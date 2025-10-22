楊振寧逝世｜一文了解獲獎研究：宇稱不守恆定律
Jackson Wang 王嘉爾 IP 萬聖節登陸泰國！Yahoo全港獨家送出《UNDER THE CASTLE》限量版漫畫書
由全球知名藝人王嘉爾（Jackson Wang）與張權（Henry Cheung）共同打造的原創沉浸式文化IP《UNDER THE CASTLE》（簡稱UTC），繼過往兩年於新加坡及上海面世後，今年正式登陸泰國曼谷！即日起至11月2日，Emsphere 購物中心將化身為一座奇幻城堡，打造集驚悚、歡樂與幻想於一身的沉浸式體驗空間，包含鬼屋體驗、遊樂裝置、夜市。各位 Jacky（Jackson的粉絲名稱）絕對不能錯過這場萬聖節盛事，但若未能親臨現場也無需失落，Yahoo全港獨家送出限量版《UNDER THE CASTLE》漫畫書（非賣品），讓你透過插畫走進Pumpkie與Spookie的奇幻世界，感受那份現實與幻想交錯的異想氛圍！
《UNDER THE CASTLE》曼谷篇章登場 王嘉爾親自化幻想為現實
自2023年在上海誕生後，《UNDER THE CASTLE》以原創角色Pumpkie與Spookie為主角，融合藝術、音樂、時尚與敘事體驗，讓觀眾走進一個現實與想像交錯的奇幻宇宙。去年活動在新加坡大獲好評，成功打造成為萬聖節必去打卡地方之一。今年踏入第三年，終於首次登陸泰國曼谷，帶來全面升級的沉浸式體驗：每一條走廊、每一個房間都來自最新篇章的漫畫設定。觀眾將在 Pumpkie 和 Spookie 的指引下逐步走入城堡深處，親歷他們的情緒與冒險故事！
必到沉浸式體驗區 一票玩盡幻想王國
UTC曼谷篇以全新漫畫篇章為藍本，打造五大打卡體驗區：
1. 1F 奇幻市集：結合泰國夜市文化 × UTC限量商品與服飾
2. 5F 沉浸式鬼屋：根據全新漫畫篇章打造的恐怖冒險場景
3. UTC Gift Shop：原創角色Pumpkie & Spookie限量周邊
Yahoo香港獨家送出 透過漫畫走進幻想城堡
如果你有計劃去泰國，《UNDER THE CASTLE》曼谷篇絕對是萬聖節必到的朝聖地，但對未能親身飛到泰國的你，Yahoo香港也特別你帶來一份奇幻禮物——全港獨家送出《UNDER THE CASTLE》限量版非賣品漫畫書 10 本，各位粉絲千萬不要錯過！
這本由王嘉爾團隊親自監製的漫畫書，完整收錄最新曼谷篇章的角色設定與場景概念，讓讀者即使身在香港，也能從插圖中體驗Pumpkie與Spookie的奇幻冒險。每冊均為泰國活動限定贈品，Yahoo香港更成為全港唯一授權平台，讓粉絲率先收藏這份象徵「幻想成真」的珍貴作品。
參加贏取《UNDER THE CASTLE》限量版漫畫書方法如下：
1. 請在指定帖文留言用【#我想要UTC限量版漫畫書】作開頭💬
2. 以文字分享一段【玩萬聖節鬼屋嘅深刻回憶】👻
3. 標註3位同樣喜歡《UNDER THE CASTLE》呢個IP嘅老Best🔥
4. 追蹤 @Yahoo新聞 FB、@yahoo.hongkong IG 、@utc_underthecastle IG 及讚好此帖文 ❤️
備註：截止日期為 10 月 26 日（日）晚上 11 時 59 分，而得奬名單將於 10 月 27 日（一）公布。
=================
《UNDER THE CASTLE》泰國篇
活動時間：即日起至11月2日
地址：曼谷 Emsphere 購物中心（628 Sukhumvit Road, Klong Tan, Klong Toey, Bangkok 10110, Thailand）
門票售價：
普通票：790 泰銖（約 187 港元）
雙人票：1,500 泰銖（約 355 港元）
團體票（4人及以上）：710 泰銖/ 人（約 168 港元／人）
售票渠道：Ticket Melon www.ticketmelon.com/underthecastle/UTCBKK
=================
