渣打馬拉松 7.4 萬人參賽｜港去年招聘跌 17%｜著名功夫影星梁小龍逝世終年 77 歲｜Yahoo

早晨！今日係 2026 年 1 月 19 日星期一，預測本港地區今日天晴。日間乾燥，最高氣溫約 23 度。吹和緩偏東風，離岸風勢間中清勁。
【渣打馬拉松 2026】
Yahoo 新聞：7.4 萬人參賽 跑手：享受衝刺銅鑼灣賽道
Yahoo 新聞：渣打馬拉松︱比拉古全馬二度封王 羅映潮衛冕本地女跑手第一 曾曉彤 10 公里三連冠
Yahoo 新聞：渣馬2026｜後段逆風上坡 羅映潮：最艱難的渣馬 首跑族：曬到眼睛張不開
Yahoo 新聞：渣打馬拉松︱終點線現混亂 工作人員步入賽道中間拍手祝賀 亞季軍選手受阻險釀碰撞
Yahoo 娛樂圈：周潤發參加渣馬10公里賽事 鼓勵老友記一齊跑步 Alton@MIRROR四字回應姜濤轉會 林家謙首度出賽即挑戰半馬
本地跑界盛事「渣打馬拉松2026」昨日舉行，今屆渣馬有約 74,000 人參賽。埃塞俄比亞跑手比拉古繼往屆賽事後再度於馬拉松男子組奪冠；女子組馬拉松則由肯亞跑手 Habtegebrel eshete H.Habte 封后。本地選手方面，羅映潮成功蟬聯香港女子全馬第一名，黃尹雋成為本地男子組冠軍。
跑手賽前預計要忍受微熱天氣，實際整個朝早頗為清涼，反而不論新手老手都說大風是賽道上最大挑戰，有參加者指最後一段路逆風上坡好難跑，令體力快速下跌，全馬女子本地冠軍的羅映潮更形容今屆是她跑過最艱難的渣馬。
昨日賽事終點衝線位置發生一段插曲。根據影片顯示，當全馬男子冠軍比拉古抵達終點時，多名賽事工作人員及田徑總會高層突然步入賽道中間，意圖向冠軍跑手拍手祝賀，結果差點與正全速衝線的亞軍及季軍選手相撞。
截至昨日下午4時，超過1500名跑手受傷、59人需要送院，其中兩名跑手情況危殆。在西隧港島出口，一名半馬選手一度失去意識，臉上有血漬，救護員施行心肺復甦法，並使用心臟除顫器AED機，急救維持了約兩分鐘。男跑手甦醒，更試圖站起來繼續比賽，被救護員喝止，之後男子坐上擔架床，被抬上救護車。
第四年參賽的周潤發則參與了10公里賽事，他跑到東區走廊的時候，即被大班跑手包圍合照，場面墟冚。發哥過去兩年曾參與半馬賽事，今年改為參加10公里賽事，他最終以2小時23分完成賽事。賽後他向傳媒表示享受賽事最重要，他說：「開心到不得了，沿途有風，有太陽，好涼好舒服。」今次他與鮑起靜、鄭則仕等人一同參與賽事，他說：「唔好跑得快，最緊要慢。今日係陪朋友跑，我哋幾個加埋幾百歲，所以唔自在成績，志在完成。希望我哋可以做到示範，年紀大嘅人都跟我哋一齊跑步。」
【今日重點財經新聞】
信報：港去年招聘跌17% AI重創客服職位 前線求職競爭激烈 零售差空缺減
受人工智能（AI）浪潮影響，加上零售業市道欠佳，本港職位招聘減少。Jobsdb by SEEK香港區總經理李政勳表示，去年市場整體招聘數字按年跌17%。按行業來看，招聘廣告錄得最大減幅集中在電話服務中心及客戶服務，以及行政及辦公室支援職位，料受更廣泛使用AI影響；而零售及消費品工種亦錄顯著跌幅，相信與市道欠佳有關。
港股在2025年顯著回暖，高盛亞洲（除日本外）股票資本市場聯席主管及董事總經理王亞軍認為，中資科技公司高速發展是帶動市場轉旺的重點，展望今年會有更多不同行業的優質IPO項目陸續登場，個別新股集資規模更可媲美去年「巨無霸」新股寧德時代（03750），而國際資金預計持續回流香港，他相信股票資本市場（ECM）發行量乃至整體港股表現俱佳，漲勢有望在今年延續，「去年是復甦，今年則是遍地開花。」
中美兩國在晶片領域的角力持續，美國近期批准晶片龍頭英偉達（Nvidia）的H200人工智能（AI）晶片出口至中國，據報部分晶片已運抵香港，詎料最新出現變數。外電引述知情人士透露，中國海關已攔截該款晶片，並拒絕清關入境，引起業界與供應鏈關注，原本為H200晶片供貨的相關供應鏈更已叫停生產，英偉達原先預期，可接獲逾100萬顆來自中國客戶的訂單，供應商更曾為最快3月出貨加班，但如今進度受阻。
Yahoo 財經：政府收入改善 財政預算案文件卻「隱藏喜訊」 財爺為派糖留驚喜？
新一份財政預算案將於下月25日揭盅，財政司司長陳茂波早前亦在立法會匯報政府財政狀況，不過一向「圖表齊全」的預算案諮詢文今年突然大幅「瘦身」，多個歷年必備的重要財政圖表集體消失，隨著今年政府收入明顯改善的背景下，外界不禁猜測財爺預留「派糖」驚喜？
【今日重點娛樂新聞】
Yahoo 娛樂圈：《功夫》「火雲邪神」梁小龍逝世 享年 77 歲
著名功夫影星、《功夫》中飾演「火雲邪神」的梁小龍於1月14日逝世，享年77歲。消息指，其家人正處理後事，暫定於1月26日在深圳龍崗出殯。1970年代，梁小龍在香港演藝圈與李小龍、成龍、狄龍號稱「四龍」，1980年代於香港麗的電視劇《大俠霍元甲》演出劇中霍元甲大徒弟陳真。後來他一度轉行從商，直至2004年復出，在電影《功夫》中飾演「火雲邪神」引發話題。
Yahoo 娛樂圈：專訪｜曾比特回歸香港大展拳腳出廣東歌 彌補過去幾年遺憾：好似個翻唱歌手，唔係職業歌手
曾比特（Mike）出道憑〈我不如〉、〈我不是邱比特〉等歌曲深入民心，然而之後重心轉往內地發展，多唱翻唱歌。直至上年尾轉投新公司，到最近推出新廣東歌〈雪出個未來〉，終於正式回歸香港：「大家都擔心我嗰段時間會點，嗰刻會覺得少少辜負咗大家嘅期望。所以點解想出多啲歌，佢哋等咗咁耐，想畀返大家一個滿意嘅答覆。之前大家認識嘅曾比特就好似一個翻唱歌手，唔係一個職業歌手。」新一年，曾比特以大隻身形、新形象、新公司示人，並保證：「其實我一路想做返廣東歌，成兩年幾冇做，今年陸續有嚟喇，我一定要唱得比之前更好！」
