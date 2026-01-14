David Webb 前列腺癌病逝終年 60 歲｜凱基睇好恒指年底見三萬關｜五索鍾睿心公開懷孕時家庭照高調放閃｜1 月 14 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2026 年 1 月 14 日星期三，預測本港地區今日天晴。早上清涼。日間乾燥，最高氣溫約 21 度。吹和緩東至東北風，初時風勢間中清勁。

【今日重點新聞】

Yahoo 新聞：獨立股評人 David Webb 病逝終年 60 歲 曾揭「謎網 50」震驚股壇 創立數據庫致力推動企業透明

有「股壇長毛」之稱的著名獨立股評人 David Webb 周二（ 13 日）因前列腺癌離世，終年 60 歲。其家人發聲明，表示家人、朋友及支持者都會懷念他，希望外界在這段艱難時期保留給予他們私人空間。David Webb 於 2020 年確診患癌，抗病多年，生前一直致力推動香港企業管治透明度。

Yahoo 新聞：香港電影金像獎公布年度片目 《不赦之罪》、《送院途中》等多部電影疑被抽走 據了解內部會議未參與討論

香港電影金像獎近日公布年度「香港正式公映電影片目」，名單一出即引起電影界關注，多部曾於去年上映、並被視為具競逐力的作品疑未被列入片目，包括黃秋生主演的《不赦之罪》、游學修主演的《送院途中》、《今天應該很高興》，相關作品因此不具備今屆香港電影金像獎提名資格。《Yahoo新聞》已就事件向香港電影金像獎查詢，正待回覆。

法庭線：黎智英案第二日求情｜辯方：《蘋果》高層角色有限 量刑分級應屬次一級 官押後判刑

壹傳媒創辦人黎智英早前被裁定勾結外力等 3 罪成，連同認罪 8 人，周二（13 日）在西九龍裁判法院（暫代高院）完成兩日求情，案件押後判刑。 是日主要處理 5 名前《蘋果》高層的求情，辯方強調，各人角色有限，希望法庭量刑時可考慮個人行為，指陳沛敏、林文宗、馮偉光的刑罰，應定為較輕一級，即判囚 3 至 10 年以下；楊清奇、羅偉光一方則沒提及分級。 辯方指，陳沛敏撰求情信指，當初對感到不妥的事，立場應更堅定，現深感後悔；林文宗則角色有限，僅以員工身分被拖入渾水；羅偉光積極參與慈善；馮偉光僅負責翻譯新聞，於最差時間重返《蘋果》；而楊清奇為案中首位被告提出協助控方。

Yahoo 新聞：銅鑼灣崇光及百德新街馬路擬建防撞欄 防「有心人士」車輛蓄意衝撞人群 預算約 500 萬元

灣仔區議會將於月中討論，擬於銅鑼灣軒尼詩道 555 號崇光百貨外過路處一帶，以及百德新街全日行人專用街道，安裝汽車防撞設施。當局指，有關建議旨在提升公共安全，防止車輛蓄意衝撞人群，預計工程開支約 500 萬元，最快在今年第三季動工。

【今日重點財經新聞】

信報：夜期再衝27000 券商倡守轉攻

港股2026年開局以來反覆向上，至今累漲約4.8%，恒指昨日早段更曾飆逾500點，事隔兩個月重返兩萬七點，惟高位獲利盤湧現，加上A股午後轉跌，升幅最終縮至239點，但仍連升3日，共進賬699點（2.67%）。券商凱基看好恒指年底見三萬關，潛在升幅逾一成，直言現在是由「防守」轉向「進攻」的最佳時機。

AASTOCKS：日圓跌至逾一年低 每百日圓兌港元見4.93算

美國12月消費者通脹數據符合預期，同時，市場擔憂日本將加大財政支出，日圓匯率跌至2024年7月以來的最低。美元周二轉強，最新升0.3%至99.2。 圓匯再弱，美元兌日圓升至159.1，每百日圓兌港元見4.93算。 歐元兌美元跌至1.165。 美元兌加元升至1.388。 英鎊兌美元跌至1.343。 澳元兌美元跌至0.668。 美元兌瑞士法郎升至0.801。

Bloomberg：特朗普再添一把火 批鮑威爾「要麼無能要麼腐敗」

雖然美國司法部對聯儲局的調查引起軒然大波並可能影響特朗普提名的主席候選人獲得確認，但特朗普表示，他仍計畫在「未來幾周內」宣布接替鮑威爾的人選。當天早些時候，特朗普指責聯儲局主席鮑威爾要麼「無能」，要麼「腐敗」。 其周二在白宮表示：「他超預算了幾十億美元，要麼是無能，要麼就是腐敗。我不知道是哪一種，但顯然他幹得並不好。」

Yahoo 財經：招股書變食譜？錢大媽IPO教你煮排骨、梅頭 網民：最實用招股書

專做街坊生意、以「不賣隔夜肉」打響名堂的錢大媽，近日向香港交易所提交上市申請，消息本身並不出奇，但其招股文件內容卻份外搶鏡，產品描述細緻到近乎「教煮餸」成為熱話﹐有網民笑言「招股書唔係用嚟睇估值，係用嚟學煮排骨」，堪稱最實用招股書。

【今日重點娛樂新聞】

Yahoo 娛樂圈：「最強小三」五索公開懷孕時家庭照高調放閃 自稱「黑圖大放送」

35歲「五索」鍾睿心與已婚大生銀行主席馬清鏗開展婚外情，並育有四名子女，今年為二人拍拖第10年。日前，有「最強小三」之稱嘅五索再度出擊，於社交平台高調放閃，不僅曬出與馬清鏗甜蜜合照，更罕有公開之前懷孕時一家人喺海邊嘅溫馨照片。

Yahoo 娛樂圈：「Benz雄」喪禮細節被男星洩露 許蕙菁指對方仍未道歉 揭公開原因：佢有騷擾過啲朋友

「Benz雄」許紹雄去年因病離世，囡囡許惠菁（Charmaine）昨日（13日）出席活動時提及爸爸時表示與媽媽仍會有情緒失控時候，更直言今個農曆新年失去爸爸「唔容易過」，幸好有一班親朋好友陪伴渡過，亦透露曾經夢到爸爸數次。Charmaine亦回應早前發文指有男星洩露爸爸喪禮細節，透露公開事件原因，直指對方仍未有道歉。