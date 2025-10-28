ITZY Yuna穿上FENDI早春新裝、又甜又辣！細腰＋長腿太犯規、直接被美暈

（圖／Yuna IG）

FENDI 品牌好友、韓國女星申有娜 Yuna（ITZY）再度以她標誌性的「甜酷臉」完美詮釋品牌全新2026 早春系列，用「比例」和「色調」創造高級感，穿搭沒靈感的都給我筆記起來。

第一套造型中，Yuna 以 寶藍色針織上衣搭配 灰色細條紋西裝褲，小露腰線的設計，在率性與性感之間抓出完美平衡。針織的柔軟質地、襯得肌膚更顯白皙；西裝褲的俐落線條則拉長身形比例，讓整體氣場直接升級。她手中那顆灰藍色 Peekaboo ISeeU增添俐落氣勢，在溫柔與力量之間拿捏得恰到好處。

（圖／品牌提供）

（圖／Yuna IG）





第二套造型，Yuna 換上波爾卡圓點套裝，復古又俏皮的圖紋搭配黑色長靴，展現她游刃有餘的時尚玩心。最吸睛的是一頭大波浪捲髮，復古又浪漫、根本時髦優雅美人魚～而同樣選擇灰藍色調的Mamma Baguette 手袋，讓整個造型不流於可愛，而是帶著 IT Girl 式的率性魅力。

（圖／品牌提供）

（圖／Yuna IG）

FENDI 2026 早春系列以點燃新的記憶為靈感，未來的FENDI社交達人們成為了由Silvia Venturini Fendi設計的2026早春系列的主角。工作與娛樂、自由與紀律、白天與夜晚，FENDI女性表達自我：著裝、跳舞，在控制和隨意之間創造張力，鋒利的線條和放鬆的態度。

（圖／品牌提供）

回憶中神話般的Jackie O’在羅馬的身影與紐約Studio 54的場景交織在一起，時尚與運動裝碰撞出性感的火花—80年代享樂主義的微光賦予了這一系列一種少女般的俏皮感，而這種感覺又被羅馬式的超女性化裁縫技藝所調和。

FENDI創造了既端莊又隨性的藝術。從Silvia Venturini Fendi對80年代黑白迪斯科連衣裙的記憶出發，波爾卡圓點圖案抽象地遍佈整個系列，從深V領、荷葉邊到全部細節，打造精緻卻也隨性優雅的時尚美學。

