IVE澳門演唱會2026丨12.10優先購票 即睇搶飛攻略、票價、座位表
韓國女團IVE《SHOW WHAT I AM》世界巡演將於明年5月登陸威尼斯人綜藝館，演唱會門票將於12月10日於Live Nation優先發售，以及在12月11日公開發售。
IVE澳門演唱會2026丨SHOW WHAT I AM世巡澳門站詳情
日期: 2026年5月23日
時間: 6:00pm
地點: 威尼斯人綜藝館
IVE澳門演唱會2026丨SHOW WHAT I AM世巡澳門站票價
企位: $2,299 (VIP) / $1,699
坐位: 2,299 (VIP) / $1,699 / $1,399 / $999 / $799
VIP套票包括：
企位門票或較佳位置坐位門票一張
參與演前Soundcheck活動
VIP紀念卡牌及掛繩
專屬周邊商品售賣處排隊區
優先入場安排
IVE澳門演唱會2026丨SHOW WHAT I AM世巡澳門站優先購票詳情
Live Nation 會員優先訂票
2025年12月10日（星期三）中午12時至晚上11時59分
▶︎▶︎▶︎按此直接進入Live Nation購票連結
IVE澳門演唱會2026丨SHOW WHAT I AM世巡澳門站公開售票詳情
IVE《SHOW WHAT I AM》世巡澳門站將於12月11日中午12時於金光票務及大麥網公開售票。搶飛除了要鬥快，還要使用不同策略！在電腦、手機、平板電腦等多部不同裝置上，同時使用Chrome、Firefox、Opera、Internet Explorer、Safari等網頁瀏覽器購票，相當於同時在多個地方「排隊」，能增加成功搶飛的機會！不過，在相同IP下同時有太多裝置購票，也有被封鎖的風險，因此建議使用VPN，或直接請親友在不同地方幫忙搶飛。
▶︎▶︎▶︎按此直接進入金光票務購票連結
▶︎▶︎▶︎按此直接進入大麥網購票連結
IVE澳門演唱會2026丨SHOW WHAT I AM世巡澳門站座位表
更多資訊：
大埔宏福苑五級火｜消防員親述憶火場煉獄，環境惡劣被迫放棄經過。逾百五人死五級火背後，英雄們難以啟齒的無助與心靈煉獄。
大埔宏福苑五級火｜消防員親述憶火場煉獄，環境惡劣被迫放棄無助經過。大埔宏福苑早前發生五級奪命大火，造成逾百人死亡慘劇。當社會聚焦於逝者安息及災難起因之際，身處烈焰前線的消防員，他們所承受的生理極限與精神創傷，同樣需要大眾正視。近日，有女網民於社交平台Threads發文，分享了「第一身」偷聽到參與救援的消防員親述火場經歷，談及救災消防員的衝擊與無助，令人心酸淚崩。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：iCable、kowloon.flower@Threads
宏福苑五級火｜批評政府文章遭大公報 FB 屢改內容最終刪帖 屈穎妍回應：是人家的自由｜Yahoo
大埔宏福苑五級火造成 156 死，2,000 戶無家可歸，追究責任和制度改革成為救災後部份重點。官媒《大公報》Facebook 專頁昨日（2 日）刊登了建制傳媒人屈穎妍所寫文章〈先治好惹來蒼蠅的腐爛〉，稱「國安法可以捉蒼蠅，但條件是要先治好惹來蒼蠅的腐爛」，「但願這場火能燒醒一些人」。不過專頁「追蹤黨媒」今日（3 日）指，文章刊登後先後被改 7 次，其中標題的「腐爛」一詞就被改成「問題」，內文「燒醒一些人」就被改成「警醒我們」，「撼動官僚制度」的倡議被刪，並有個別段落遭全段刪去。《Yahoo 新聞》今午並發現，屈穎妍的文章已經從《大公報》專頁刪除，無法瀏覽。Yahoo新聞 ・ 1 天前
