鄭震生被指涉違防賄條例遭炒｜摩通料港地產股業績見底｜糖妹黃山怡公開雪卵全過程｜1 月 22 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2026 年 1 月 22 日星期四，預測本港地區今日多雲，早晚寒冷。日間氣溫徘徊在 14 度左右。吹和緩至清勁北至東北風。

【今日重點新聞】

Yahoo 新聞：駐天津辦主任鄭震生獲款待坐私人船艙 履新兩日即被炒 政制局指涉違防賄條例

本周上任特區政府駐天津聯絡處主任鄭震生，他在社交平台分享自己獲噴射飛航高層「摯友 Alan 先生厚誼」，為他的港澳航程安排私人艙室，引起社會熱議。政制及內地事務局周三（21 日）表示，已決定即時終止其合約。局方稱，進一步調查，認為鄭先生在早前乘船前往澳門時座位獲「升級」的事件，有違反《防止賄賂條例》下有關公務員未經許可接受利益的規定之嫌，已把個案轉介執法部門跟進。翻查網上的政府電話簿，特區政府駐天津聯絡處主任周三早上仍然顯示鄭震生聯絡方法，目前就顯示懸空。

Yahoo 新聞：何永賢曾國衞據報短期內離任 兩人未正面回應

《明報》今日（22 日）頭版報道，指近日從多於一個渠道獲得消息，政府短期內將有高層人事變動，至少涉及兩名問責局長。房屋局局長何永賢和政制及內地事務局局長曾國衞昨日（21 日）被當面詢問是否即將離任，兩人都沒有正面回應。政府發言人就表示，不會回應揣測性報道。

Yahoo 新聞：勞工處制裁北河（明河）燒臘飯店 涉招聘外勞違規 明哥稱已轉手否認涉事

勞工處昨日（21 日）公布，3 名僱主被指違反「補充勞工優化計劃」有關本地招聘的規定，並遭施加行政制裁。其中一宗涉及深水埗大南街的「北河（明河）燒臘飯店」，因店名及商業登記資料牽涉長期派飯的「深水埗明哥」陳灼明，事件引起外界關注。 勞工處向《Yahoo新聞》表示，涉事店舖為大南街 275 號，明哥回覆其他傳媒查詢時指，該店鋪早於兩年前已轉手，但新東主並無將餐廳改名，轉讓手續亦未完成。他指，現時已搬到對面大南街 276 號繼續營業，否認與今次事件有關。

Yahoo 新聞：內地孕婦血液樣本疑違例來港檢驗 多間化驗所及醫療中心涉誤導宣傳 衞生署通報內地及海關

網上近日有人在社交平台宣傳，指可以為內地孕婦安排抽血，並把血液樣本偷運到香港作胎兒性別檢驗。衞生署昨日（21 日）表示已即時跟進事件，並把取得的 2 間化驗所資料轉交醫務化驗師管理委員會，按《專職醫療業條例》向涉事的註冊醫務化驗師作出適當跟進。

【今日重點財經新聞】

信報：摩通料港地產股業績見底 升目標價 首選恒隆地產太地信置

香港地產股業績期將於本月底正式展開，摩根大通相信大部分公司的盈利表現尚未能反映樓市回暖，業績仍會呈下降趨勢，但預計他們的盈利大多已見底，下一財政年度盈利將有望反彈。該行遂上調多隻地產股的目標價，列恒隆地產（0101.HK）、太古地產（1972.HK）及信和置業（0083.HK）為首選股，同時上調新世界（0017.HK）投資評級至「中性」，兼大升目標價。

信報：金價飆 周大福金飾均價漲至兩萬 受惠內地客消費 上季港澳零售值增23%

周大福珠寶（1929.HK）公布，截至去年12月底止，第三季度零售值按年增長17.8%，港澳及其他市場升22.9%，內地增16.9%，期內港澳計價黃金首飾的同店平均售價由1.33萬元急升至2.01萬元，漲幅達51%，計價黃金首飾同店銷售亦大增43.2%。周大福珠寶發言人表示，港澳地區計價黃金產品於第三季度錄得強勁增長，主要受惠於不少消費者在內地實施新黃金增值稅政策後改為到港澳地區購買黃金產品所帶動。

信報：中國「新三樣」出口額增26% 去年規模1.36萬億 上月輸往德國佔多

內地「新三樣」出口額去年創下新高，路透根據海關總署數據測算，新能源汽車、鋰離子蓄電池、太陽能電池在內的「新三樣」去年出口額達到約1751億美元（約13657.8億港元），按年增長26.4%，若與「十三五」收官年2020年比較，年度出口規模在「十四五」期間勁增3.5倍。

Yahoo 財經：美股日誌｜特朗普又縮？撤關稅三指數大反彈

美股反彈，道瓊斯指數升近600點收市，連同標普500指數和納斯達克指數升超過1%。美國總統特朗普在宣布對歐洲8個實施針對格陵蘭的關稅後一日取消，市場風險胃納回復。美元反美國債市皆反彈。金價繼續上揚。

【今日重點娛樂新聞】

Yahoo 娛樂圈：38歲童顏糖妹公開雪卵全過程 單身多年如買「生育保險」 閨蜜王敏奕幫手打針

38歲的歌手藝人糖妹（黃山怡，洋名Kandy）身型外貌仍如少女，但外表凍齡的她，如要生育就已經被稱為「高齡產婦」。糖妹為了保障未來生育機會與質素，日前在個人YouTube頻道拍片記錄自己雪卵經過，形容這是「人生大事」，去年生日後就決定送給自己一份有意義的生日禮物，稱這是一份「生育保險」，其閨蜜王敏奕更親自出手幫忙打針，更被大讚「好手勢」。

Yahoo 娛樂圈：陳自瑤王浩信愛女情竇初開疑似蜜運中 網上po咀嘴甜蜜相放閃

陳自瑤與王浩信於2011年結婚後，翌年誕下女兒王靖喬Victoria，時光飛逝，Victoria已經13歲，最近更情竇初開，與男友Julian頻頻在網上公開放閃。