辭後，被迫對上台僅一年的工黨政府進行人事改組。Bloomberg ・ 11 小時前
《愛．回家》Terry激罕晒婚照 甜美嬌妻靚樣曝光
憑《愛．回家之開心速遞》敦厚誠懇形象嘅「Terry」李偉健，人氣高企入晒屋，依家50歲嘅佢就早前被爆早於2018年就同拍拖15年圈外女友Bo結束愛情長跑，舉行婚禮，婚宴更獲《愛．回家》一班演員及TVB藝人好友拉隊到賀，場面既熱鬧又感動。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
港姐季軍袁文靜香閨曝光 2萬蚊租兩房單位嫌一房太細 爆港姐14位佳麗全部辭工備戰
今屆港姐賽果有不少出人意表之處，賽前未受太多注意嘅袁文靜，以一口唔鹹唔淡廣東話表現rap，問答環節又樂意配合黐大粒癦，有趣表現同性格深得評判欣賞Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
46歲孔劉驚人逆齡少年近照獲大讚 不似大叔似小鮮肉！4大凍齡習慣比初出道更年輕
在韓國演藝圈說到凍齡代表，孔劉必定榜上有名。即使年過四十，他的外貌依舊如同初出道時般帥氣，甚至更顯年輕！早前，他上載的一組照片再次引發熱議，許多粉絲大讚他怎麼看都不像40多歲的中年男星，反而像剛走出校園的大學生。到底他是如何保持十年如一日的年輕帥氣容貌？以下即揭開他的日常凍齡秘技！Yahoo Style HK ・ 1 天前
41歲李蘢怡大曬比堅尼泳照 盡騷玲瓏浮凸好身材
現年41歲嘅李蘢怡，2000年以模特兒身份出道，後來轉做歌手，曾與陳文媛（Bobo）合唱地鐵廣告歌《時光中飛舞》，推出過個人專輯《Tiffany Lee E.P.》，憑《夜遊杜拜》爆紅，不過熱潮減退後便無以為繼，轉換跑道擔任演員，出演過《鍾無艷》、《金雞》、《大丈夫》及《雀聖2自摸天后》等電影。可惜，2006年選擇與電影公司解約，李蘢怡曾坦言入行多年欠缺運氣，無可能白等機會來臨，加上經歷太多唔開心事情於是退出娛樂圈。之後佢以本名李宜錚轉職珠寶公司擔任傳銷和公關工作，又前往英國修讀藝術學位課程，最後以英國著名學府皇家藝術學院（Royal College of Art）珠寶設計相關碩士學位畢業。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
譚小環移民加國開食肆 近照暴瘦惹網民憂其身體狀況
1994年港姐冠軍譚小環，淡出娛樂圈後進軍飲食業，與老公蔡強榮開設小食店「渣哥一九九六」，近年佢哋兩公婆結束香港嘅生意，並移民加拿大，喺今年1月喺多倫多重操舊業，開設「小環茶座」。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
員工年終嗨領3個月 準媽咪愛雅副業賣破億
[NOWnews今日新聞]37歲藝人愛雅婚後不僅迎來家庭喜訊，宣布懷孕成為準媽媽，事業上同樣表現驚人，她旗下經營的副業「愛雅辣呦」僅3年多，第2年營收就突破億元，目前團隊規模已有15人，她透露員工年終...今日新聞 娛樂 ・ 20 小時前
張柏芝任林家謙演唱會嘉賓曝揀歌原因 自嘲冇才華只有一首歌紅：顏值我還是有的
45歲張柏芝嘅近年轉戰內地發展，久未喺香港露面嘅佢驚喜亮相林家謙紅館演唱會，成為第9場「盲盒」嘉賓。張柏芝穿起薄紗裙裝，以孖辮造型出場，與林家謙合唱代表作《任何天氣》及《留給最愛的說話》，勾起現場觀眾及網民嘅回憶。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
北海道老婦網戀太空人的驚人真相：100萬日圓詐騙背後藏什麼祕密？
