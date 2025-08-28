天文台：今晚 6 時至 8 時之間發一號戒備信號
IVE張員瑛變身寶格麗小公主、仙氣優雅美出圈！從私服穿搭＋配件清單一次整理
時尚圈仙女再＋1！人氣女團IVE的門面擔當—張員瑛，年僅20出頭，氣場卻早已是優雅與閃耀的代名詞，這次更正式升格珠寶世家的新任品牌大使，加入寶格麗（BVLGARI）女神行列！
最新公開的形象照中，張員瑛以一身清新又高級的造型登場，佩戴寶格麗經典 Divas’Dream 系列系列耳環、項鍊與戒指，完美演繹仙氣優雅自然流露～誰說珠寶只適合成熟女人？當扇形珠寶遇上少女光芒，靠張員瑛讓古典美也能有現代感的清透演繹。
張員瑛以簡約俐落的剪裁、乾淨的妝容，讓珠寶成為整體造型的視覺焦。Divas’Dream 系列的靈感源自古羅馬卡拉卡拉浴場的馬賽克圖騰，看似柔美的扇形設計其實藏著歷史底蘊，搭配張員瑛的天生氣質，舉手投足間閃閃發光！
而張員瑛私服同樣非常吸睛，穿搭技巧簡單上手，每一套都恰到好處＋細節到位，讓人忍不住截圖學起來。
張員瑛穿搭：短袖POLO衫＋百褶短褲裙，青春名媛風登場
張員瑛這套洋溢著青春活潑氣息，New Balance短袖POLO衫乾淨俐落，搭上同系列高腰百褶短裙，立刻拉出大長腿比例，自帶偶像光。亮點是豹紋髮箍，看似可愛卻帶點小野性，增添一點俏皮反差感。米白色204L球鞋則是百搭不出錯選手，清新又不搶戲，是整體造型的穩定主力。
張員瑛穿搭：白色連身短洋裝、夢幻少女感噴發
張員瑛一現身就像法式春日畫報的甜美主角！這套來自SANDRO白色連身短洋裝，剪裁俐落又不失少女感，襯得她如初戀般清新動人，短洋裝的長度剛剛好，甜美中帶點俏皮，完全就是「鄰家女神升級版」。
看更多 CTWANT 文章
2025下半年鞋圈爆款速報！PUMA x ROSÉ聯名鞋直接手刀搶、高級感NB204L缺貨預感
I-DLE舒華根本#OOTD教科書！日常穿搭5連發：甜美、前衛、機能風、讓人秒戀愛
其他人也在看
20+女生「真愛精華」Top 3！黛珂小紫瓶、資生堂小紅瓶、克蘭詩黃金雙萃妳選誰？
黛珂小紫瓶：一滴把修護打滿，前導力也很給力小紫瓶會紅不是沒原因，它靠的就是黛珂獨家的「超微導美肌晶球」技術！每滴精華裡都藏著上兆顆微米晶球，能快速鑽進角質層，把修護能量一點一點釋放出來，讓肌膚不只短暫透亮，而是從乾燥、暗沉到彈力下滑、細紋、毛孔粗大都能逐...styletc ・ 2 小時前
44歲阿嬌近照驚豔粉絲！穿比基尼「根本像24歲」 絕佳身材膚質靠3大秘訣養成
44歲香港女星阿嬌（鍾欣潼）近日在社群平台分享一組海邊度假照，身穿一套充滿夏日風情的純白比基尼，搭配海星髮夾，清爽又俏皮。儘管已44歲，她的肌膚依舊緊緻，腰身纖細，手臂線條也隱約透出健身痕跡，不少網友驚呼「根本像24歲」、「狀態超好」！姊妹淘 ・ 3 小時前
人氣小店「Dear Bakery」進駐九龍塘TASTE 營業至晚上11時 手工Bagel$18起
開業十年的大圍咖啡烘焙小店「Dear Coffee & Bakery」，自今年4月大圍店停業後，一直以pop-up店型式在啟德Airside及大圍圍方售賣自家手工貝果。最近店主於社交媒體宣佈，因收到超市邀請，已成功進駐九龍塘又一城TASTE百佳超市，並以固定檔位的形式同大家見面，場內有限定即製貝果三文治，也會有冷凍貝果供應。Yahoo Food ・ 10 小時前
內地修訂抗戰書歷史 強化「中流砥柱」敍事立場
【on.cc東網專訊】今年是抗日戰爭勝利80周年，中國解放軍出版社近日修訂再版《中國抗日戰爭史》，內容強調中共是這場戰爭的「中流砥柱」，有指目的是強化其抗戰敍事立場。on.cc 東網 ・ 6 小時前
南韓國會立法通過禁止中、小學生上課使用手機
