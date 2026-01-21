4 個月大男嬰疑遭外傭虐待警拘 2 人｜3 商地建學生宿舍發展局招意向｜胡楓 94 歲生日獲近 200 人為其慶祝｜1 月 21 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2026 年 1 月 21 日星期三，預測本港地區今日大致多雲。早晚寒冷。日間部分時間天色明朗及乾燥，氣溫徘徊在 16 度左右。吹和緩至清勁北至東北風。寒冷天氣警告現正生效。

【今日重點新聞】

Yahoo 新聞：4 個月大男嬰疑遭外傭不當對待 腦出血抽筋後送院 據報警方拘捕兩名外籍女子

一名父親昨日（20 日）在 Facebook 群組發文，指年僅 4 個月大的兒子懷疑在家中遭外傭不當對待，包括被大力搖晃及叉頸，男嬰其後出現腦部出血，並突然抽筋後失去知覺，家人隨即電召救護車將男嬰送院。據了解，男嬰現正於威爾斯親王醫院兒童深切治療部留醫。 據報指，警方 1 月 18 日接報，指一名約 4 個月大的男童在上水一單位內受傷，懷疑被不恰當對待。經初步調查後，警方拘捕兩名外籍女子，年齡為 28 及 45 歲，涉「對所看管兒童或少年人忽略」，現正被扣留調查。

Yahoo 新聞：陳日君從梵蒂岡回港 讚教宗「善於聆聽的領導者」

天主教香港教區榮休主教陳日君樞機 1 月 4 日離港出訪梵蒂岡，是他自 2022 年因 612 基金案被指涉嫌干犯「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全」罪，被沒收護照後第三度獲准離港。陳日君昨（20 日）發表網誌報平安，指已結束梵蒂岡行程回港一星期，因前兩次「行為良好」，故這次不必擔保就獲發還護照。陳日君上周二（13 日）94 歲生日，他表示返港後忙着吃「生日餐」，希望回復理想體重。今次陳日君獲教宗良十四世接見，形容教宗「很親切地和我談了半小時」，又說主要是教宗聆聽，讚揚教宗是「善於聆聽的領導者」。

Yahoo 新聞：42 歲港男日本被捕 涉北海道非禮少女 曾捲多宗同類案件

日本警方周一（19 日）拘捕一名 42 歲、居於香港的男子，指他涉嫌在北海道札幌市街頭非禮一名 10 多歲少女。警方表示，該名男子過往亦涉及多宗同類案件，正調查是否與其他未破案件有關。

Yahoo 新聞：英國有條件批准中國興建「超級大使館」 選址鄰近倫敦金融城惹國安疑慮

英國政府宣布，有條件批准中方在倫敦皇家鑄幣廠舊址，興建駐英大使館。 房屋、社區暨地方政府事務部部長 Steve Reed 表示，除非受法院挑戰，否則上述的「有條件批准」興建，屬於英國政府的最終決定。皇家鑄幣廠舊址面積 20,000 平方米，中國政府在 2018 年以 2.55 億英鎊購入該址，打算興建新使館，不過審批決定被英國多次推遲。反對者表示，館址鄰近倫敦金融城，擔心中方會在地庫鄰近通訊電纜的位置建設監聽設施，對英國國家安全構成威脅。皇家鑄幣廠居民協會預計會提出司法覆核，網上眾籌 14.5 萬鎊半日已經達標。

Yahoo 新聞：宏福苑五級火．專訪︱母女罹難 遺體修復重建容貌 親屬：起碼見返個樣 有尊嚴地走

殯儀館的骨灰塔前，曾先生凝視著兩位親人「上塔」— 他的祖母與姑姐居於宏泰閣，均在宏福苑大火中罹難。兩人遺體受高溫長時間影響，容貌脹大及呈深紫色，其姑姐更被燒至面目全非，「個樣燒到爛咗，啲皮都已經甩晒出嚟」。早前九龍殯儀館為宏福苑罹難者提供遺體修復服務，兩人遺體經修復後，終可安詳地歸於塵土，「佢哋始終係兩個女士，我都想幫佢哋做一個比較好嘅容貌，對佢或者對我個心都舒服啲，最後嘅畫面比較正常啲」。

