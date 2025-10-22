Jackson Wang 王嘉爾 IP 萬聖節登陸泰國！Yahoo全港獨家送出《 UNDER THE CASTLE 》限量版漫畫書

由全球知名藝人王嘉爾（Jackson Wang）與張權（Henry Cheung）共同打造的原創沉浸式文化IP《UNDER THE CASTLE》（簡稱UTC），繼過往兩年於新加坡及上海面世後，今年正式登陸泰國曼谷！即日起至11月2日，Emsphere 購物中心將化身為一座奇幻城堡，打造集驚悚、歡樂與幻想於一身的沉浸式體驗空間，包含鬼屋體驗、遊樂裝置、夜市。各位 Jacky（Jackson的粉絲名稱）絕對不能錯過這場萬聖節盛事，但若未能親臨現場也無需失落，Yahoo全港獨家送出限量版《UNDER THE CASTLE》漫畫書（非賣品），讓你透過插畫走進Pumpkie與Spookie的奇幻世界，感受那份現實與幻想交錯的異想氛圍！

王嘉爾（Jackson Wang）與張權（Henry Cheung）共同打造的IP《UNDER THE CASTLE》登陸泰國曼谷

Yahoo全港獨家送出《UNDER THE CASTLE》限量版非賣品漫畫書

Jackson Wang 王嘉爾打造的IP《UNDER THE CASTLE》登陸泰國曼谷

《UNDER THE CASTLE》曼谷篇章登場 王嘉爾親自化幻想為現實

自2023年在上海誕生後，《UNDER THE CASTLE》以原創角色Pumpkie與Spookie為主角，融合藝術、音樂、時尚與敘事體驗，讓觀眾走進一個現實與想像交錯的奇幻宇宙。去年活動在新加坡大獲好評，成功打造成為萬聖節必去打卡地方之一。今年踏入第三年，終於首次登陸泰國曼谷，帶來全面升級的沉浸式體驗：每一條走廊、每一個房間都來自最新篇章的漫畫設定。觀眾將在 Pumpkie 和 Spookie 的指引下逐步走入城堡深處，親歷他們的情緒與冒險故事！

必到沉浸式體驗區 一票玩盡幻想王國

UTC曼谷篇以全新漫畫篇章為藍本，打造五大打卡體驗區：

1. 1F 奇幻市集：結合泰國夜市文化 × UTC限量商品與服飾

2. 5F 沉浸式鬼屋：根據全新漫畫篇章打造的恐怖冒險場景

3. UTC Gift Shop：原創角色Pumpkie & Spookie限量周邊

Yahoo香港獨家送出 透過漫畫走進幻想城堡

如果你有計劃去泰國，《UNDER THE CASTLE》曼谷篇絕對是萬聖節必到的朝聖地，但對未能親身飛到泰國的你，Yahoo香港也特別你帶來一份奇幻禮物——全港獨家送出《UNDER THE CASTLE》限量版非賣品漫畫書 10 本，各位粉絲千萬不要錯過！

這本由王嘉爾團隊親自監製的漫畫書，完整收錄最新曼谷篇章的角色設定與場景概念，讓讀者即使身在香港，也能從插圖中體驗Pumpkie與Spookie的奇幻冒險。每冊均為泰國活動限定贈品，Yahoo香港更成為全港唯一授權平台，讓粉絲率先收藏這份象徵「幻想成真」的珍貴作品。

參加贏取《UNDER THE CASTLE》限量版漫畫書方法如下：

1. 請在指定帖文留言用【#我想要UTC限量版漫畫書】作開頭💬

2. 以文字分享一段【玩萬聖節鬼屋嘅深刻回憶】👻

3. 標註3位同樣喜歡《UNDER THE CASTLE》呢個IP嘅老Best🔥

4. 追蹤 @Yahoo新聞 FB、@yahoo.hongkong IG 、@utc_underthecastle IG 及讚好此帖文 ❤️

備註：截止日期為 10 月 26 日（日）晚上 11 時 59 分，而得奬名單將於 10 月 27 日（一）公布。

《UNDER THE CASTLE》限量版非賣品漫畫書｜Yahoo全港獨家送出

《UNDER THE CASTLE》原創角色Pumpkie

《UNDER THE CASTLE》原創角色Spookie

《UNDER THE CASTLE》泰國篇

活動時間：即日起至11月2日

地址：曼谷 Emsphere 購物中心（628 Sukhumvit Road, Klong Tan, Klong Toey, Bangkok 10110, Thailand）

門票售價：

普通票：790 泰銖（約 187 港元）

雙人票：1,500 泰銖（約 355 港元）

團體票（4人及以上）：710 泰銖/ 人（約 168 港元／人）

售票渠道：Ticket Melon www.ticketmelon.com/underthecastle/UTCBKK

