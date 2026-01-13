IU和李鍾碩穿情侶裝被攻擊！粉絲批「能不能別穿同一件」 她霸氣親自留言反駁

跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
歌手兼演員IU與演員李鍾碩公開交往已滿4年，近日卻因一件「情侶裝」再度成為話題。兩人分別在不同場合中，被發現穿著設計相近的名牌外套，照片在網路上流傳後，被不少網友解讀為「情侶穿搭」，相關討論迅速發酵，最後連IU本人都親自出面回應。
事件起因於近日有網友整理出兩張照片，指出IU與李鍾碩疑似穿了同一款名牌拉鍊外套。IU的照片來自5日演員李姸的社群貼文，而李鍾碩則是在8日出現在演員柳惠英的YouTube頻道影片中。雖然兩人身處不同地點，但外套在設計與配色上相當相似，也因此被外界猜測是「情侶裝」，或是兩人共穿同一件外套。
隨著照片流傳，網路上出現不少正反兩極的聲音。不少人感到開心，留言表示「看來還好好交往中」、「這樣放閃真可愛」、「是情侶裝沒錯吧」；但也有部分粉絲表達不滿，認為在作品宣傳或新戲即將推出之際，兩人如果過度高調宣傳戀情，可能影響觀眾投入角色。
在討論持續升溫後，一名粉絲將照片貼到與IU互動的應用程式中，不悅地質問：「衣服能不能各穿各的？手機殼能不能各用各的？毛帽能不能各戴各的？各自用不同的不行嗎？一定要這樣嗎？」對此，IU少見地親自留言回應：「是不同的衣服啊……？」目前原文章已經刪除。
IU與李鍾碩於2022年12月承認交往，兩人從多年同事關係發展為戀人，至今仍穩定交往中。不過，兩人公開戀情後一向低調，極少主動談論彼此，相關話題多半來自外界揣測。
目前，IU正準備以4月播出的MBC新劇《21世紀大君夫人》回歸戲劇圈；李鍾碩則將推出Disney+原創影集《再婚皇后》。即便感情狀態持續受到關注，兩人仍各自專注於演藝作品，相關話題也再度成為粉絲與網友討論的焦點。
