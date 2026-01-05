冬季季候風 周三市區最低氣溫11度
ITZY演唱會2026香港站丨世巡6月登陸亞博 即睇搶飛攻略、票價、座位表
K-pop女團ITZY今年2月起舉行第三次世界巡迴演唱會《3RD WORLD TOUR TUNNEL VISION》，從首爾站出發後將前往墨爾本、悉尼、東京等地，並於6月20日舉行香港場，MIDZY要密切留意演唱會售票詳情！
ITZY《TUNNEL VISION》世巡2026香港站詳情
日期: 2026年6月20日
時間: 待定
地點: 亞洲國際博覽館 Arena
ITZY《TUNNEL VISION》世巡2026香港站票價
有待公布
ITZY《TUNNEL VISION》世巡2026香港站公開售票詳情
ITZY《TUNNEL VISION》香港站售票詳情有待公布。
ITZY《TUNNEL VISION》世巡2026香港站座位表
有待公布
更多資訊：
