【 Italian Tomato 】雙11快閃優惠 3件件裝蛋糕限時$111（只限11/11）

Italian Tomato推出雙十一快閃優惠，11月11日限定優惠價$111買件裝蛋糕3件，優惠適用於$48或以下之件裝蛋糕，$48以上之件裝蛋糕亦可補回差價選購，趁今日有優惠買幾件同朋友一齊share食！

日期：只限2025/11/11

地點：Italian Tomato門市

