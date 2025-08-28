IVE張員瑛變身寶格麗小公主、仙氣優雅美出圈！從私服穿搭＋配件清單一次整理

（圖／品牌提供、張員瑛IG）

時尚圈仙女再＋1！人氣女團IVE的門面擔當—張員瑛，年僅20出頭，氣場卻早已是優雅與閃耀的代名詞，這次更正式升格珠寶世家的新任品牌大使，加入寶格麗（BVLGARI）女神行列！

（圖／品牌提供）



最新公開的形象照中，張員瑛以一身清新又高級的造型登場，佩戴寶格麗經典 Divas’Dream 系列系列耳環、項鍊與戒指，完美演繹仙氣優雅自然流露～誰說珠寶只適合成熟女人？當扇形珠寶遇上少女光芒，靠張員瑛讓古典美也能有現代感的清透演繹。

（圖／品牌提供）



張員瑛以簡約俐落的剪裁、乾淨的妝容，讓珠寶成為整體造型的視覺焦。Divas’Dream 系列的靈感源自古羅馬卡拉卡拉浴場的馬賽克圖騰，看似柔美的扇形設計其實藏著歷史底蘊，搭配張員瑛的天生氣質，舉手投足間閃閃發光！

（圖／品牌提供）

寶格麗Divas’ Dream 系列（圖／品牌提供）





而張員瑛私服同樣非常吸睛，穿搭技巧簡單上手，每一套都恰到好處＋細節到位，讓人忍不住截圖學起來。

張員瑛穿搭：短袖POLO衫＋百褶短褲裙，青春名媛風登場

張員瑛這套洋溢著青春活潑氣息，New Balance短袖POLO衫乾淨俐落，搭上同系列高腰百褶短裙，立刻拉出大長腿比例，自帶偶像光。亮點是豹紋髮箍，看似可愛卻帶點小野性，增添一點俏皮反差感。米白色204L球鞋則是百搭不出錯選手，清新又不搶戲，是整體造型的穩定主力。

（圖／張員瑛IG）





張員瑛穿搭：白色連身短洋裝、夢幻少女感噴發

張員瑛一現身就像法式春日畫報的甜美主角！這套來自SANDRO白色連身短洋裝，剪裁俐落又不失少女感，襯得她如初戀般清新動人，短洋裝的長度剛剛好，甜美中帶點俏皮，完全就是「鄰家女神升級版」。

（圖／張員瑛IG）





