熱氣球苦主獲全數退款｜財政預算案 2.25 發表｜克魯明指中國倘失巨額貿盈恐陷衰退｜阮德鏘宣布離婚感激前妻包容｜1 月 12 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2026 年 1 月 12 日星期一，預測本港地區今日短暫時間有陽光。早上清涼。日間乾燥，最高氣溫約 19 度。吹和緩東至東北風，初時風勢清勁。

【今日重點新聞】

Yahoo 新聞：熱氣球餘波｜主辦方原限苦主周一前接受退一半錢方案 現已全數退款

去年 9 月舉辦「友邦香港國際熱氣球節」鬧出滿城風雨，當時有苦主豪花 3000 多元欲卻無法體驗熱氣球升空，最終主辦方承諾退款。惟《Yahoo新聞》近日接獲苦主表示至今仍未收到退款，對方更稱系統裡沒有申請紀錄，因此只能退款一半。至報道昨日刊出後，苦主周日（11 日）表示收到主辦方透過電話聯絡，表示願意全數退款，她已查閱銀行帳戶，確認收到有關退款。

Yahoo 新聞：宏福苑五級火｜宏志閣業主領補助聲明修訂 寫明解封回家無需還款 保留刑事檢控字眼

民政及青年事務局上月宣佈向宏福苑業主提供每年 15 萬元租金補助。就未被大火波及的宏志閣，有關業主須簽署聲明，承諾在領取補助期間不會遷回住所居住或將單位出租，否則或遭檢控。有業主近日獲一戶一社工提供經修訂的聲明，寫明若宏志閣在業主領取租金補助期間解封，業主有權但不一定要搬回單位，亦不需交回已領取的補助，但不會獲發下一期補助。聲明有關違者或刑事檢控的內容則保留。

am730：財政預算案下月25日發表 陳茂波：資本帳目仍錄赤字 或適度發債

新一份《財政預算案》將於下月25日發表。財政司司長陳茂波表示，政府須積極投資未來，特別是北部都會區的提速發展，不失時機地把握機遇鞏固未來增長動力。他續說，基建投入的回報往往在建成以後才陸續顯現，隨著政府加大投入工務工程，本年度資本帳目仍會錄得赤字，未來會借助市場力量包括適度發債，以支持基建發展，又指特區政府未償還債務相對本地生產總值的比率僅約12%，在國際上仍處於非常健康水平。

Yahoo 新聞：渣打馬拉松2026︱賽前一周輕鬆跑 忌全身按摩 物理治療師拆解Tapering及Carbo-loading

渣打馬拉松 2026 將於本周日（18日）開跑，全城跑手在最後一周默默備戰，還有哪些注意事項？香港物理治療學會運動專研組主席何浩儀接受《Yahoo新聞》專訪，建議跑手在賽前兩天完全暫停練習，讓身體完全恢復以應付賽事。在飲食方面，他建議以七成碳水化合物為主，粥粉麵飯和蕃薯等均可放心食用，儲存更多肝醣，為身體提供能量。

【今日重點財經新聞】

信報：克魯明：中國倘失巨額貿盈恐陷衰退

中國去年貿易順差首次突破一萬億美元，消息引發全球關注。諾貝爾經濟學獎得主克魯明（Paul Krugman）最近撰文，指中國貿易順差自2020年開始持續大幅增長，導致其他國家的製造業產出及就業減少，但中國領導層拒絕刺激消費、拒絕加強社會保障體系，故在追求經濟增長下，必須維持巨額貿易順差才能穩定經濟；否則，如果沒有巨額貿易順差，鑑於消費需求不足，中國經濟將陷入深度衰退。

信報：人民幣勢展4年來最長升浪 今年開局企穩6.98 配合撐內需國策

在各大券商一致看好升值前景下，人民幣踏入2026年開局續見強韌，承接去年底升穿七算關口，上周離岸（CNH）及在岸價（CNY）平均企穩每美元兌6.98水平。回看由去年4月因貿易戰及地緣風險憂慮導致去美元化效應，至今人民幣已走強近9個月，這次亦是繼2020年5月至2022年2月升浪以來，時間最長的一次的升值。

infocast：高市早苗稱無法容許華出口管制 日本啟動深海稀土開採

中國禁向日本軍事用戶等出口所有兩用物項，日本首相高市早苗在周日(11日)播出的日本放送協會(NHK)節目表示，無法容許，只針對日本的這次舉措與國際慣例大相徑庭。另外，日本為減少對中國的依賴，周日啟動一項深海稀土開採計劃。

【今日重點娛樂新聞】

東方日報：阮德鏘驚爆離婚 感激前妻包容：好聚好散

粵劇名伶阮兆輝及尹飛燕的兒子阮德鏘（Johnson），與女演員林司敏因合作電影《天生愛情狂》撻着，並於2018年拉埋天窗，同年誕下女兒「懂事長」阮婧恆，一家三口人前人後溫馨滿載。周日（11日）毫無預警下他透過社交平台發長文，透露已於去年離婚，並感謝前妻林司敏的包容，雙方好聚好散。阮德鏘留言：「2025年我們離婚了。我選擇暫時停下所有工作來面對這事實，因為我的工作關係拖延到現在才宣佈，感謝妳對我作岀了最後的包容。希望這遲來的宣布，沒有讓妳的新生活做成太大影響，相知相識，好聚好散！」

東方日報：《尋秦記》演員片酬曝光古天樂收零蚊 一女星片酬係林峯8倍

電影《尋秦記》票房大收旺場，業界分析有望衝破一億港元大關，甚至有機會挑戰香港票房冠軍紀錄。近日有內地網站披露了演員的片酬表，其中一位演員以天價片酬遠超眾人，而作為電影投資方之一的古天樂更是零片酬演出，引起熱議。