【今日重點財經新聞】

信報：3商地建學生宿舍 發展局招意向 料提供4500住位 啟德面積最大

為提升優質宿位供應，促進教育樞紐發展的政策目標，發展局昨邀請市場就 3 幅分別位於啟德、沙田小瀝源及東涌東的商業用地，發展專上教育學生宿舍，在兩個月內提交意向書。今次是政府首次在公開市場賣地，鼓勵學生宿舍發展，政府最早可於2026至2027年度透過公開招標，推出其中一幅或多幅用地供發展學生宿舍，初步估計3幅用地共可提供約4500個宿位，惟最終宿位數目要視乎項目設計。

信報：莎莎生意增12.5% 旅遊旺區佳

莎莎（0178.HK）公布，截至去年12月底止3個月，營業額11.5億元，按年多12.5%，港澳同店銷售持續增長，升14.7%。該公司稱，銅鑼灣、旺角及尖沙咀等傳統旅遊旺區的分店銷情較預期理想，來自旅客的銷售明顯提升，顯示旅客的消費意欲好轉，其中訪港內地旅客光顧莎莎的佔比進一步增加。

Bloomberg：美國最高法院未就特朗普關稅案作出裁決 下次窗口期至少一個月後

美國最高法院周二未就總統特朗普的關稅政策合法性做出裁決，意味著可能至少還要再過一個月本案才能出結果。最高法院準備進入為期四周的休庭期，根據發布意見書的慣例程序，下一個可能發布關稅裁決的日子是2月20日。

Yahoo 財經：美股日誌｜股匯債三殺標指挫2% 金價上試4800美元

美股、匯、債三大市場急瀉，道瓊斯指數跌近900點收市，標普500指數和納斯達克指數重挫逾2%，是10月以來表現最差的一日，亦令後兩者抹去今年以來的升幅。歐美恐爆發關稅戰，令市場措手不及。美國10年期國債息率一度升至4.3厘。美匯指數急跌近0.8%。俗稱恐慌指數的VIX升至20以上，是11月底以來最高。金價狂升，紐約期金升至近4800美元水平，白銀升幅更加達到近7%。

【今日重點娛樂新聞】

Yahoo 娛樂圈：胡楓94歲生日獲近2百人為其慶祝 狄波拉陳松伶輪住錫錫豔福不淺

胡楓（修哥）周日（18日）迎來94歲生日，早於17日晚「藝能集團40周年 特高娛樂20周年」晚宴中，獲譚詠麟、劉德華送上生日驚喜，全場嘉賓齊齊祝賀修哥：「生日快樂！身體健康！」另外，昨日（18日）修哥亦獲大批好友約食飯慶祝生日。 修哥圈中人緣極佳，入行多年擁有一班契仔契女。呢餐生日飯足足有近2百人與佢慶祝，可見修哥喺演藝圈地位舉足輕重。昨日出席嘅藝人包括狄波拉、陳友、肥媽、顧紀筠、陳松伶、王祖藍、阮兆祥、李思捷、鄧伊婷、劉家豪梅小青夫婦等等，星光熠熠。

Yahoo 娛樂圈：黃宗澤遇時裝災難 穿全身黑衣出場 高180cm慘變視感150cm 網民：以為佢踎低

憑《新聞女王2》奪TVB「視帝」的45歲單身型男黃宗澤（Bosco），近年踏入時尚圈勇於作出多方面嘗試，而他周一（1月19日）到深圳出席活動時疑遇「時裝災難」，只見他身穿一身黑色衣服，配上暗閃的長外套，左耳戴着閃亮的耳環，妝容打扮完全符合其型男格局；可惜外套沒有束腰設計，加上拖地的長長尾擺，令其行「catwalk」式的出場時頓變「移動水桶」，原本身高達1.8米的Bosco，被網民形容「視感150cm」，有人更戲稱「以為佢踎低咗」，指其身高被大衣「沒收了」，認為糟塌了其模特兒身型與俊男樣貌。