南韓國會日前以壓倒性優勢通過法案，從 2026 年 3 月起禁止全國中、小學生在上課期間使用手機等智能設備。Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
回顧德福廣場45年：AI帶你重返80年代
作為港鐵公司首個鐵路物業發展項目，德福廣場已陪伴香港市民走過45個年頭。這不僅是九龍灣地區的一個地標，更是港鐵「鐵路加社區」概念的典範。 德福廣場建於港鐵九龍灣車廠平台之上，自1980年起分階段投入服務，與德福花園共同構成香港首個鐵路物業項目。Fortune Insight ・ 41 分鐘前
新田科技城發展範圍發現明朝古墓群 後人希望原址保留
【Now新聞台】新田科技城發展範圍發現明朝古墓群，發展局稱已聯絡後人，古蹟辦正研究古墓群歷史價值。相關後人向本台稱，墓碑屬鄧氏建村祖先，距今有三百多年歷史，前年起與政府聯絡，期望可以原址保留。 由六塊墓碑組成的古墓群，位於新田部屋後山樹林，墓碑經過歲月洗禮，所刻的字並不清晰，隱若可見「明」、「鄧公」等字眼；旁邊貼有地政總署告示，指墳墓受新田科技城發展計劃影響，必須在10月底前遷移。發展局指，古墓群位置屬科技城發展第一期第一階段範圍，規劃作地區道路，而古蹟辦已實地視察及拍照記錄，正研究有關墳墓的歷史價值，完成研究後，會與土木工程拓展署商議合適安排或緩解措施。龍躍頭村村長鄧根年稱，墳墓為其祖先，家族墳墓分布元朗、沙頭角及粉嶺高球場一帶，認為最好做法是原址保留。龍躍頭村村長鄧根年：「我們葬了太公地，用了那麼多時間找風水穴，當然希望能夠繼續保留多於搬遷。若搬遷後，可能有意想不到的問題或其他事情發生，後人不想見到這樣。」鄧氏第24代後人向本台稱，近年重陽節都有前往掃墓。而根據族譜，墓碑屬明朝建村祖先，距今有300多年歷史，前年年底起與政府聯絡，積極探討原址保留方案。#要聞now.com 新聞 ・ 21 小時前
炎明熹Gigi現身聲夢聚會為Johnny Yim慶生 日前分享遊日片段落淚惹粉絲心痛
《聲夢傳奇》第一季奪軍出道的炎明熹Gigi傳因合約問題被雪藏逾一年，曝光率大減，屢次傳出她即將轉投其他唱片公司，不過消息都未被證實。日前後援會分享Gigi遊日片段，於鏡頭前落淚的Gigi引來不少粉絲擔憂；不過，今日（28日）凌晨，Gigi「現身」《聲夢傳奇》音樂總監的嚴勵行（Johnny Yim）社交平台，與一班「聲夢學員」聚會，似乎心情大靚。Yahoo 娛樂圈 ・ 41 分鐘前
全能女神背後隱藏什麼驚人秘密？福原遙的演藝逆襲有什麼內幕？
嘿，你知道福原遙（Fukuhara Haruka）這號人物嗎？這位1998年8月28日出生在埼玉縣川越市的女孩，簡直是日本演藝圈的超級寶藏！🌟Japhub日本集合 ・ 1 天前
高壓環境再掀爭議 短劇女演員確診胃癌
[NOWnews今日新聞]中國短劇產業近年蓬勃發展，讓不少年輕人投入其中，但高壓工作環境也頻頻引發爭議。日前才爆出有演員在橫店猝死，近日又傳出一名24歲短劇女演員小雯（化名）因長期忽視身體警訊，最終確...今日新聞 娛樂 ・ 7 小時前
川普擬推簽證新規 縮短學生及記者停留期限
（法新社華盛頓27日電） 美國總統川普政府今天發布擬議法規，計劃縮短學生、文化交流及媒體簽證的期限。根據擬議法規，持學生簽證居留美國的外國人，不得停留美國超過4年。法新社 ・ 1 小時前
泰國旅遊｜曼谷Rabbit Card 1日通票買1送1！$16.8起全日無限次乘搭BTS 即睇使用細節+適用日期
泰國政府計劃送40萬張國內來回機票，既然人地出雞，我地就要出豉油吧！今次幫大家精選Trip.com泰國曼谷空鐵BTS兔子卡 一日通票買一送一優惠，折後每張只需$33.6，即可一日內無限次乘搭空鐵BTS，優惠將於明天（8月29日）早上10點開賣，記得準時開搶！Yahoo 旅遊 ・ 1 小時前
林志玲自曝難學蔡依林9:30早睡！靠「一食物」臉蛋凍齡20年！
