IU穿迷你裙超懂撩、蔡依林靠這招直接減齡開掛！女星私服穿搭神技、一次學會

在時尚這條路上，與其盲買爆款，不如學會「怎麼穿才時髦」。其實厲害的穿搭從來不是多誇張，而是懂得用簡單單品穿出質感與比例，尤其是女明星們，透過選對版型、玩轉層次，再加點配件，就能很時髦～如果你也想在日常穿搭裡偷偷發光，不妨就從模仿女星的小心機開始！

女星穿搭：女神IU以針織衫背心＋迷你裙，清新小仙女

像是韓國女神IU這次出席2025Newsis韓流博覽會，直接把 SANDRO黑色鉤針針織背心和迷你裙穿出滿分清新感。背心設計、內搭荷葉邊襯衫＋短裙，甜中帶點學院氣息，加上她一貫的清純氛圍，根本像從韓劇走出來的初戀女主角！不過別小看這身穿搭，IU靠高腰線＋同色搭配技巧，讓身材比例秒升級～

女星穿搭：Twice多賢穿上小香風套裝，優雅迷人

而韓國大勢女團Twice的多賢則是走完全不同路線，一身 SANDRO黑色長袖短版外套、短褲套裝，靠珍珠滾邊點綴拉滿時尚細節感！整體造型典雅中帶點摩登幹練感，像是時髦辦公室劇集裡走出來的女主角～

女星穿搭：蔡依林穿上丹寧套裝，青春又減齡

蔡依林不只美出新高度，連穿搭都青春到像按了回春快捷鍵！她現身信義區咖啡廳與粉絲零距離互動，一身丹寧套裝超有看頭～外套＋短褲組合是近年最火的「減齡穿搭密碼」，Jolin巧妙內搭白色條紋襯衫，讓整體層次感升級，襯衫的硬挺感中和丹寧的隨性，打造剛柔並濟的質感平衡。短褲露出大長腿、外套則微落肩顯瘦，腳上那雙黑色短靴，不只延伸腿長，還替全身造型增加一點叛逆個性，甜美中多了點酷辣味，真的有夠會穿！

女星穿搭：張柏芝以拼色牛仔褲，演繹摩登隨興的時尚感

香港女星張柏芝則選擇藍色拼接丹寧褲登場，復古刷色結合拼布元素，打造隨性卻精緻的街頭感。上半身只需簡單搭配T恤或外套，立刻有型不費力，果然是懂穿的港風代表。

