中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
IU、王淨、韓韶禧都在穿！女星同款話題鞋搜出來：NB204L、FILA ECHAPPE、Puma賽車鞋直接被搶翻
當運動鞋不只是為了跑步，而是決定整體造型時髦度的關鍵單品！女神IU、王淨、韓韶禧，最近就不約而同踩上「勸敗級」話題運動鞋，用不同風格完美示範怎麼把舒適感穿得有型又有態度。不論是街頭風、甜妹派還是極簡控，這波「明星同款鞋潮」絕對能找到你的命定款！
女星同款運動鞋： IU以運動風搭配 New Balance 204L
IU 以自然親和的氣質示範秋日造型，展現 NB 鞋款的百搭彈性。這件寶藍色足球風上衣搭配薄荷綠204L，鞋款上的金屬鞋面細節為整體造型注入個性亮點，烘托出 IU的活力率性氛圍更加鮮明。
NB 204L 承襲1970年代跑鞋靈感，修長鞋型搭配金屬鞋面細節的獨特質感，融合品牌經典及現代的設計元素，令 204L 在熟悉的輪廓中又充滿新鮮亮點。
女星同款運動鞋：IU換穿New Balance 471、新色超百搭
除此之外，IU也以不同情境演繹 471新色，以 NB經典白色LOGO上衣搭配拿鐵棕471營造周末隨性的輕鬆氛圍；再換上秋日橘黃色上衣搭配白色短裙，腳踩草地綠 NB471，在清新氣質中同時散發明亮俏皮的活力。
NB 471 以流線鞋型輕盈薄底鞋為設計特色，搭配柔和配色，無論是日常或是學院風造型都能輕鬆駕馭，為穿搭注入青春氛圍。
女星同款運動鞋：王淨穿上復古風搭配Puma銀色爆款賽車鞋
Puma這雙SPEEDCAT爆款賽車鞋有夠火，連GINGLE 王淨都愛穿，這次選擇復古感滿滿的磚橘色針織背心搭配 T7喇叭褲，透過運動輪廓與復古針織元素的結合，毫不費力搭出微辣感初秋 LOOK。當復古橘遇上時髦銀、金屬黑，交織出 New Retro 新復古的時髦語言，讓整體造型前衛時髦又不失復古氛圍。
這雙作為薄底鞋代表的 SPEEDCAT 賽車鞋，此次以金屬光澤勾勒經典鞋型線條，共推出兩款配色的 Metallic 銀速賽車鞋，一款選用光澤感強烈的金屬銀搭配黑彎刀版本，一款則以深邃沉穩的灰銀色加入白彎刀；將 1999 誕生的賽車鞋復古外型，傾注滿滿金屬光澤，點綴出新世代的流行元素，將「時髦 × 復古」的理念完整體現，成為早秋最值得注目的爆款單品。
女星同款運動鞋：韓韶禧以甜美運動風詮釋FILA話題鞋ECHAPPE
女神韓韶禧每次現身穿搭都是粉絲仿效對象，這次穿著 FILA 1911 Knit Track 外套，經典七條線織帶與F-box標誌演繹品牌傳承與現代優雅並存的風格；腳上則搭配韓國話題鞋Echappe，以復古潮流輪廓結合舒適腳感，大展女神級時尚氣場！
這次韓韶禧腳上穿的新色MACCHIATO，以柔和摩卡色為基調，營造溫潤復古氛圍，鞋面細節拼接結合摩登線條，呼應韓妞熱愛的質感穿搭，展現摩登優雅的中性美感。另一款新色則是CREAM，是韓妞熱搜清單中的高話題鞋款。以柔和奶油白為主調、點綴摩卡色鞋帶，整體氛圍猶如一塊綿密蛋糕般溫柔可口，中底厚實卻不笨重，踩感輕盈帶彈力，讓人一眼記住腳下的品味。
看更多 CTWANT 文章
潮流控注意！秀彬愛牌COVERNAT登台、台灣限定款直接買爆…Wacky WiLLY推台灣限定商品、必須全包
巴黎時裝周、女星比美戰場！Lisa大露深V美胸、Jisoo花苞裙配馬甲最辣學院風，Rosé性感睡衣配黑絲襪反差炸裂
其他人也在看
全球最大冰山 正加速解體
近 40 年前從南極冰架斷裂後，代號「A23a」的冰山，長期位居世界巨無霸冰山榜首。然而，相關訊息顯示，這座冰山正在迅速解體，研究人員預計這座冰山可能撐不過 2025 年 11 月底。鉅亨網 ・ 10 小時前