雖然無法像蔡依林一樣養成「9點半睡覺」的黃金習慣，但林志玲在自己的 IG 上也常分享維持美顏的小秘訣！她透露自己特別喜歡吃番茄，因為富含茄紅素與抗氧化營養，對於維持好氣色、讓肌膚更透亮有很大幫助。同時，她也提醒粉絲，夏天炎熱一定要多喝水，才能讓身體保持循環與水...styletc ・ 1 小時前
準新人結婚前該懂的5個鑽戒挑選守則！跟着挑求婚戒指才不會後悔
「為什麼總是找不到合適的求婚戒指呢？」相信很多準備求婚的男士都曾在心中這樣吶喊過。畢竟，婚戒的品牌及款式百百種，在挑選的過程中，只會越看越眼花撩亂。而挑選求婚戒指之所以如此重要，是因為它代表的是兩人之間不朽愛情的象徵；為了讓每個人都能挑選到適合自己的鑽戒、並且不會後悔自己所做的選擇，ELLE編輯就整理了5個挑選求婚戒指的實用守則！ 不要一味跟隨流行 首先，正在為挑選婚戒苦惱的朋友們，千萬不要一味地跟隨流行！不管你們的婚戒是要選擇知名品牌、設計師訂製、或是古董店挖到的珍寶，都要記得傾聽自己內心的聲音。 畢竟，戒指是兩個人愛情的象徵，因此雙方都喜歡比起流行或有名更加重要，不是名人戴過的婚戒，就一定適合你們兩個的愛情。 不要被所謂的「4C 評等標準」所綁架 「4C」其實是鑽石品質評等的四項基準，其中包括：淨度（Clarity）、色度（Color）、切割（Cut）、卡數（Carat）這四個要素；而之所以被簡稱為「4C」則是因為，這四項評等標準的英文單字都是以C為開頭，因此才如此稱呼。 雖然這是評斷鑽石的國際準則，但千萬不要被這個評等機制所綁架，畢竟鑽石不是越貴就代表感情越堅貞（更重要是符合雙方ELLE.com.hk ・ 5 小時前
經常頭暈天旋地轉？物理治療助您尋回「平衡感」
頭暈是個非常普遍的症狀，但成因繁多。當病人主訴頭暈時，物理治療師會仔細問症，以分辨其屬於以下哪一種類型。準確的分類能幫助我們收窄問題根源的範圍，從而判斷物理治療如何有效介入。Yahoo 健康 ・ 2 小時前
泡泡瑪特LABUBU Mini版今晚10時開售 網上炒價驚見XXXX元 即睇搶購攻略(附連結)
【8月28日更新】泡泡瑪特(9992)近日正式「染藍」後股價創新高，其最新推出的Mini LABUBU盲盒系列「THE MONSTERS 心底密碼」將於今晚(28日)10時在多家線上平台開售，每款定價為95港元或79元人民幣，全套14隻售價1,330港元。香港玩家可透過泡泡瑪特香港官網參與抽籤或直接搶購，亦可am730 ・ 2 小時前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 3 小時前
Taylor Swift「訂婚穿搭」秒速售罄！同款連身裙是Polo，手錶是Cartier，涼鞋原來是「這品牌」
Taylor Swift訂婚這回事可謂「世界大事」，會影響經濟的Taylor Swift，這回的「訂婚穿搭」又成為搶購目標，從洋裝到涼鞋，甚至手錶都成為焦點，更不用說手上8卡的巨鑽，不會被搶購（因為是獨一無二），但都備受矚目。來看一下Taylor同款訂婚穿搭，不是天價單品卻是非常Taylor的耐看款式。Yahoo Style HK ・ 7 小時前
Apple 曾有機會收購 Tesla 和 Netflix？但都被 Tim Cook 否決了
作為當今世界上現金儲備最充足的公司之一，Apple 過往有著豐富的收購歷史。而在昨日刊出的一篇長文中，The Information 披露了不少涉及 Apple 大型交易背後的細節。Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
威尼斯電影節︱姬蒂班查大Deep V性感亮相開幕禮 被爆舊衫重着？
【on.cc東網專訊】國際年度影壇盛事《第82屆威尼斯電影節》於香港時間今日凌晨開幕，來自歐美的名人紅星齊齊現身，其中56歲澳洲女星姬蒂班查（Cate Blanchett）的造型最性感！<br/>姬蒂「中門大開」以「開到落肚臍」的黑色超大Deep V東方日報 OrientalDaily ・ 5 小時前