Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

IU同款高露潔牙膏紫色限量禮盒登場！「紫調修黃」牙膏＋IU簽名小卡＋Tote Bag

想擁有閃亮美白牙齒，以往可以用美白牙膏、牙貼或者直接去做漂牙，現在有這款「紫調修黃」紫色牙膏成為熱潮，高露潔更找來IU來做代言，一眾IU fans又多個藉口去買牙膏支持偶像。

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

（官方圖片）

廣告 廣告

「紫調修黃」牙膏，透過紫色來中和牙齒黄漬，讓牙齒展現亮白感光澤。IU更推薦韓國3-3-3刷牙法：每日用光感·⽩紫鑽牙齒美白系列刷牙3次，每次刷牙時間至少3分鐘，並且在飯後3分鐘內刷牙，以紫鑽煥白力帶來美白牙齒的新體驗。

（官方圖片）

（官方圖片）

IU fans重點留意，限量禮盒有牙膏之外，又有IU小卡、貼紙、Tote Bag，在百佳、惠康、萬寧、屈臣氏都可以買到了！

高露潔xIU紫色牙膏.精華.牙刷限量禮盒 (送IU筆記本+小卡) $199

按此在「屈臣氏」購買

按此在「百佳」購買

Nuflaat「小惡魔指甲水杯」韓星熱捧！GM集團旗下新晉家品潮牌，怪美水杯氣場盡開

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

日常護理：

Threads大熱「以油養髮」4步驟 頭髮毛躁瞬間柔順！同場推介$92起入手髮尾油、低至61折髮膜

遮瑕推薦｜Make Up For Ever新「雙頭掃頭」粉底遮瑕霜Threads大熱！出街補妝一支方便上妝兼暈開

「舒淇香」女神同款Tom Ford香水是這支！花、木、琥珀調，要變身「行走版費洛蒙」