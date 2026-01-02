宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
元旦觀塘海濱 13 歲起飛腳少女被捕｜龍豐招股書披露靠借貸擴張欠銀行 7.5 億｜叱咤頒獎禮張天賦馮允謙齊奪 3 獎｜1 月 2 日・Yahoo 早報
早晨！今日係 2026 年 1 月 2 日星期五，預測本港地區今日大致天晴及乾燥。早上寒冷。日間最高氣溫約 18 度。吹和緩至清勁偏北風，離岸及高地間中吹強風。天文台總部錄得最低氣溫 12.9 度，是入冬以來的最低紀錄，寒冷天氣警告現正生效。2026 年第一個工作日，《Yahoo 新聞》祝大家新一年平平安安，身體健康。
【今日重點新聞】
Yahoo 新聞：元旦凌晨觀塘海濱爆衝突 少女遭掌摑飛腳 13 歲女學生被捕
元旦凌晨，觀塘海濱花園發生一宗涉及多名年輕人的暴力事件，多段現場影片在社交平台瘋傳，顯示現場有大批人士圍觀起哄，一名身穿白色一字肩針織毛衣及短裙的少女，與另一名同樣穿短裙、孭手袋的少女發生激烈肢體衝突，期間有人不但未有勸止，更疑似推人及遞上口罩。警方昨日深夜指，昨日下午拘捕一名姓何的 13 歲女學生，涉「襲擊致造成身體傷害」，並在其家中尋回當時衣著，正被扣留調查。警方指，受害人是一名 15 歲女學生，與被捕者是相識，受害人曾因網上散播對被捕人的不實訊息，令被捕人感不滿。
Yahoo 新聞：立法會宣誓︱李家超攜拐杖現身監誓 需扶茶几支撐 特首辦證實患坐骨神經痛
第八屆立法會議員昨日宣誓就職，行政長官李家超擔任監誓人。儀式期間，李家超身旁放有一張茶几及一支拐杖，他不時以左手按着茶几支撐身體。特首辦回覆傳媒查詢時表示，李家超患有坐骨神經痛。
至於李家超在發言時，指議員議政既要關心個別微觀需要，也要考慮社會整體宏觀利益，要有國家觀、大局觀、國際觀。李家超又寄語議員看事情不可只看表面，例如某人表面上看似提出問題，實質動機是否借意唱衰、是否搞分化、是否軟對抗等。
宣誓就任期間，有議員在宣讀誓詞尾聲時，突然口窒窒，秘書長要求重新宣讀一次。監誓人最終確定，全體 90 名候任議員的宣誓有效。
Yahoo 新聞：黎智英案｜BBC 被港府發稿強烈譴責 斥刻意為黎塑造悲情形象 掩飾定罪事實
港府昨日深夜發稿，強烈譴責英國廣播公司（BBC），指他們刻意作出對黎智英健康狀況作出不實報道，企圖捏造事實誤導公眾，「刻意為黎智英塑造悲情形象，目的是掩飾其作惡多端並被法庭定罪的事實」，又指其女兒近日不斷企圖惡意抹黑香港特區政府和懲教署。BBC 昨日的報道，引述了黎智英女兒黎采，她擔心父親在獄中健康狀況惡化，指他的指甲「有時會脫落」，牙齒亦正在腐爛，又形容父親入獄時是「非常強健有力的人」，但在過去一年「體重顯著下降」。
Yahoo 新聞：瑞士滑雪勝地酒吧跨年夜爆炸 釀數十人死亡過百傷 警方排除恐襲
瑞士阿爾卑斯山滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）一間酒吧在元旦凌晨發生爆炸並起火，造成至少造成數十人死亡過百傷，當局排除事件與恐怖主義有關。
【今日重點財經新聞】
信報：拆解藥房龍豐靠借貸擴張隱憂 招股書披露欠銀行7.5億 3年流動淨負債
本港藥妝零售商龍豐集團早前申請在港上市，據其初步招股文件顯示，過去3年受疫情及通關後消費模式轉變的夾擊下，龍豐仍選擇逆市大舉擴張，分店由2022年的14間，倍增至29間，帶動期內收入複合年增長率高達50%。惟龍豐高增長背後卻是靠銀行貸款，甚至銀行透支（overdrafts）來推動，每年被歸類為流動負債的貸款額逾7億元，手頭現金卻只有數千萬元，故公司已連續3年錄得流動淨負債，負債比率更達3、4位數，對上市連鎖零售商而言非常罕見。
信報：發展商樂風「輕資產」模式受考驗 項目股東呻當提款機 創辦人：融資須獲批准
在香港物業市場有一種「輕資產」的運作方式，比較有名的包括李根興、樂風集團等。他們未必以自家資金持有物業，但會以服務提供者或管理者角色，替有意投資物業的股東尋找項目、提升資產價值。現時樂風集團以此模式持有8個住宅或商業項目，總投資額接近100億元。然而部分項目股東卻向本報反映，指與樂風集團創始人周佩賢分歧日大，質疑其管理效率，甚至有意投票把持有項目的公司清盤。周佩賢接受訪問時逐一回應指控，她坦言在逆市中已盡全力做到最好，「大家（與項目股東）坐緊同一條船，有分歧我有氣餒。」她強調，會繼續與股東溝通尋求共識。
Bloomberg：比亞迪2025年銷量460萬輛 實現下調後的年度目標
比亞迪實現全年銷量目標，並可能在2025年超越特斯拉，成為全球最大的電動車製造商。不過，未來一年中國汽車市場充滿挑戰的前景令這一里程碑式的成就蒙上陰影。
Yahoo 財經：太太57歲喜得麟兒 古巨基曾摸頂入市後轉趨保守 西半山3000呎豪宅以租代買
古巨基於元旦公布再當爸爸喜訊。古巨基多年活躍物業投資，他早年曾因「摸頂」入市在樓市受挫，其後投資態度明顯轉趨保守，即使近年舉家豪住西半山羅便臣道約3,000呎豪宅，亦一直堅持「以租代買」。
【今日重點娛樂新聞】
Yahoo 娛樂圈：叱咤樂壇流行榜頒獎典禮 完整名單 ｜張天賦馮允謙齊奪3獎成大贏家 鄧麗欣相隔23年躍登我最喜愛女歌手 姜濤缺席仍擸2獎
《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》昨晚舉行，各大獎項分佈都十分平均，好似林家謙、陳柏宇、陳蕾、Gin Lee及在澳門開show未能現身的姜濤都獲得2獎，而張天賦及馮允謙則稍勝一籌各奪3獎成為大贏家。另外鄧麗欣相隔23年再登叱咤舞台，贏得我最喜愛的女歌手，成為全晚最大驚喜。
Yahoo 娛樂圈：古巨基元旦日宣布再做爸爸 太太57歲誕子
古巨基與57歲太太Lorraine再做父母！古巨基昨天（1日）報喜，宣布第二個小朋友出世，他在社交平台寫道：「這是在2025對於我和太太和（兒子）Kuson一件非常感動的事，想在2026新年新開始的一天跟大家分享。忘記從什麼時候開始，Kuson有好些時候都會跟我們說好想有個弟弟/妹妹。因為我和太太本身也有兄弟姊妹，我們都很了解長大成人後家中有兄弟姊妹，能夠互相照應互相分擔的手足情真的很重要。畢竟父母只能夠陪伴他們走過一段人生的路程，餘下的可能都是兄弟姊妹的相互陪伴。感恩願望成真，Kuson和弟弟相親相愛，我會繼續做個好丈夫、好爸爸。」