Jennie「妮式」大尺度慵懶性感照讓人心跳加速！高級hot girl「內衣外穿」時代正式回歸？
Jennie近日在IG分享招牌「妮式」慵懶性感秋冬造型，鬆弛間藏著致命吸引力，每張照片都讓粉絲瘋狂點讚！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
小欖簡約公屋｜建築署：最壞打算拆組件檢查 料需時4至5個月
位於小欖、屯門欣寶路及柴灣常安街的3個簡約公屋項目，發現有螺絲被剪短，亦有鐵板的螺絲孔被擅自擴大，建築署已成立獨立調查小組調查事件成因和責任，並需於一個月內向房屋局和發展局提交報告。建築署長李翹彥表示，對事件發生感到不解；最壞打算是要將已完成組裝的組件拆開檢查，預料最長需時4至5個月完成。am730 ・ 3 小時前
消委會花生醬｜10款安全高分花生醬名單 低至$33/香港製作/100%花生
花生醬是不少早餐配多士的首選，雖然花生醬熱量較高，但同時花生醬的蛋白質跟營養價值成份高，只要適量享用亦是十分健康美味的調味醬；消委會在2023年11月第565期就搜羅了20款花生醬樣本進行測試花生醬，發佈「20款花生醬測試 多「脂」但有「營」？」文章。今次就根據以上文章為大家整理出4星半跟4星的高分花生醬。Yahoo Food ・ 1 天前
木村拓哉都着！日本FamilyMart便利店賣襪爆紅，踩界東京開服飾專門店
日本便利店 FamilyMart 近年不甘於只賣飯糰便當，自 2021 年推出自家服飾品牌 Convenience Wear 後，憑著親民價格及時尚設計打出名堂。當中最受歡迎的橫間襪款，連天王木村拓哉都有穿著示人，成功將便利店服裝由「執漏」級別提升到潮流單品，更成為大家去日本必定會必手的潮流單品。今年 9 月， FamilyMart 更在東京芝浦開設首間服飾專門店，正式宣告進軍時裝界。Yahoo Style HK ・ 1 天前
aespa寧寧「螞蟻腰」全靠這件Alo「瘦腰神衫」！視覺顯瘦直接-5kg，肩線腰線一穿到位
aespa成員寧寧（寧藝卓）近日以一身運動風穿搭引發熱議，重點就在那件完美突顯她的纖細螞蟻腰的ALO短版上衣！這件「顯瘦神衫」透過精準的肩線與腰線剪裁，營造出讓視覺體重瞬間減輕的驚人效果，令不少fans立刻想找同款！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
鄭希怡回流香港生活仍奢華 意外曝光2層豪宅內貌 客廳面積大到可以打波
鄭希怡（Yumiko）日前驚喜現身關智斌（Kenny）啟德演唱會，合唱《相對濕度》及《閒人勿近》，充滿回憶殺。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
胡定欣無預警宣布嫁醫生男友陳健華 湖光山色下影婚照
43歲嘅胡定欣舊年公開戀情，同醫生男友陳健華Akin愛得甜蜜，早前定欣北上開show，Akin更睇足3場。估唔到胡定欣今日趁住中秋佳節Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
小紅書揭香港三大「低調炫富」行為 請客返屋企食飯都算？
小紅書熱議「香港三大低調炫富行為」，從請客返屋企食飯、擁私家車北上，到成為馬會會員，全被視為實力象徵。Yahoo財經 ・ 1 天前
特斯拉Optimus人形機器人學習功夫！馬斯克曝光影片：是AI驅動
馬斯克發布特斯拉 Optimus 人形機器人影片，展示 AI 驅動下的功夫學習能力。Optimus 將成為特斯拉核心產品，推動人形機器人產業化與未來價值成長。鉅亨網 ・ 1 天前
文雋評《風林火山》8點觀察 「劇本完全唔合格」 叫麥浚龍報班重新學寫劇本
