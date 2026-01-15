IVE成員Rei直井怜，沒被公司捧做C位，就將自己捧成「MZ世代潮流領袖」：永遠不要害怕分享你喜歡的事物

渣馬賽前核對跑手身份防作弊 附封路安排
掀起「倒 V 手勢」、「天竺鼠舞」、「蝴蝶結愛心手勢」等網絡潮流的韓國女團 IVE 成員 Rei （直井怜），在韓國 TikTok 頒獎禮上獲封「最佳潮流領袖」。這位內向I人、不被公司捧為 C 位的偶像，以獨特的魅力和風格，漸漸令自己成為 MZ 世代的潮流領袖，一起來認識這位可愛偶像吧！
天生 I 人踏上偶像追夢之路
來自日本名古屋的 Rei，小時候是典型的 I 人：安靜、內向、不擅與陌生人交談，但因為喜歡 Red Velvet，所以在14歲那年，她決定去參加選秀，結果真的讓她夢想成真。Rei 飛到韓國當練習生，獨自一人到一個語言完全不通的全新環境，靠的是夢想的支撐。
可是當夢根變成現實，難關很快就來了。在練習生時期，她常被老師不留情面地批評沒有個人特色、跳舞不好看，令她也曾經不確定自己是不是真的能成為偶像。
IVE 出道後，Rei 並非團隊中的焦點，宣傳重點多落在其他成員身上，不少網民更戲稱她是團隊中的配角。但她的故事從這裡開始變得特別。
掀起倒 V 手勢、天竺鼠舞熱潮
2022 年，Rei 分享了一張「倒 V 手勢」的自拍照，沒想到引發整個網絡都跟著拍，連韓星們、一班MZ世代都在模仿。Rei 也發明了「蝴蝶結愛心手勢」，她更會在照片上畫畫、加上 Y2K 風格的貼紙，充滿個性。Rei 在跳舞時做的神情也很可愛，太有記憶點，被譽為「天竺鼠舞」的跳舞影片在社交平台上被大量轉發。
Rei 不靠公司操作、不靠劇本設定，只靠一次次「做自己覺得可愛的事」，就掀起一浪又一浪的潮流。沒有鎂光燈，她就自己創造屬於自己的鎂光燈。個人特色從來都不是能訓練出來的，而是容許它慢慢散發出來的。
獲獎時的一句話道出她的流量密碼
去年底她站上韓國 TikTok 頒獎禮台上，拿下了「最佳潮流領袖」，她微笑著說了一句簡單得不能再簡單的感言：「希望大家永遠不要害怕分享自己喜歡的事物。」這句話，就是她這幾年最真實的旅程。她曾因太害羞而講不到話，曾因不被看見而懷疑自己。但最後讓她成功的，是始終願意把愛好和真實個性分享出去的自己。
Rei 證明了不是外向的人才能當偶像；不是站C位才會被記住；不是被捧，才叫成功。這個世代，不需要完美，請相信只要你願意表現出真實的自己，你也可以成為下一個潮流的起點。
