【ITeSHOP】新年優惠全場低至35折 指定產品買2件額外75折（即日起至15/02）

ITeSHOP現正推出FW25 Chinese New Year Sale，由即日起至2月15日，Outlet專區有折上折優惠，指定貨品買滿2件即享額外75折，優惠品牌涵蓋BAPE及Acne Studios等，全店滿$300即享免運費。這次Outlet Mega Sale不少貨品開始斷碼，是年前換新衣的最強攻略，快到官網選購！

ITeSHOP官網按此

日期：即日起至2026/02/15

地點：ITeSHOP

