IU、邊佑錫米六與米九的「最萌身高差」組合亮相！《21世紀大君夫人》浪漫喜劇2026 Disney+上架
Disney+原創內容發布會完美落幕，為觀眾與業界率先披露即將於Disney+上線的韓國及日本原創內容，當中有不少超令人期待的「神仙組合」作出將於2026年亮相，包括兩位超人氣韓劇男女主，IU李知恩以及邊佑錫的浪漫喜劇《21世紀大君夫人》會在2026年上架。各位粉絲是不是很期待快點到2026年呢！
Disney+原創內容發布會首度於香港迪士尼樂園度假區盛大舉行，集合了一眾來自美國、韓國、日本的演員明星親臨盛會。發布會上更公布了不同影集的獨家預告、有關得獎作品的重要資訊，以及即將於Disney+ 與大家見面的全新節目與原創作品。
當中包括由IU李知恩以及邊佑錫的浪漫喜劇《21世紀大君夫人》，這部故事設定於架空的21世紀，在仍保有王室家族制度的韓國，一位空有頭銜的王子，與韓國最大財閥之一的女繼承人之間展開的愛情故事。兩人各懷私心、因利益而結盟，卻在一連串的算計之後，意外領悟了真愛的意義。
暫時官方有少少劇照發布，見到身高1.9米的邊佑錫，穿起黑白絲絨禮服，有型又深情望著IU。而身高1.62米的IU，小巧地站在邊佑錫旁，好奇地與邊佑錫對望，這身高差以及反差萌氛圍畫面，感受到這部會是輕鬆火花的浪漫喜劇，各位劇迷期待著2026年收看新劇！
