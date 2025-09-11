一代傳媒文化人胡菊人溫哥華辭世 享年92歲
IU同款高露潔牙膏紫色限量禮盒登場！「紫調修黃」牙膏＋IU簽名小卡＋Tote Bag
想擁有閃亮美白牙齒，以往可以用美白牙膏、牙貼或者直接去做漂牙，現在有這款「紫調修黃」紫色牙膏成為熱潮，高露潔更找來IU來做代言，一眾IU fans又多個藉口去買牙膏支持偶像。
「紫調修黃」牙膏，透過紫色來中和牙齒黄漬，讓牙齒展現亮白感光澤。IU更推薦韓國3-3-3刷牙法：每日用光感·⽩紫鑽牙齒美白系列刷牙3次，每次刷牙時間至少3分鐘，並且在飯後3分鐘內刷牙，以紫鑽煥白力帶來美白牙齒的新體驗。
IU fans重點留意，限量禮盒有牙膏之外，又有IU小卡、貼紙、Tote Bag，在百佳、惠康、萬寧、屈臣氏都可以買到了！
高露潔xIU紫色牙膏.精華.牙刷限量禮盒 (送IU筆記本+小卡) $199
