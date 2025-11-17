Jack Doherty馬路拍片阻交通被捕 美國網紅擁逾千萬粉絲 被控藏毒及阻差辦公︱有片︱Yahoo

iHerb破萬好評洗護產品64折起！
【Yahoo新聞報道】美國邁阿密海灘一名 22 歲 YouTuber Jack Doherty 於當地時間周六（15 日）被捕，警方指他為拍攝影片走到馬路中央阻礙交通，被控藏有受管制藥物、藏有大麻及阻差辦公。
多番拒絕離開行車線
綜合外媒報道，警方指 Doherty 當時在邁阿密一帶拍攝影片，期間走到馬路中央企圖與警員互動，警方指他阻礙車輛通行。
警方指，警員多次下令他離開行車線，但他拒絕照辦，同行友人多番勸喻，他仍然不肯離開。警員其後警告，如果繼續不合作將被拘捕，Doherty 仍拒絕遵從指示，警員最終在馬路中央把他制服，指他刻意不遵從命令並持續阻礙交通。
警方在搜身時，從他身上檢獲半粒橙色橢圓形藥丸，藥丸印有「3」字樣，懷疑是第二級受管制安非他命類藥物，另發現 3 支懷疑大麻煙。
邁阿密海灘警察部門表示，維持全市公共安全和秩序是首要責任，不會因涉事者是名人或網紅而有任何不同處理，又表示會主動執法打擊危害居民、遊客或警員安全的行為，並會依法追究所有人的責任。
拍攝「整蠱」及挑釁影片聞名
Doherty 現年 22 歲，以拍攝「整蠱」及挑釁類型影片聞名，過往曾上載題為「I got kicked off a cruise」及「I crashed into a cop car」等影片。他亦因在街上挑釁陌生人，事後退到保鑣身後的畫面而聞名。
Doherty 在 YouTube 擁有逾 1,500 萬名訂閱者，在 TikTok 有超過 1,000 萬名追蹤者，Instagram 的追蹤人數亦超過 280 萬。他同日晚上上載 TikTok 短片，自稱已獲保釋，並在標題寫上「我昨晚被捕，現在我自由了」。
Jack Doherty getting arrested means the world is healing <3 pic.twitter.com/wRKL8xP4TY
— doodybeard (@doodybeardLIVE) November 15, 2025
