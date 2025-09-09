專訪｜吳肇軒：世間太多紛擾，食字笑話何必求意義
JAM OFF 2025 華麗登陸新加坡環球影城 Rain、鄭伊健、張敬軒領銜主演
從新加坡環球影城的星級演出到 Palawan Green 回歸的 VOICE 與 BEATS 決賽，JAM OFF 2025 將為賽車週末帶來難忘前奏。
以勁爆舞台、公開比賽與充滿活力的音樂村，全面展現音樂、文化與創意的精神。
新加坡 - Media OutReach Newswire - 2025年 9月9日 — 倒數開跑！JAM OFF 2025 將於 9 月 27 至 28 日強勢回歸，聯同新加坡聖淘沙名勝世界的新加坡環球影城（Universal Studios Singapore），帶來兩晚精彩絕倫的音樂、文化與歡慶體驗。活動由會點會展服務及市場推廣有限公司（Destinations Network Tourism and Leisure Marketing Ltd.）主辦，並獲新加坡旅遊局（STB）支持，為新加坡大獎賽車季（Grand Prix™ Season Singapore，GPSS）之主要活動之一。本屆節目全面升級，凝聚賽車週的澎湃能量與亞洲音樂場景的多元魅力。
星光匯聚 夜空下的震撼舞台
本屆焦點將落在新加坡環球影城的主舞台，園區將化身為獨一無二的主題樂園演唱會場地。南韓巨星Rain鄭智薰領銜登場，聯同中國香港殿堂級與人氣藝人鄭伊健（Ekin Cheng）、張敬軒（Hins Cheung）、鄧麗欣（Stephy Tang）、JC 陳詠桐及 Nowhere Boys，攜手獻上橫跨粵語流行、K-pop 與區內新銳聲音的勁歌熱舞，為新加坡大獎賽車季熱力開場。
觀眾亦可於園區內優先體驗部分新加坡環球影城《萬聖節驚魂夜 13》限定內容，讓現場音樂的激情與主題樂園刺激完美交織。
會點會展服務及市場推廣有限公司活動總監陳依慧表示：「JAM OFF 2025 將會是歷屆之最。雲集國際殿堂級卡士、具啟發性的全新聲音，以及沉浸式體驗，這不僅是一場演唱會，更是對亞洲創意精神的禮讚，也是開啟新加坡大獎賽車季的完美方式。」
作為音樂節獨家禮遇，JAM OFF 門票亦可於兩個演出夜晚期間，進入並體驗特別策劃之《萬聖節驚魂夜 13》內容。
比賽舞台 聚焦耀眼新聲
日間時段，聖淘沙 Palawan Green 將見證兩大標誌性比賽的總決賽：JAM OFF VOICE（9 月 27 日）與 JAM OFF BEATS（9 月 28 日）。從震撼人心的歌喉到高能量的 2 對 2 街舞對決，賽事為來自全球的新秀提供站上國際舞台的機會。
JAM OFF VOICE 決賽選手將以英文或中文（普通話／廣東話）演出，並由星級評審陣容評分：新加坡著名 Beatboxer 伍健祿（Dharni Ng）、中國香港女高音陳海兒（Hedy Chan）、新加坡藝人巫奇（Allan Moo）。最終得獎者將由中國香港的鄧麗欣（Stephy Tang）親臨加冕；現場觀眾亦可投選「現場觀眾票選」得主，為決賽增添互動亮點。
JAM OFF BEATS 將由區內頂尖舞團角逐「Breaking 2 對 2」及「All Style 2 對 2」項目，並由來自台灣、馬來西亞、南韓及新加坡的國際評審團評審。冠軍與亞軍隊伍除可獲現金獎外，亦可獲得來回機票前往中國香港，登上下一站 JAM OFF BEATS 舞台，將熱度延續至新加坡以外。
音樂村 味覺、風格與玩樂齊發
除音樂舞台外，Palawan Green 將化身為活力滿載的音樂村，集合視覺、聽覺與味覺體驗。現場將有合作夥伴 Frozt 與 The Ice Cream & Cookie Co. 帶來賽車主題甜點；零售快閃包括 JAM OFF 官方商品、Sentosa Shop、Retro Crates、Takachya 與 Wow Fashion Jewellery。配合互動遊戲、文化展示與限定裝置，為大眾帶來融合生活風格與娛樂的沉浸式體驗。
餐飲與零售禮遇
來賓可於 Palawan Green 的餐飲與零售攤位享有專屬換領優惠。Islander 會員於參與商戶單日消費滿新幣 50 元，可換領 Frozt 雪條一支；主舞台門票持有者可額外獲得福利，包括免費 Frozt 雪條及限量版 JAM OFF 水樽。公眾亦可憑主舞台演出門票換領 Frozt 雪條。
賽車主題遊戲
現場設有四項賽車主題遊戲，贏取專屬紀念品。參加者凡於任意三項遊戲獲勝並集滿三個印章，即可挑戰「沙包擲準賽」（Beanbag Challenge），成功者可換領 JAM OFF 杯或 JAM OFF 襪一對。每次挑戰均可獲得趣味BALLDERLESS貼紙，確保滿載而歸。
雙夜連環 一場共同盛典
9 月 27 日（週六），舞台將由 JC、張敬軒與 Rain 帶來震撼開幕之夜；9 月 28 日（週日），Nowhere Boys、鄭伊健、鄧麗欣與 Rain 將以群星壓軸，在星空下為週末畫下華麗句點。
「JAM OFF 不僅把音樂帶上舞台，更以創意連結社群與文化。我們很榮幸作為 GPSS 的一部分，展示音樂如何凝聚慶典精神，成就新加坡賽車週末的獨特魅力。」陳依慧補充。
票務資訊
JAM OFF 2025 新加坡環球影城主舞台門票現已公開發售。每張門票均包含兩個演出夜晚之主打演出，以及指定《萬聖節驚魂夜 13》體驗。
最新節目公布、名單與比賽詳情，請關注 JAM OFF 官方 Instagram。票務詳情請瀏覽 https://linktr.ee/jamoff。
關於 Destinations Network Tourism and Leisure Marketing Ltd.
會點會展服務及市場推廣有限公司（DN）為信德集團附屬活動策劃公司，總部設於中國香港，專注為全球觀眾策劃獨特體驗。DN 提供從概念開發、活動執行到整合行銷的全方位服務，並積極開發原創智慧財產權及活動概念，涵蓋時尚、生活、藝術、音樂等多個領域，致力打造卓越而難忘的創意盛事。
關於 JAM OFF
JAM OFF 是亞洲領先的音樂與生活文化節，旨在發掘區內新晉創作人，展現年輕城市文化的活力。活動以音樂為核心，涵蓋獨立音樂、另類流行、嘻哈、R&B 及跨界合作，兩日節目包括歌唱與舞蹈比賽、亞洲藝人現場演出、互動體驗區、創意市集及沙灘活動。自 2024 年起，JAM OFF 成為 GPSS 正式活動之一，並迅速建立起其獨特品牌風格，融合創意、文化與社群能量。
