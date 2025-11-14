IU、邊佑錫米六與米九的「最萌身高差」組合亮相！《21世紀大君夫人》浪漫喜劇2026 Disney+上架

Disney+原創內容發布會完美落幕，為觀眾與業界率先披露即將於Disney+上線的韓國及日本原創內容，當中有不少超令人期待的「神仙組合」作出將於2026年亮相，包括兩位超人氣韓劇男女主，IU李知恩以及邊佑錫的浪漫喜劇《21世紀大君夫人》會在2026年上架。各位粉絲是不是很期待快點到2026年呢！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

《21世紀大君夫人》劇照

Disney+原創內容發布會首度於香港迪士尼樂園度假區盛大舉行，集合了一眾來自美國、韓國、日本的演員明星親臨盛會。發布會上更公布了不同影集的獨家預告、有關得獎作品的重要資訊，以及即將於Disney+ 與大家見面的全新節目與原創作品。

廣告 廣告

當中包括由IU李知恩以及邊佑錫的浪漫喜劇《21世紀大君夫人》，這部故事設定於架空的21世紀，在仍保有王室家族制度的韓國，一位空有頭銜的王子，與韓國最大財閥之一的女繼承人之間展開的愛情故事。兩人各懷私心、因利益而結盟，卻在一連串的算計之後，意外領悟了真愛的意義。

《21世紀大君夫人》劇照

暫時官方有少少劇照發布，見到身高1.9米的邊佑錫，穿起黑白絲絨禮服，有型又深情望著IU。而身高1.62米的IU，小巧地站在邊佑錫旁，好奇地與邊佑錫對望，這身高差以及反差萌氛圍畫面，感受到這部會是輕鬆火花的浪漫喜劇，各位劇迷期待著2026年收看新劇！

《21世紀大君夫人》劇照

新聞女王2｜50歲佘詩曼「Man姐」給女生們的建議：腦袋、銀包，其中一樣都需要努力填滿

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

明星魅力：

「真人版愛麗絲」又多一位！26歲「金髮甜心」Sabrina Carpenter出演《愛麗絲夢遊仙境》歌舞版電影

「韓國4大神顏女演員」網民感嘆實至名歸！平均年齡44歲，全都名花有主只剩「她」？

55歲鍾麗緹「靚Jawline」秘訣靠「面部瑜珈」！親授4組超簡單動作，改善面部不對稱輪廓