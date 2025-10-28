許紹雄逝世終年 76 歲
ITZY Yuna穿上FENDI早春新裝、又甜又辣！細腰＋長腿太犯規、直接被美暈
FENDI 品牌好友、韓國女星申有娜 Yuna（ITZY）再度以她標誌性的「甜酷臉」完美詮釋品牌全新2026 早春系列，用「比例」和「色調」創造高級感，穿搭沒靈感的都給我筆記起來。
第一套造型中，Yuna 以 寶藍色針織上衣搭配 灰色細條紋西裝褲，小露腰線的設計，在率性與性感之間抓出完美平衡。針織的柔軟質地、襯得肌膚更顯白皙；西裝褲的俐落線條則拉長身形比例，讓整體氣場直接升級。她手中那顆灰藍色 Peekaboo ISeeU增添俐落氣勢，在溫柔與力量之間拿捏得恰到好處。
第二套造型，Yuna 換上波爾卡圓點套裝，復古又俏皮的圖紋搭配黑色長靴，展現她游刃有餘的時尚玩心。最吸睛的是一頭大波浪捲髮，復古又浪漫、根本時髦優雅美人魚～而同樣選擇灰藍色調的Mamma Baguette 手袋，讓整個造型不流於可愛，而是帶著 IT Girl 式的率性魅力。
FENDI 2026 早春系列以點燃新的記憶為靈感，未來的FENDI社交達人們成為了由Silvia Venturini Fendi設計的2026早春系列的主角。工作與娛樂、自由與紀律、白天與夜晚，FENDI女性表達自我：著裝、跳舞，在控制和隨意之間創造張力，鋒利的線條和放鬆的態度。
回憶中神話般的Jackie O’在羅馬的身影與紐約Studio 54的場景交織在一起，時尚與運動裝碰撞出性感的火花—80年代享樂主義的微光賦予了這一系列一種少女般的俏皮感，而這種感覺又被羅馬式的超女性化裁縫技藝所調和。
FENDI創造了既端莊又隨性的藝術。從Silvia Venturini Fendi對80年代黑白迪斯科連衣裙的記憶出發，波爾卡圓點圖案抽象地遍佈整個系列，從深V領、荷葉邊到全部細節，打造精緻卻也隨性優雅的時尚美學。
在巴黎時裝周的秋風中，agnès b於貝爾納丹學院，隆重推出2026春夏系列，而本次時裝騷特別在不單是服飾的展示，更是品牌創辦人Agnès Troublé親自掌舵，慶祝品牌50周年的紀念盛會。JESSICA ・ 9 小時前
半新樓放盤備受買家追捧，利嘉閣葵芳分行助理分區市務經理司徒俊傑表示，青衣明翹匯第2A座中層D室，實用面積約299方呎，一房間隔，外望開揚山景。 據了解，上址最新以410萬元成交，呎價約13,712元。買家見區內罕有新樓供應，有感減息周期降臨，供平過租，遲買開始要追價入市，故抓緊機會加快上車置業。 目前一房平am730 ・ 10 小時前
123 by ELLA現正進行全場買3送1，只需任選全場4件商品，即送價格最低的一件，全場商品隨意搭！YAHOO著數 ・ 1 小時前
「NY Cheese」這次未入榜，反而由「焦糖烤布蕾」奪下第一名、成為最難買的爆款。想知道東京車站一番街必買伴手禮有哪些？以下盤點十款人氣甜點清單，一次收好！bella儂儂 ・ 2 小時前
政府物流署早前捲入採購冒牌樽裝飲用水風波，新任政府物流服務署署長郭黃穎琦今日（27日）履新，接替已於9月19日展開退休前休假的陳嘉信。她表示，每個機構在發展時都會遇上問題及挑戰，自己上任後的首要工作是與部門同事溝通，了解物流署的工作和最新情況。 郭黃穎琦今早到北角政府合署上班，她表示近期在採購工作遇上挑戰，自己就am730 ・ 1 天前
雙十一購物狂潮即將來臨，各大網店紛紛推出驚人優惠，還在猶豫要買什麼？不如看看哪些產品減最多！Ahaa 網店即日起至 11 月 16 日，啟動年度最抵家電促銷，Philips Sonicare DiamondClean Smart 9500 頂規電動牙刷直接減到近乎 4 折，原價二千五百元的機型現在只面 HK$1,111 就能帶走！Yahoo Tech HK ・ 6 天前
【on.cc東網專訊】馬來西亞女神黃潔琪（Miko Wong）樣子甜美，加上擁人一副驕人身材，又毫不吝嗇不時於社交網派福利，故深受粉絲愛戴。Miko日前在社交網上載短片，教大家如何製作日式髮型，她寫道：「手殘黨也能輕易學會的『日式翘翘頭』，重點筆記 - 小量多次東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
沙田第一城2房議價後以$446.8萬易手 單位期內升值約166% 中原地產-林少億經理表示，成交單位為沙田第一城16座中層H室，單位實用面積327平方呎，建築面積395平方呎，2房間隔，開價約$470萬，議價後以$446.8萬易手，實用面積平均呎價$13,664。 中原林少億指，新買家為退休人士，見單位位置方便，價錢合理，間隔合用，即決定入市單位自用。據了解，原業主於2008年以$168萬購入單位，持貨17年，是次轉手賬面獲利約$278.8萬離場，單位期內升值約166%。 延伸閱讀: 沙田第一城 大埔白石角雲滙5座低層3房戶 雙方議價後以$24000租出 中原地產 - 曾嘉滙經理表示，近日租賃市場交投持續暢旺，大埔白石角雲滙最新錄5座低層B2室，單位實用面積786平方呎，3房連套房間隔，開價約$25000，雙方議價後以$24000租出，實用面積呎租約$30.5。 曾嘉滙表示，新租客為同區客，見屋苑環境舒適，單位價錢合理，即租入單位自住。據了解，業主於2025年以$830萬購入單位，是次租出單位可享約3.5厘租金回報。 延伸閱讀: 雲滙 白石角 大埔 大埔比華利山別墅温沙道單號屋5房戶連28Hse.com ・ 56 分鐘前
