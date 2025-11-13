【 Times Square Bazaar】i.t 開倉 精選貨品3折起（即日起至17/11）

時代廣場展銷集今個星期舉行i.t 開倉，精選貨品3折起，品牌包括：Aape、b+ab、:CHOCOOLATE、fingercroxx、FIVE CM、GYDA、HUF、KANGOL、OBEY、ROCKET X LUNCH、sister jane等！場內產品買滿2件可享額外9折、滿4件可享額外85折，單一購物滿淨值$1,000再減$100！

【Times Square Bazaar】i.t 開倉 精選貨品3折起（即日起至17/11）

【Times Square Bazaar】i.t 開倉 精選貨品3折起（即日起至17/11）

【Times Square Bazaar】i.t 開倉 精選貨品3折起（即日起至17/11）

【Times Square Bazaar】i.t 開倉 精選貨品3折起（即日起至17/11）

【Times Square Bazaar】i.t 開倉 精選貨品3折起（即日起至17/11）

【Times Square Bazaar】i.t 開倉 精選貨品3折起（即日起至17/11）

【Times Square Bazaar】i.t 開倉 精選貨品3折起（即日起至17/11）

【Times Square Bazaar】i.t 開倉 精選貨品3折起（即日起至17/11）

【Times Square Bazaar】i.t 開倉 精選貨品3折起（即日起至17/11）

【Times Square Bazaar】i.t 開倉 精選貨品3折起（即日起至17/11）

【Times Square Bazaar】i.t 開倉 精選貨品3折起（即日起至17/11）

【Times Square Bazaar】i.t 開倉 精選貨品3折起（即日起至17/11）

【Times Square Bazaar】i.t 開倉 精選貨品3折起（即日起至17/11）

【Times Square Bazaar】i.t 開倉 精選貨品3折起（即日起至17/11）

【Times Square Bazaar】i.t 開倉 精選貨品3折起（即日起至17/11）

【Times Square Bazaar】i.t 開倉 精選貨品3折起（即日起至17/11）

【Times Square Bazaar】i.t 開倉 精選貨品3折起（即日起至17/11）

【Times Square Bazaar】i.t 開倉 精選貨品3折起（即日起至17/11）

【Times Square Bazaar】i.t 開倉 精選貨品3折起（即日起至17/11）

【Times Square Bazaar】i.t 開倉 精選貨品3折起（即日起至17/11）

【Times Square Bazaar】i.t 開倉 精選貨品3折起（即日起至17/11）

【Times Square Bazaar】i.t 開倉 精選貨品3折起（即日起至17/11）

【Times Square Bazaar】i.t 開倉 精選貨品3折起（即日起至17/11）

【Times Square Bazaar】i.t 開倉 精選貨品3折起（即日起至17/11）

【Times Square Bazaar】i.t 開倉 精選貨品3折起（即日起至17/11）

【Times Square Bazaar】i.t 開倉 精選貨品3折起（即日起至17/11）

【Times Square Bazaar】i.t 開倉 精選貨品3折起（即日起至17/11）

【Times Square Bazaar】i.t 開倉 精選貨品3折起（即日起至17/11）

【Times Square Bazaar】i.t 開倉 精選貨品3折起（即日起至17/11）

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

廣告 廣告

—

日期：即日起至2025/11/17

地點：時代廣場展銷集 - 時代廣場一座16樓（可由2樓或9樓經一座寫字樓電梯前往）

詳情：請按此

＝＝＝＝＝＝＝

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso