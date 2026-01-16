屯市疑兇遭擊斃警指符合指引｜美銀料樓價今年最多升 10%｜鄭伊健蒙嘉慧去麵店微小舉動盡顯恩愛｜1 月 16 日・Yahoo 早報

渣馬賽前核對跑手身份防作弊 附封路安排
早晨！今日係 2026 年 1 月 16 日星期五，預測本港地區今日大致天晴，初時局部地區能見度較低。日間乾燥，最高氣溫約 24 度。吹輕微至和緩東至東北風。
【今日重點新聞】
Yahoo 新聞：屯門市廣場開槍案︱男子 Donki 偷刀挾持女途人被兩警擊斃 警：處理方式符合指引
屯門市廣場昨日（15 日）晚上發生警員開槍事件，一名男子在商場附近持刀揮舞，並挾持一名女途人，警方多次警告無效後，兩名衝鋒隊警員各自開一槍將男子制服。男子中槍後送往屯門醫院搶救，延至晚上 8 時 40 分證實不治。警方深夜開記者會，表示事件中警員使用槍械符合警隊既定指引，不排除男子犯案時受毒品影響。
Yahoo 新聞：宏福苑五級火 鄧炳強：證實 168 人遇難 完成遺骸辨認 不會公開死者名單
大埔宏福苑去年 11 月 26 日發生五級火，保安局局長鄧炳強昨（1 月 15 日）從北京回港，回應記者提問時表示，所有遺體遺骸辨認工作已完成，火災死亡人數由早前 161 人最終修訂為 168 人，另外，失聯個案亦已全數處理。 鄧炳強指，大埔宏福苑遇難者已全數確認身分，料 168 人遇難人數屬最終數字，死者包括一名消防員、兩名裝修工人、5 名地盤工人及 10 名外傭。
Yahoo 新聞：棚網安全︱首批阻燃棚網抵港 附標籤通過中港「兩步測試」 建造業議會：每一張都有跡可尋
大埔宏福苑火災引發全港大維修工程棚網全數移除。建造業議會（CIC）發起「一次性集體採購阻燃保護網」行動，執行總監鄭定寧工程師昨日（15日）表示，首批3,000張合格阻燃網已抵港並於今日完成派發，涉及11個承建商共19個項目。今次集體採購合共涉及五萬張網，將供應予89個承建商、為全港418幢正進行裝修工程的大廈「上網」，預計2月初會陸續有新批次抵港。
Yahoo 新聞：宏業最後授權簽署人辭職 變相停運 27項樓宇工程恐須換承建商（附受影響樓宇名單）
宏福苑大維修工程承建商「宏業建築工程有限公司」，公司僅餘一位「獲授權簽署人」（簡稱AS）黃忠基近日辭任。營造師學會會長湯毓祺向《Yahoo新聞》表示，沒有AS的承建商不能承接新工程或繼續原有工程，令宏業變相停運。根據屋宇署資料，現時宏業手頭有28項工程，除了一個項目承建商委任已被撤回，餘下27個項目去向未明。湯毓祺指，要視乎工程合約條文，才能判斷能否終止合約，另聘承建商接手，建議政府部門協助小業主理解合約條款。
【今日重點財經新聞】
信報：美銀料樓價今年最多升10% 地產股逆市上揚 新世界勁彈一成
近期多家大行唱好香港樓市，最新輪到美銀「發功」，上調今年本港住宅樓價升幅預測，看漲最多一成，明年料再升5%。新世界發展（0017.HK）昨日一度急彈逾15%，帶動其餘本地地產股逆市上揚。美銀發表報告指出，隨着香港住宅市場於2025年中已確實觸底，預期2026年加強復甦，因此調高今年本港樓價升幅預測，由原本看升3%，上調到5%至10%，預測2027年再漲5%。
信報：醫保每年加費一成 僱主吃力 調查估算僱員人均保費去年萬元
有調查顯示，僱員醫療保險保費有機會持續上升，2025年第二季綜合保費指數為296，較2024年上升5%。若以現時約9.73%的醫療通脹水平，以及假設本年及來年使用和費用的變化與去年上半年相若，預計綜合人均保費或在2026年增加至11078元，2024為9187元，2025年推算約為10081元。香港理工大學專業及持續教育學院院長阮博文表示，若情況持續，現有福利方案下的私人醫療保險，可能令很多僱主難以負擔。
Bloomberg：全球持有的美國國債創下新高 中國繼續逆勢拋售
外國持有的美國國債去年11月升至紀錄最高水平，挪威、加拿大和沙烏地阿拉伯大手筆增持，令中國又一次的拋售相形見絀。美國財政部周四公佈的數據顯示，當月海外總持倉猛增了1128億美元至9.36萬億美元。該數據包含了淨出售和估值變化。彭博美國國債市場指數11月錄得連續第四個月上揚。持倉規模排名第三的中國11月環比減持61億美元，至6826億美元，依然維持在2008年以來的最低水平。被市場分析視為中國托管賬戶所在地的比利時同月增持美國國債126億美元，達到4810億美元。
Bloomberg：美台達成降低關稅協議 還涉及5000億美元晶片投資和授信
特朗普政府和台灣經過長期談判達成貿易協議，華盛頓同意將商品關稅降至15%，而島內半導體企業則承諾增加對美國投資及授信額度共計5000億美元。根據周四公佈的條款，美國對台灣商品的關稅將從20%降至與去年達成協議後日本及韓國相同的水平。
【今日重點娛樂新聞】
Yahoo 娛樂圈：鄭伊健蒙嘉慧拍拖去平民麵店 微小舉動盡顯恩愛 婉拒與粉絲合照仍被讚親民
58 歲藝人鄭伊健近年在演藝圈近似「半退休」狀態，除了偶爾開演唱會外，甚少參與影視演出，但他於90年代主演《古惑仔》系列電影中飾演的黑道大哥「陳浩南」，至今仍經常被觀眾提起，視為他藝員生涯的代表作。鄭伊健與現年52歲的蒙嘉慧（YoYo）)與2013年結婚，至今仍恩愛如初，而近日有網民目擊這對夫婦拍拖光顧平民麵店，鄭伊健一個自然舉動，更被形容是寵妻鐵證。
Yahoo 娛樂圈：方力申全家入住月子中心 愛女Isla萌樣激似爸爸
「小方」方力申自從榮升為爸爸後，其社交平台幾乎都變成了女兒Isla的相集，為大家展示愛女的萌樣。方力申於IG透露全家一同入住月子中心，努力學做新手爸爸的他經常拍下愛女的可愛模樣並大方跟大家分享。他表示，「Maple 話佢做嘅最好決定係無痛分娩，而佢話我做嘅最好決定，就係頭一個月一齊住月子中心。一來佢可以專心坐月，二來可以俾我學習做新手爸爸。佢話只要繼續有呢兩樣嘢，可以生多兩個。跟住我話，咁不如你諗多一樣嘢，就生夠四個喇，講笑啫，我係冇講出口嘅。」
