James Cameron 和 Elon Musk 在太空探索及 AI 安全上的共識

《阿凡達》導演詹姆斯·卡梅隆（James Cameron）表示，儘管與 Elon Musk 在政治上存在明顯分歧，但他仍然能夠在太空探索和人工智能安全等議題上與 Musk 達成共識。在接受 Puck 的《The Town》播客訪問時，這位自由派導演稱讚了 Musk 的 SpaceX 取得的成就，並表示必須有更高的優先事項將他們團結在一起，例如太空旅行和人工智能。Musk 在社交平台 X 上對導演的評論表示肯定。多年來，卡梅隆與 Musk 在科技領域一直保持著相互尊重的關係。

早在 2011 年，卡梅隆就曾告訴 NBC News：「Elon 正在取得非常大的進展。我認為他是最有可能接手航天飛機計劃，真正提供人類進入低地球軌道的機會的人。所以……加油，Elon。」卡梅隆的預測得到了證實，因為 SpaceX 在隨後的多年裡成為了太空飛行的主導力量。即使在 Musk 擁抱保守政治並擔任高級顧問和前 DOGE 負責人之後，卡梅隆仍然拒絕終止與這位首席執行官的關係。卡梅隆表示：「如果他們的目標與我認為的良好目標一致，我可以將一個人和他們的政治立場分開。

廣告 廣告

」Musk 對導演的評論表示感謝，並指出「Jim 了解物理，這在好萊塢是罕見的。」兩位男士都表示，人工智能可能對人類構成存在性威脅，儘管 Musk 注意到 Tesla 的產品如 Optimus 可以開創可持續繁榮的時代。Musk 最近預測，隨著 AI 的進步，金錢和工作可能變得不再重要，而卡梅隆則警告存在更深層的危機。他在福克斯新聞的報導中指出：「因為 AI 整體風險是我們失去作為人的目的。我們失去工作，失去『我們在這裡的意義是什麼？』的感覺。

」卡梅隆表示：「我們這些有缺陷的生物機器，計算機理論上能更精確、更正確、更快，所有這些都將成為一個門檻性存在性問題。」他補充道：「我認為作為人類文明，我們必須優先考慮。我們必須讓這個地球成為我們的太空船。這才是我們需要思考的真正內容。」Tesla 最近達成了一個重要里程碑，這一點是 CEO Elon Musk 在九年前發表《Master Plan Part Deux》時首次提到的。

根據 Tesla 中國在其官方微博帖文中發布的消息，該公司的自動駕駛系統已經累積了超過 100 億公里的實際駕駛經驗。Tesla 中國的這一微妙但重要的公告指出：「在這方面，配備自動駕駛技術的 Tesla 車輛可以被視為擁有世界上最有經驗的駕駛員。」Tesla AI 在微博上也強調了該公司自動駕駛系統的一個重要優勢。該團隊表示：「它不會在酒精影響下駕駛，不會分心，也不會疲勞。我們相信，自動駕駛技術的進步將拯救更多生命。

」Tesla 中國並未明確說明其微博帖子中所指的「自動駕駛」具體是什麼，但該公司在過去幾年對 FSD 的強烈關注表明，這一術語可能包括由 FSD（Beta）和完全自動駕駛（Supervised）所駕駛的公里數。無論如何，100 億公里的累計實際數據是幾乎沒有任何競爭對手能夠匹敵的。在 Elon Musk 於 2016 年發表《Master Plan Part Deux》時，他勾勒了該公司自動駕駛系統的願景。當時，自動駕駛仍然相對新穎，但 Musk 已經設想了該系統如何可以獲得全球的監管批准。

他估計，全球監管批准大約需要 100 億公里的實際駕駛數據，這在當時聽起來是一個不可能的數字。「即使在軟件高度精煉並且遠超過平均人類駕駛員的情況下，仍然會有一段顯著的時間差，這在不同的司法管轄區中可能會有很大變化，才能獲得監管機構的真正自動駕駛批准。我們預計，全球監管批准將需要約 60 億英里（100 億公里）。目前的車隊學習每天大約在 300 萬英里（500 萬公里）以上進行。」Musk 說。

正如 Tesla 在穩步推進其 FSD（Supervised）監管批准的同時，如今 100 億公里的數據已經實現。該系統已在美國啟用，並已擴展到澳大利亞、新西蘭、中國，最近還包括南韓。市場普遍期待 Tesla 明年能在歐洲獲得 FSD 批准。Tesla 在自動駕駛技術上的不斷進步，無疑為未來的交通安全提供了更大的可能性，並將持續推動其在市場上的優勢地位。Tesla 的創新不僅有助於提升行業標準，更有潛力改變人類交通的未來，展示了其在科技領域的持續影響力。

推薦閱讀