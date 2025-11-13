JACE陳凱詠演唱會2026丨11.21優先購票 年初二、三紅館開Show 即睇搶飛攻略、票價、座位表

【動物專訊】日本廣島縣尾道市立美術館在8年前（2017年）開始的一場人貓攻防戰，建立了另類人貓情，黑色貓貓阿健（ケンちゃん）用盡辦法想走進美術館內，而警衛馬屋原定雄則多次制止，成為了人貓每日最純粹的快樂，可惜這段攻防戰終在今年9月落幕，阿健已於9月20日離世，永遠不會再出現在美術館門外。馬屋原表示非常感謝阿健帶來難忘的美好回憶，又形容直到今天仍覺得阿健可能會突然竄出來闖關。 阿健是一間餐廳所養的貓貓，在2016年開始常出現在尾道市立美術館外，直到翌年3月該館舉辦《滿滿貓咪展》（貓まみれ展），阿健和另一隻貓貓好友Go似乎被展覽吸引，跑到門口，並首次試圖走進館內，卻遭擔當警衛的馬屋原即時制止。沒想到這次闖關失敗，竟激發了阿健的好勝心，之後多次前來，用不同方法想走進館內，而馬屋原總是成功攔截及抱起阿健。 這場持續多年的攻防戰，成為了阿健和馬屋原快樂的遊戲，而且阿健也認定了馬屋原是他的玩伴，只要當日當值的不是馬屋原，阿健便不會闖關，只會乖乖坐在門外。 阿健近年曾成功以撒嬌攻勢突破馬屋原的防線，當馬屋原撫摸他時，他突然竄入館內，當時美術館也發表阿健獲勝的消息，成為貓貓界勵志的故事。美術館亦將阿健

香港動物報 ・ 1 天前