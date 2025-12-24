宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
IU代言New Balance劈價4折起！最平$400入手一雙550；熱賣1906、2002R、9060、美製款齊齊減價
New Balance多款人氣鞋履帶來低至4折驚喜優惠，部分款式已經出現斷碼，快點以超值價搶購心水靚鞋！即睇內文：
New Balance的數字鞋款向來是品牌的代表系列，型號如574、990、2002R、1906、9060等皆以數字區分定位與功能。低數字系列多為入門與經典百搭款，中高數字則象徵更高端的技術與舒適度，而2002R、1906、9060等則融合復古與潮流設計，成為時尚愛好者的焦點。我們特別為你整理NET-A-PORTER最新折扣情報，涵蓋多款New Balance人氣鞋履，包括1906、2002R、1000、9060以及美製系列，降價低至4折，讓你以至抵價入手最潮鞋履迎接新一年。
從跑鞋科技到潮流符號的演變
New Balance的數字鞋款源自1970年代，以「字母＋數字」的命名方式區分鞋款定位與功能，避免過度商業化的名稱，讓消費者能直觀理解產品特性。1982年推出的990系列是品牌首款高端跑鞋，定價高達100美元，象徵 NB 正式進軍專業跑鞋市場；同年誕生的574則以經典外型與舒適度成為全球最受歡迎的休閒鞋款。進入2000年代，2002R、1906等系列將復古設計與現代科技結合，9060更以誇張外底與未來感設計展現品牌的創新。如今，數字鞋款已成為品牌文化的象徵，每個型號都代表一個時代的設計理念與技術突破，從專業跑鞋到街頭潮鞋，持續影響著運動與時尚文化。
跨界聯名與明星效應引領潮流之路 低至4折搶IU代言鞋
New Balance積極展開跨界聯名合作，例如與Aimé Leon Dore攜手復刻550，將美式校園文化融入設計；並與韓國潮牌thisisneverthat推出1906R與550特別版，掀起復古跑鞋熱潮。同時，明星效應也進一步推動品牌的潮流地位，IU、Jaden Smith、長谷川昭雄、章若楠、李一桐等藝人皆以New Balance鞋款演繹不同風格造型，提升曝光率與時尚影響力。透過經典復刻、跨界聯名與明星加持，New Balance成功從專業運動品牌跨界潮流市場。而NET-A-PORTER近期更推出驚喜折扣，2002R、998、1000等多款人氣鞋履減價低至4折，最平只需$400即可入手一雙550，難怪一上架便迅速斷碼！想入手的話就要趁早。
550 suede and mesh-trimmed leather sneakers
4折後：$400，
原價：$999
998 Core rubber-trimmed leather, mesh and suede sneakers
5折後：$718，
原價：$1,435
2002R leather-trimmed mesh and suede sneakers
6折後：$682，
原價：$1,136
997 leather and mesh-trimmed suede sneakers
6折後：$987，
原價：$1,645
1080 rubber-trimmed mesh sneakers
8折後：$847，
原價：$1,058
2002R leather and suede sneakers
8折後：$876，
原價：$1,095
2010 Gray Days rubber and suede-trimmed mesh sneakers
8折後：$1,004，
原價：$1,255
1906R metallic leather-trimmed mesh and suede sneakers
8折後：$880，
原價：$1,100