哇，80多歲的阿嬤竟然網戀上了「太空人」！根據《自由時報》2025年9月2日報導，北海道札幌市手稻區一名獨居老婦，7月中透過社群媒體認識一名自稱「日本太空人」的男子Japhub日本集合 ・ 23 小時前
AI換臉登他人帳號 兩人被判道歉賠償
【on.cc東網專訊】浙江省杭州市有兩名不法分子，早前利用人工智能（AI）換臉技術強制登錄他人購物平台帳號，不僅將收貨地址、購物車資訊售賣給第三方，更有償替人虛假實名認證。杭州市中級人民法院近日對案件當庭作出一審判決，判決兩被告公開道歉並承擔損害賠償。on.cc 東網 ・ 3 小時前
Wales Bonner x adidas Originals 2025 秋冬 Jabbar 膠囊系列 向籃壇傳奇 Kareem Abdul-Jabbar 致敬
Wales Bonner 再度聯手 adidas Originals，推出向籃球傳奇 Kareem Abdul-Jabbar 致敬的全新系列；焦點之作 WB Jabbar 改以全麂皮鞋面配上鱷魚壓紋皮革三條紋，氣場再升級。HYPEBEAST ・ 1 天前
Boucheron 正式宣佈 Daisy Edgar-Jones 出任全球品牌大使
Boucheron 寶詩龍正式宣佈 Daisy Edgar-Jones 出任全球品牌大使。作為當代極具影響力的年輕世代代表，Daisy 天生散發的靈動氣質，完美呼應了 Boucheron 自創立以來所秉持的勇氣、創意與真誠精神。HYPEBEAST ・ 1 天前
Aka飛台灣上堂 人到中年搵阿媽做伴讀書僮
【on.cc東網專訊】藝人趙慧珊（Aka）早前到台灣報讀一個Meisner戲劇肢體藝術課程，接受了不少訓練，自我增值，此行又認識好多新朋友，有攝影師、舞台劇演員和導演等，收穫甚豐。而最特別是今次台灣之旅有跟得媽媽陪伴，已38歲的Aka說：「今次媽媽陪我去，我夜晚東方日報 OrientalDaily ・ 35 分鐘前
周冬雨5年內4度任國際影展評委 未出發先啟動了優閒Mode
【on.cc東網專訊】「三金影后」周冬雨近年主演電影之票房及口碑麻麻，不過，她在國際影展之地位，依然相當穩固，昨日（5日）更獲聖塞巴斯蒂安國際節主競賽單元邀請任評委，成為本屆評委名單中唯一的中國演員。這亦是她繼2021年上海國際電影節、2023年北京國際電影節、東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
威尼斯電影節︱郭富城為《日掛中天》打Call 與馮紹峰師徒重聚
【on.cc東網專訊】天王郭富城忙完新作《無名指》宣傳後，飛到意大利威尼斯感受水鄉氣息。原來他今次之行並非只有旅行咁簡單，原來他成為內地導演蔡尚君執導的劇情片《日掛中天》神秘助陣嘉賓，該片由辛芷蕾、張頌文以和馮紹峰主演，並入圍本屆威尼斯影展正式競賽單元角逐金獅獎。東方日報 OrientalDaily ・ 3 小時前
俠醫 ｜陳豪經典金句「好哋哋唔得嘅」洗腦無限Loop
昨晚（4日）播出的第四集《俠醫》，劇情集中在六千萬元騎樓的買賣風波！事緣當鄧世鏗（丁子朗飾）得知騎樓可能涉及未公開的地產重建計劃Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
男子觀塘踢波疑因控球權爭執 被8男持刀棍襲擊
一名男子在觀塘踢足球，疑因控球權問題與另一隊伍爭執，其後在場外被8名男子持刀及鐵棍襲擊。 事發在昨晚11時多，一名32歲姓繆男子在觀塘遊樂場七人足球場踢球，與另一隊伍爭執，在場外被8名年約20歲的男子持刀及鐵棍襲擊，兇徒其後逃去。 正追緝兇徒歸案 事主頭部及手腳受傷，負傷返回啟德住所，妻子代為報案，事am730 ・ 2 小時前