製作10年，據報成本高達4億港元的電影《風林火山》，早已成為「都市傳說」級數的港產片，今年10月1日國慶終於上映，但上映前後是非不斷，而觀眾對電影更是彈多讚少，導致票房未見突出Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
五海灣加快開放停泊 「遊艇自由行」讓豪宅業主憂喜參半？
港府開放五個「遊艇自由行」海灣，赤柱、淺水灣、大潭灣、企嶺下海及大澳成焦點，或推動海岸豪宅升值，但居民憂噪音與環境破壞。Yahoo財經 ・ 5 小時前
特朗普尋求就醫保問題與民主黨展開談判 以結束政府停擺
【彭博】— 美國總統特朗普表示，他將與民主黨就醫療補貼進行談判，此舉可能為解決已經進入第二周的政府停擺問題打開大門。Bloomberg ・ 7 小時前
59歲郭富城傳聞成功追仔！家庭教育的重點，是父母孩子都要有家教：對孩子道歉要誠懇
郭富城太太方媛有指在上月底順利產下第三胎，為家裡兩名女兒，添上一個弟弟，假如真確，那想必是他月底六十大壽最好的禮物，也打破「四大天王均為岳父命」的說法。當郭富城在家裡，就不是天王的模樣，只是一位普通的父親。作為父親，郭富城從來不會擺出嚴父姿態，而是希望愉快地把正向的價值觀教育小孩。Yahoo Style HK ・ 7 小時前
七旬婦陷網上投資騙局失1,472萬 反詐中心來電始知中伏
本地傳媒報道，警方於上月底接獲一名75歲本地婦人報案，指早前接獲自稱投資專家訊息，以高回報游說她投資。婦人按指示於8月20日至9月28日，先後38次把共值約1,472萬元存入五個銀行戶口，其後與對方失去聯絡，懷疑受騙，遂報案求助。警方將案件列作以欺騙手段取得財產，交由新界南總區反詐騙組跟進，暫未有人被捕。AASTOCKS ・ 1 天前
MOISELLE太子爺陳柏熹2年前遇車禍毀容 花逾2百萬做6次手術回復舊貌
時裝品牌MOISELLE太子爺陳柏熹Harris與不少圈中人稔熟，並不時活躍於社交圈，但2年前陳柏熹突然鮮有露面，直到周六晚佢舉行38歲生日晚宴，先自揭原來2023年喺內地因車禍毀容，2年間歷經6次手術先至令外表回復8成。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Siri真係偷聽你？蘋果遭法國調查
蘋果 (AAPL-US) 因數位助理 Siri 的錄音使用方式，正面臨法國檢方調查。巴黎檢察官辦公室周一 (6 日) 表示，案件已轉交給「打擊網路犯罪辦公室」進一步偵辦。鉅亨網 ・ 17 小時前
不用花錢改褲！UNIQLO傳授2招隱藏「褲頭、褲長調整法」零成本解決不合身問題！附必買皮帶推薦
每次買褲子最怕遇到腰圍鬆垮、褲腳長到拖地的情況，穿上身後完全破壞整體造型。面對這些情況，許多人第一反應就是送去修改。其實根本不用那麼麻煩，UNIQLO近期在社交平台上公開了2大「褲頭、褲長調整法」，只需簡單幾步就能讓褲子立刻變得合身！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
AMD暴漲 OpenAI或入股改寫晶片競局
人工智慧 (AI) 新創 OpenAI 與超微 (AMD) 周一 (6 日) 達成重大合作，將讓 OpenAI 有機會持有這家晶片製造商高達 10% 的股權，同時展開規模龐大的 AI 晶片部署計畫。鉅亨網 ・ 18 小時前
Mox Bank重整架構 3總監將離職 上半年虧損及經營支出為同業之最
渣打（2888.HK）旗下數字銀行Mox Bank，上半年虧損雖按年大幅收窄，但虧損總額及經營支出仍屬8間同業中最高。據消息透露，Mox Bank近日進行了架構重整，3位屬高級管理層（c-suite）的總監級別高管將會離職，相關職務將會由其他行政人員高管兼任，行方亦不會就空缺公開招聘填補。信報財經新聞 ・ 1 天前