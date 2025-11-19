焦點

IU、邊錫佑 皇室級劇照震撼曝光！《21世紀大君夫人》美到當王妃，網友叫喊：「根本2025版的宮野蠻王妃！」

黃筱婷
（圖／翻攝自網路）
（圖／翻攝自網路）

「國民女神」IU 與「純愛男神」邊佑錫正式合體！全新浪漫愛情劇《21世紀大君夫人》由 IU、邊佑錫、魯尚炫、孔升妍領銜主演，未上映先轟動！劇情講述財閥次女「成熙珠」（IU 飾）與一無所有的王室大君「李菀」（邊佑錫 飾）為擺脫階級束縛而簽下契約婚姻，展開命定愛戀，預計 2026 年播出，已被韓網封為「年度大勢韓劇」。

（圖／翻攝自網路）
（圖／翻攝自網路）

IU 劇照美到不真實！真正的大君夫人降臨

官宣劇照一公開，全網瞬間暴動。IU 身穿濃紅宮廷禮服、戴上鑽冕，肩部薄紗與蓬鬆裙襬交織出皇室線條，氣場優雅卻冷靜，宛如精緻油畫活過來。另一套刺繡珠鑽長禮服則在光源下折射銀亮光芒，眼神沉靜又篤定，完全是「大君夫人」本尊，更被譽為2025宮野蠻王妃版。

廣告
（圖／翻攝自網路）
（圖／翻攝自網路）

打造 IU 同款仙氣妝！粉紫 × 霜色大地一次收齊

今年冬季最值得收藏的就是 IU 代言的粉紫仙氣妝與霜色大地眼頰。雅詩蘭黛推出「薰衣草之吻」系列，水啵啵琉璃潤唇膏限定版一次帶來 07晶透薰紫、08紫戀幻境、09微醺桑果（IU 同款） 三色，校正暗沉、提亮膚色超有感；粉持久完美鎖妝氣墊也換上冰透紫新裝，打造她最擅長的輕透底妝。

ESTEE LAUDER雅詩蘭黛水啵啵琉璃潤唇膏 薰衣草之吻限定版（07晶透薰紫／08紫戀幻境／09微醺桑果）3g / 990元（圖／品牌提供）​
ESTEE LAUDER雅詩蘭黛水啵啵琉璃潤唇膏 薰衣草之吻限定版（07晶透薰紫／08紫戀幻境／09微醺桑果）3g / 990元（圖／品牌提供）​
ESTEE LAUDER雅詩蘭黛粉持久完美鎖妝氣墊粉餅 SPF45/PA+++ 薰衣草之吻限定版 /（圖／品牌提供）
ESTEE LAUDER雅詩蘭黛粉持久完美鎖妝氣墊粉餅 SPF45/PA+++ 薰衣草之吻限定版 /（圖／品牌提供）

另外，想要像IU的眼睛戴有點憂鬱氣質感，推薦可以大地色系最強款眼影，SUQQU 本季推出三款「霜色大地」眼彩盤——S01霜落葉（自然裸棕）、S02霜華（紫棕暖調）、S03霜來（冷灰藍棕），一盤即可畫出深邃卻乾淨的冬日眼妝，搭配晶采柔艷頰彩 112咲結（珊瑚×粉紅）與 113冬織（粉紅×紫打亮），整體妝感清透、柔光、毫不厚重，是今年最美的冬系色調。

SUQQU 晶采盈緻眼彩盤 S01霜落葉／S02霜華／S03霜來 6.2g / 2,600元（圖／品牌提供）
SUQQU 晶采盈緻眼彩盤 S01霜落葉／S02霜華／S03霜來 6.2g / 2,600元（圖／品牌提供）
SUQQU 晶采柔艷頰彩 112咲結／113冬織 6.4g / 2,200元（圖／品牌提供）
SUQQU 晶采柔艷頰彩 112咲結／113冬織 6.4g / 2,200元（圖／品牌提供）

IU 秋季私服穿搭也瘋搶！NB 204L × 471 百搭主角登場

IU 身為 New Balance 亞太區形象大使，示範 NB 最強配色，把她標誌性的自然感與清新魅力發揮到極致：寶藍足球上衣 × 薄荷綠 204L 清爽又有個性；白色 LOGO 上衣 × 拿鐵棕 471 是週末最完美奶茶系穿搭；橘黃色上衣 × 草地綠 471 則讓她多了幾分俏皮亮度，是粉絲爭相仿效的三套必學 LOOK。

IU 演繹 New Balance 471 鞋款（圖／品牌提供）
IU 演繹 New Balance 471 鞋款（圖／品牌提供）

NB 204L 承襲 70’s 跑鞋輪廓，修長線條與金屬鞋面細節打造俐落時髦感；471 則以輕盈薄底與柔霧色調走紅，像 拿鐵棕、草地綠、質感白 都是今年最受韓妞喜愛的日常百搭色。

IU演繹 New Balance 204L 鞋款，有多種時髦色選！（圖／品牌提供）
IU演繹 New Balance 204L 鞋款，有多種時髦色選！（圖／品牌提供）

