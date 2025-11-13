最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
JACE陳凱詠演唱會2026丨11.21優先購票 年初二、三紅館開Show 即睇搶飛攻略、票價、座位表
JACE 陳凱詠將於明年2月18日及19日，首度登上紅館連開兩場個唱！演唱會由創作概念、歌單設計到製作細節，均由JACE親自參與。
《JACE WORLD》紅館演唱會門票將於11月21日中午12時進行優先訂票，並在11月28日於 URBTIX 城市售票網公開發售。
JACE陳凱詠演唱會2026丨《JACE WORLD》紅館演唱會詳情
日期及時間: 2026年2月18日（年初二）21:30、2026年2月19日（年初三）20:15
地點: 紅磡香港體育館
JACE陳凱詠演唱會2026丨《JACE WORLD》紅館演唱會票價
$1,480 (VIP) / $1,080 / $880 / $580
JACE陳凱詠演唱會2026丨《JACE WORLD》紅館演唱會優先購票詳情
ZA Bank 眾安銀行 ZA Card優先訂票
11月21日中午12時，ZA Bank 眾安銀行 ZA Card持卡人可於BOOKYAY以優先訂票。
▶︎▶︎▶︎按此直接進入BOOKYAY購票連結
JACE陳凱詠演唱會2026丨《JACE WORLD》紅館演唱會公開售票詳情
JACE 陳凱詠 《JACE WORLD》演唱會門票將於11月28日早上10時於URBTIX公開發售。
▶︎▶︎▶︎按此直接進入URBTIX購票連結
搶飛除了要鬥快，還要使用不同策略！在電腦、手機、平板電腦等多部不同裝置上，同時使用Chrome、Firefox、Opera、Internet Explorer、Safari等網頁瀏覽器購票，相當於同時在多個地方「排隊」，能增加成功搶飛的機會！不過，在相同IP下同時有太多裝置購票，也有被封鎖的風險，因此建議使用VPN，或直接請親友在不同地方幫忙搶飛。
JACE陳凱詠演唱會2026丨《JACE WORLD》紅館演唱會座位表
有待公布。
