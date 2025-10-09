焦點

衞生署盼重啟討論器官捐贈「預設默許」

JACKSON WANG 王嘉爾 聯乘 EM DISTRICT 盛大開啟 《UNDER THE CASTLE》曼谷篇章

全球知名藝人及 UTC 聯合創始人 Jackson Wang 攜手 EM DISTRICT 的泰國合作伙伴，強勢聯手，將這部原創幻想 IP 首次登陸泰國，《UNDER THE CASTLE》於 EMSPHERE 華麗登場！將現場空間化身為一個融合驚悚、幻想與歡樂的奇幻世界，包含沉浸式的鬼屋體驗、趣味遊樂裝置與熱鬧非凡的夜市，為觀眾帶來前所未有的沉浸之旅。活動將持續開放至 2025 年 11 月 2 日。

Jackson Wang 將幻想世界帶入現實

在活動當晚，Jackson Wang 與多位泰國藝人、好友及嘉賓共同體驗了完整的 UTC 曼谷篇章，深入感受每一個沉浸式場景的獨特魅力。

他首先來到 UTC Gift Shop，率先推介以Pumpkie & Spookie 為靈感打造的獨家限量商品系列，包括服飾與收藏品。

隨後，Jackson 與嘉賓們移步至UTC夜市，品嚐多種地道的泰國街頭美食與國際料理，他邊享受佳餚邊與粉絲互動。進入五層空間的 UTC 場館內，Jackson 體驗 Pumpkie & Spookie’s Mischief Ride 踫踫車，笑聲與驚喜此起彼伏，之後，他與泰國藝人一同走入鬼屋，完整感受 UTC 世界的奇幻魅力。

盛大的開幕儀式結束後，Jackson Wang 與嘉賓們移步至獨家 Tribe After Party，繼續慶祝這場創意盛宴。現場特別準備以 UTC 世界觀為靈感的限定菜單，也為 UTC 曼谷篇的沉浸式體驗畫上完美句點。

曼谷篇章正式啟幕

《UNDER THE CASTLE》曼谷篇章，將自 2025 年 10 月 7 日至 11 月 2 日 於 EMSPHERE 對公眾開放。觀眾可親身走入 Pumpkie & Spookie 的幻想世界，探索城堡與夜市的每一個角落，在現實與想象的交織中體驗一個完整的 UTC 宇宙。