《幻獸帕魯》（Palworld）的開發商 Pocketpair 的全球公關總監兼發行經理「Bucky」John Buckley，過去就因為和不同開發商良好的互動而受到歡迎，被認為是遊戲公司近幾年最好的公關之一。而最近，或許是看到主機大戰、《寶可夢》新作等的爭議，Bucky 在個人社群 X（推特）上發表了一篇文章，呼籲玩家們停止在網路上無謂的論戰，並將時間花在真正享受遊戲的樂趣上。Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
The Pokémon Company在此宣布，2025年10月16日（四）全球同步發售的Nintendo Switch 2 / Nintendo Switch 遊戲軟體《寶可夢傳說 Z-A》發售首週累積全球銷量已達到580萬。其中約半數玩家使用Nintendo Switch 2 遊玩。（※任天堂株式會社調查結果/包含下載版）Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
木村拓哉72年11月13東京調布出生，176公分O型血，小學搬大阪又回千葉，磯邊第二小學、第一中學、犢橋高只讀一年就轉代代木。Japhub日本集合 ・ 4 小時前
自 2017 年於 Samsung 的中國特供機 W2018 上首度出現以來，機械式可變光圈鏡頭在 Android 世界已經經歷了從稀奇到普通，如今已變成僅有少數廠家在堅持採用的過程。但這件事可能很快就會發生變化，因為供應鏈已經傳出新的動向，暗示明年的 iPhone 18 Pro Max 或許會以可變光圈作為賣點。Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
「天王」郭富城家再添小公主！10月22日，他親自駕車到醫院接第三胎女兒出院，全程專注看著嬰兒籃，臉上難掩緊張與喜悅，還向現場記者揮手致謝。隨後他同步發文官宣喜訊，開心表示家中多了一位成員，形容三個女兒是「三顆璀璨明珠」，自己則是「女神之家」中唯一的男性：「我是全世界最幸運的男士！」姊妹淘 ・ 4 小時前
BLACKPINK Jisoo亞洲巡演高雄首站，舞台造型再度封神！除了由MARRKNULL訂製的酒紅表演服，Jisoo更以逾200,000元港幣Cartier珠寶點亮全場——經典LOVE Unlimited白色黃金手鐲與Trinity枕形鑽石耳環一併加持，盡現女團主角的精緻奢華格調。Yahoo Style HK ・ 9 小時前
HK Express香港快運為慶祝12週年，即日起至10月29日，推出Ultra Offer震撼優惠，只要預訂來回機票，日本/ 韓國航點單程票價低至$112；其他航點更低至$12，出發日期覆蓋2026年4月至2027年3月，優惠機位有限，售完即止，齊齊同香港快運慶祝生日啦！YAHOO著數 ・ 1 天前
人稱「Benz雄」的76歲演員許紹雄日前入院，多位圈中好友趕往醫院探望，惜許紹雄仍因病情惡化，於今日（28日）凌晨離世。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
人稱「Benz雄」、現年76歲嘅演員許紹雄早前驚傳病危入院，多位圈中好友趕往醫院探望，惜許紹雄仍因病情惡化而離世。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
一切從芽室町的社工開始，她負責追蹤獨居長者安全，9月底打電話給成澤家，總聽到老爸那頭聲音怪怪的，約訪談又一拖再拖。原來是兒子成澤和也頂包，假裝父親接話，推說「身體不適，改天再說」。Japhub日本集合 ・ 39 分鐘前
雖然香港地鐵的班次十分頻密，但不少人在閘門關閉提示聲響起時，仍然「搶閘」進入車廂的情況十分常見。不過，近日就有內地網民在小紅書發文，直言十分佩服港人的淡定。該網民指，曾無數次目睹港人乘搭地鐵時，當閘門關閉的提示聲響起時，依舊從容不迫且淡定地走進地鐵車廂。該網民直言十分佩服港人此行為，更稱自己要親眼目睹閘門打開才敢進。他am730 ・ 1 天前
本港政壇熱議「劍后」江旻憓出戰地區直選，或因未能及時處理護照問題，短期內暫不參選立法會。江旻憓為本港精英運動員，難得的奧運金牌得主，另外擁美國名牌大學史丹福大學與中國人民大學法律碩士學歷，而且獲頒銀紫荊，被形容為愛國政壇「明日之星」—參選事件揭發連愛國精英都持有的加拿大護照，在國際舞台上到底有多厲害？Yahoo財經 ・ 4 小時前