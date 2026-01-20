張舉能稱 6 名海外法官人手絕對足夠｜中國 GDP 逾 140 萬億增 5% 達標｜古天樂被網友指與宣萱地下情罕有回應｜1 月 20 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2026 年 1 月 20 日星期二，預測本港地區今日大致多雲。日間部分時間有陽光及乾燥，最高氣溫約 20 度。吹和緩至清勁東風，初時離岸及高地吹強風，晚上轉吹北風，市區氣溫顯著下降至最低約 16 度，新界再低兩三度。

【今日重點新聞】

法庭線：2026法律年｜張舉能：法官人手足夠 有海外法官受壓仍赴港審案

2026 年法律年度開啟典禮周一（19 日）在中環大會堂舉行，首席法官張舉能於典禮後會見傳媒，重申香港重視法治原則，若因有權有勢的人士發聲，法庭就將某被告釋放，或令案件不了了之，「你可以想像幾咁唔公道」，強調香港司法制度一視同仁、公平公正。 被問及終院維持 6 名海外法官，張舉能指「人手絕對足夠」，又指退休法官在商業市場需求很高，可見他們絕非為報酬而來港，「呢啲人係頂尖嘅法官，佢知道邊個地方能夠秉行公義，發揮佢做法官主持公義嘅職責」，認為可反映香港司法制度健全，「本地人更加應該對我哋自己嘅制度好有自信、好有信心先啱。」

Yahoo 新聞：法律年度開啟典禮︱張舉能談黎智英案：要求釋放被告直接衝擊法治核心

至於在較早前的典禮致辭，張舉能主動提及黎智英及其公司涉及的刑事案件，表示法庭裁決鮮有可能令所有人滿意，香港司法制度的優勢在於恪守法律、公開透明並接受審視；香港法治「堅韌、穩固不衰」，不會因個別案件結果而動搖。他又指，有意見要求中止法律程序或提早釋放特定被告人，批評這類要求是衝擊法治核心。

now 新聞：強制舉報虐兒條例生效 有校長指教職員仍感困惑會加強培訓

強制舉報虐兒條例即日起生效。有中學校長指，部分教職員仍對內容感困惑，會加強校內培訓。社福界立法會議員則期望當局適時檢視條例細節，讓業界有更清晰的指引。

am730：車Cam直擊｜銅鑼灣城巴突倒車險撞過路途人 車長暫停駕駛職務

社交平台流傳一條車 Cam 影片，可見一架城巴在銅鑼灣突倒車，幾乎撞及於斑馬線正過馬路的途人，險象橫生，幸沒有人受傷。城巴稱，正調查一宗路線8P巴士於周日（1月18日）下午約2時於銅鑼灣邊靈頓街發生的交通事件，車長已暫停駕駛職務。

【今日重點財經新聞】

信報：中國GDP逾140萬億 增5%達標 去年零售升3.7%遜色 固投降3.8%

受亮麗出口表現支持，內地2025年全年經濟增長達標，經初步核算，去年國內生產總值（GDP）突破140萬億元（人民幣．下同），按年增長5%，單計第四季的GDP增幅為4.5%。從月度數據看，內地消費及投資仍顯疲態，12月零售銷售及全年固定資產投資均較預期弱。

信報：金價破頂 謝清海倡20%買貴金屬

美國總統特朗普為求吞併格陵蘭，威脅下月1日向北約8個歐洲成員國加徵10%關稅，地緣政治和貿易摩擦風險升溫，黃金再成資金避風港，現貨金價昨曾抽升逾2%，每盎斯4690.59美元的歷史高位。ETF大手買貨亦為金價上揚添動力，日內回落至4668.73美元，仍升1.5%，年初迄今累漲7.5%。「股壇金手指」謝清海面對金價接連破頂，仍然看好其前景，建議「622」投資組合，兩成資金投放於貴金屬，並以黃金為主。

信報：內地存款勢入市 部分南下買港股 50萬億定存今年到期 滙豐料別無他選

內地估計有約50萬億元人民幣定期存款今年內到期，市場關注「存款搬家」會否流入A股，甚至是經「港股通」南下買港股。滙豐證券表示，股票是內地投資者在低息環境下非常有限的投資選擇，相信有部分存款會流入中國股市，華泰證券則認為流入規模將取決於股市表現。

鉅亨網：中日交惡！去年12月赴日中國遊客銳減40%

日本政府統計綜合窗口發布的出入境統計數據顯示，2025 年 12 月中國公民赴日人數 34.87 萬人，與 2024 年 12 月相比銳減約 40%，與 2025 年 11 月相比驟降約 35%。 日本無限合同會社首席經濟學家田代秀敏接受採訪時表示，中國遊客減少，將使日本經濟承受更多下行壓力。關西機場株式會社預測，今年 1 月至 3 月關西國際機場往返中日的航班平均將減少 28%。

【今日重點娛樂新聞】

Yahoo 娛樂圈：古天樂被網友指與宣萱地下情 罕有回應緋聞：伯母咪屈

《尋秦記》電影版勢如破竹，至今票房已衝破7千萬。能夠有這成績，當然因為大家對於電視劇的情意結，不少影迷更是一家大細到戲院捧場。日前就有網友在社交平台分享與媽媽前去觀賞電影的有趣對話，指「項太傅」古天樂與「烏廷芳」戲外拍拖多年，結果吸引到古天樂親自回應緋聞。

Yahoo 娛樂圈：香港電影評論學會大獎｜古天樂封影帝感謝被受肯定 廖子妤首度封影后感謝導演 《私家偵探》奪3獎成大贏家

一年一度「香港電影評論學會大獎」於周日（18 日）選出五項大獎及六部推薦電影，當中古天樂與廖子妤獲封影帝影后。