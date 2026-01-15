一日內兩宗致命工業意外｜恒生最後交易日成交飆至 97 億｜林峯東京演唱會宣布延期｜1 月 15 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2026 年 1 月 15 日星期四，預測本港地區今日大致天晴。早上清涼。日間最高氣溫約 21 度，下午乾燥。晚上局部地區能見度較低。吹輕微至和緩東北風。

【今日重點新聞】

Yahoo 新聞：三日內兩宗吊運意外｜荃灣地盤風煤樽墮下壓中三人 29 歲工友不治 40 歲工友情況嚴重

荃灣一個地盤周三（14 日）發生致命工業意外。下午約 1 時 34 分，寶豐路一個建築地盤天秤吊運 3 支風煤樽時，疑風煤樽鬆脫由高處飛墮而下，3 名男工遭擊中。其中 29 歲工友送院後不治，警方正調查意外原因。

now 新聞：啟德承豐里一地盤兩工人被平台板夾傷 其中一人不治

啟德一個地盤發生工業意外，兩名工人被平台板夾傷，其中一人送院後不治。現場是啟德承豐里一個地盤，周三下午四時許，兩名工人在地盤工作時懷疑被平台板夾住被困，工友發現報警。消防員到場將兩名傷者救出，其中一人昏迷，由救護車送去聯合醫院，之後不治。勞工處正調查事件。

Yahoo 新聞：47人案被告獲釋｜朱凱廸刑滿出獄 七人車載返屋苑 逾十警駐守阻拍攝：點解你哋入到嚟？

民主派初選 47 人案再有被告獲釋，前立法會議員朱凱廸服畢 4 年多刑期，今早（15 日）清晨獲釋，由七人車接送從赤柱監獄返到屋苑。 凌晨 5 時，兩架七人車駛入朱服刑的赤柱監獄，並於近 5 時 43 分駛離，車窗被拉上布簾。其中一架七人車近 6 時駛至調景嶺一個私人屋苑，直駛至其中一座大廈樓下，身穿黑色外套的朱凱廸步出車廂。逾 10 名便衣及軍裝警員在屋苑私家路路口及大廈大門部署，1 名便衣警手扶朱凱廸肩膊快速走入大廈，朱未有望向記者。 幾名便衣警即時攔截記者，捉住記者衣領阻止其拍攝，厲聲問「點解你哋入到嚟？」並催促屋苑保安截查記者。

Yahoo 新聞：「招標妥」擬就顧問及承辦商訂「預審名單」 搭棚樓宇訂「安全距離」 陳國基：徹底系統性改革

新一屆立法會昨召開首次大會，重點聚焦去年 11 月 26 日的宏福苑五級火跟進和善後工作。政務司司長陳國基提出多項改善安全和防止圍標建議，包括全港建築地盤禁止吸煙，就搭棚進行大維修樓宇訂立「安全距離」等。政府建議加強市建局在推動樓宇維修方面的角色和功能，為打擊圍標，申領政府維修資助的大廈必須參加「招標妥」，市建局會為參與的顧問及承建商制定嚴格的「預審名單」。

Yahoo 新聞：宏福苑五級火｜李家超強調「追責到底」不論高層低層 長遠安置要「情理法兼備」

行政長官李家超昨日在大會率先發言，提及大埔宏福苑火災的支援和善後事宜。李家超強調會問責到底，「任何人如需負上責任，無論是政府或非政府人員，無論基層或高層，都會按事實追責懲處」。

【今日重點財經新聞】

信報：恒生最後交易日 成交飆至97億

滙控（0005.HK）逾千億元私有化恒生銀行（0011.HK）上周四（8日）獲通過，昨日為恒生最後一個上市交易日，收市報154.3元，距私有化作價155元僅有0.7元差距，全日成交額急增至96.94億元，藍籌股排第三，亦較去年10月滙控宣布以三成溢價私有化翌日的成交額更高。

AASTOCKS：特朗普稱批准英偉達H200晶片銷往中國 美政府將抽成25%

美國總統特朗普周三證實，美政府將批准英偉達(NVDA)向中國出口銷售其AI晶片H200，但政府將收取25%銷售額作為附加費。特朗普指，與英偉達先前面向中國市場的晶片H20不同，H200是該公司Hopper架構的衍生版本，亦銷往美國和其他市場。

信報：中國去年出口增5.5% 輸美挫20%

在貿易戰的陰霾下，以美元計價，中國去年出口仍錄得5.5%的增長，進口全年無升跌，全年貿易順差達1.19萬億美元，再創新高。然而，由於中美雙方互加關稅，拖累中國對美出口去年急挫20%，創有紀錄以來最大跌幅，中國對歐盟出口則升8.4%，對東盟出口更增13.4%，反映中國生產商把部分出口轉向其他市場以抵消美國需求下滑。分析料今年中國出口仍具韌性，但增速會放緩，貿易順差不再擴大。

信報：攜程涉壟斷被查 ADS較港低14% 疑強改酒店房價 剝奪商家自主權

攜程集團（9961.HK）因涉嫌壟斷遭立案調查。國家市場監管總局昨天下午4時公布，近日當局根據前期核查，依據《中華人民共和國反壟斷法》，對攜程集團涉嫌濫用市場支配地位實施壟斷行為立案調查。內媒指有關調查涉及攜程一款名為「調價助手」的改價工具，在後台強改商家價格有關。

恒生最後交易日 成交飆至97億

【今日重點娛樂新聞】

Yahoo 娛樂圈：林峯東京演唱會宣布延期 主辦方僅表示基於「諸多因素考量」

近期出演《尋秦記》的林峯前年憑電影《九龍城寨之圍城》人氣急升，甚至於日本亦吸納不少粉絲，更原定1月31日至2月1日於東京花園劇院舉行演唱會。不過，昨日（14日）主辦方宣布演唱會延期。

Yahoo 娛樂圈：康子妮與林曉峰離婚回復單身5年後終遇新歡 情侶裝食茶餐廳勁貼地

康子妮（現名：康滎舫）與林曉峰育有兩名兒子林寶和林熙，於2020年被傳已結束18年婚姻關係，康子妮當年喺社交平台開Live期間坦承已離婚。回復單身後，康子妮投身保險界，業績彪炳，短短一個月就成為Top Sales，3個月後拿下百萬圓桌。除咗保險員身份，更被容祖兒、鄭伊健、黃凱芹等歌手邀請擔任演唱會和音及樂手，飛到唔同地方開騷。康子妮又傳出與年薪過千萬、保險公司上司兼大學同學陳逸汮（Garry）相戀之消息，但佢就否認戀情，表示僅當對方係自己老闆。日前，康子妮被媒體影到與一名男子以情侶裝去食茶餐廳，雖然未有承認，但有知情人士透露康子妮希望愛得低調。