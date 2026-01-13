黎智英未撰寫求情信｜中港 AI 應用爆上 3.6 萬億炒 A 股｜李龍基自爆與王青霞被捕經過｜1 月 13 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2026 年 1 月 13 日星期二，預測本港地區今日大致天晴，但部分地區有煙霞。早上清涼。日間乾燥，最高氣溫約 23 度。吹微風。

【今日重點新聞】

法庭線：黎智英案首日求情｜控方指黎健康正常 辯方指黎體重下跌11公斤 據悉黎沒撰求情信

黎智英早前被裁定勾結外力等 3 罪成，連同認罪 8 人，周一（12 日）展開首日求情。庭上關注黎的健康狀況，控方指黎健康正常，「以亞洲成年人標準而言屬肥胖」，又指單獨囚禁是黎的意願。 辯方則指，黎現年 78 歲，還押期間體重下跌 11 公斤，不再是「肥佬黎」，「他在監獄裡度過的每一天，都讓他離生命盡頭點更近一步」。辯方指，黎年長加上單獨囚禁，會讓其獄中生活更艱難，惟官質疑這是黎的選擇。另據悉，黎與親友均沒呈交任何求情信。 至於前壹傳媒行政總裁張劍虹，辯方求情指張曾勸黎停止犯案，應可獲額外減刑，惟官質疑勸止失敗是否仍可獲扣減。

Yahoo 新聞：特朗普向伊朗商業伙伴輸美貨品加徵 25% 關稅 中國為伊朗最大貿易夥伴

美國總統特朗普在社交平台 Truth Social 宣布，對所有與伊朗有商業往來國家的輸往美國貨物，加徵 25% 關稅。即時生效。 目前中國是伊朗最大的貿易夥伴，其次是伊拉克、阿聯酋、土耳其和印度。 《CNN》昨日引述兩名美國官員消息，指特朗普正在權衡對伊朗作出軍事干預的可能性，另外亦有考慮其他非軍事選項，包括實施制裁。白宮發言人萊維特表示，包括空襲在內的軍事選項仍在「考慮之中」。

Yahoo 新聞：中大學生校董選舉︱遭DQ學生考慮司法覆核 入閘候選人具內地或親政府背景

香港中文大學下月舉行學生校董選舉，報名參選的三年級本科生石同學向《Yahoo新聞》表示，選委會稱其過往紀錄不支持校董會工作，裁定不接受其參選。他表示，校方沒有提出具體事例如何不支持校董會，裁決前亦沒有給予申述機會，正研究是否申請司法覆核。《Yahoo新聞》向中大校方查詢取消參選資格（DQ）一事，正等待回覆。

Yahoo 新聞：青協領袖學院男職員涉闖女生房間移動內衣 恒大終止訓練營活動 青協展開紀律調查

香港青年協會與香港恒生大學於去年 12 月底，在香港青年協會領袖學院舉辦訓練營。《Yahoo新聞》獲悉，當日有男職員曾進入異性學員房間，並移動女學員的個人物品，當中包括女性內衣。女學員返回房間時撞破事件，隨即報警求助。恒大表示，當時決定即時終止活動，並已向該機構提出正式投訴。

【今日重點財經新聞】

信報：中港AI應用爆上 3.6萬億炒A股

2026年甫開局，人工智能（AI）概念再次點燃市場情緒，中港AI應用概念股齊爆發。科網股領航下，滬深兩市成交額昨刷出新紀錄，突破3.6萬億元人民幣，滬指十七連陽，收報4165點，再創逾10年高。恒指高開愈升愈有，以全日高位26608點收市，漲376點（1.44%），交投重回3000億元以上。

信報：海洋公園被指裁員 回稱全職人手平穩

市傳海洋公園裁員，本報向海洋公園查詢裁員的傳聞，海洋公園回覆時表示，海洋公園整體全職員工數目一直維持約1700人水平，保持平穩，公園一向重視效益，持續檢視營運以確保人手安排符合經營策略及市場需求。

AASTOCKS：據報Meta擬裁減旗下Reality Labs部門一成員工

外媒報道，Meta Platforms(META)計劃裁減旗下Reality Labs部門10%員工，以重組業務。 報道引述消息指，預計本周將進行裁員。Reality Labs旗下擁有多個部門，負責研發VR頭戴裝置、AI眼鏡以及公司的元宇宙產品。過去幾年，該部門每季虧損數十億美元，其投資的產品尚未產生實質的收入。

鉅亨網：若最高法院裁定關稅違法 特朗普：「我們就完蛋了」

美國總統特朗普週一 (12 日) 警告，如果最高法院裁定他無權單方面實施大規模關稅，美國「就完蛋了」，並表示政府將難以退還已經徵收的關稅款項。 自從該案自去年 11 月進行口頭辯論以來，特朗普便持續猛烈抨擊，將最高法院的裁決描繪為其經濟政策議程的關鍵。保守與自由派大法官皆對特朗動用《1977 年國際緊急經濟權力法》(IEEPA) 加徵全球性關稅的合法性，提出質疑。

【今日重點娛樂新聞】

Yahoo 娛樂圈：李龍基自爆與王青霞被捕經過 不排除再續情緣 感激「導遊哥哥」：唔係佢我仍然蒙在鼓裏

李龍基與比他年輕36歲的王青霞的拍拖多年，即使女方被挖出不少醜聞，李龍基仍對她不離不棄。不過，去年冬至女方被爆出已婚及育有一名16歲的兒子，二人終於和平分手，而李龍基昨日於分手後首度會見傳媒。對於王青霞被爆出已婚及有一名兒子，李龍基透露，其實對方都有向自己透露已婚，況且已被起底，也不可能不承認。被問到可有見過或聯絡過Chris的老公，李龍基表示未有見過。

Yahoo 娛樂圈：陳豪陳茵媺愈住愈豪 全家福意外曝光中半山豪宅內貌 樓底極高及擁維港海景

TVB視帝陳豪曾拍攝多部電視作品，與老婆陳茵媺亦不時夫妻檔拍廣告及出席活動吸金，身家豐厚。陳豪曾表示家中財政大權由陳茵媺掌管，指自己賺到嘅錢都會畀晒太太，但太太賺到嘅錢係佢自己。陳豪不時送名牌手袋予陳茵媺，陳茵媺曾晒出不同款式嘅Hermès手袋，當中包括經典款及罕有款式；又於去年被發現頻繁現身豪門聚會，似係已躋身上流圈子。陳豪與陳茵媺一家五口亦愈住愈豪，據悉，現時已搬至月租高達 16 萬嘅中半山舊山頂道複式大宅，與Tyson Yoshi、蔡卓妍（阿Sa）做鄰居。日前，陳茵媺於社交平台分享聖誕全家福，意外曝光豪宅內部。