專訪車婉婉｜母親離世傷心成低潮：希望我冇讓曾志偉丟架
莊臣控股高層及分判商涉清潔合約貪污遭廉署拘捕｜滙豐料樓市今明年各升 7%｜張佳添唔認甄詠珊係女友｜1 月 23 日・Yahoo 早報
早晨！今日係 2026 年 1 月 23 日星期五，預測本港地區今日大致多雲。早上寒冷，日間部分時間天色明朗及乾燥，最高氣溫約 17 度。吹和緩北至東北風。
【今日重點新聞】
Yahoo 新聞：廉署拘捕「莊臣控股」高層及分判商等 14 人 涉清潔合約貪污 收受分判商資助買樓
廉政公署日前採取執法行動，拘捕 14 名人士，當中包括上市公司「莊臣控股」的一名高級管理層及兩名經理級僱員。被捕人士涉嫌在外判清潔合約中串謀收受利益，涉及金額至少 1,800 萬元。廉署在行動中搜獲價值逾 1,000 萬元的名貴手錶，懷疑被用作清洗犯罪得益。
法庭線：南丫海難死因裁決 官：家屬方要求海事處年檢時核對圖則「不切實際」 遺屬集體離庭
2012 年造成 39 人死亡的南丫海難，死因裁判官周慧珠於周四（22 日）繼續宣判，指海事處在審批圖則及穩性計算時，未能察覺船體結構與圖則不符，揭示處方系統存在缺陷，而海事處亦承認驗船人員警覺性不足，須加強培訓。 惟家屬方期望海事處隔年檢船時核對圖則，確保結構與原本設計相符，官則認為家屬方是要求「以近乎完美的標準檢查」，忽視所耗費的時間，不可行、亦不切實際。有家屬聞言拍抬，其後集體離庭。 官在家屬缺席下總結指，儘管缺少水密門加快南丫四號下沉，但這並非設計出錯，亦沒違反當年任何規例，重申事故最根本的問題是，南丫四號作為以「一艙進水不沉」為標準的船隻，在事故中被撞穿兩艙。
Yahoo 新聞：宏福苑五級火︱匿名者網上投票收集居民善後意願 流傳截圖籲「企硬」 姚鈞豪：遭冒認造謠
宏福苑居民長遠安置正在討論階段，近日 Facebook 出現「宏福苑處理善後關注組」，有匿名參與者發起投票，聲稱收集宏福苑居民對未來居住安排的想法。投票選項包括原址重建、原區重建、樓換樓、由政府購買業權，投票開始後五小時，「樓換樓」暫時以 267 票領先，佔投票人數約 67％。不過有留言質疑非居民皆可投票，「樓換樓」的支持者中不少專頁帳號，投票認受性存疑。有人較早時亦在群組內貼出兩張 WhatsApp 截圖，圖中顯示宏福苑前區議員「姚鈞豪」叫居民「企硬迫政府讓步」，惟姚鈞豪本人向《Yahoo 新聞》表示，從未發表該言論，憂有人冒認造謠，打算昨晚報警備案。
Yahoo 新聞：尖沙咀酒店七旬夫婦疑因病尋死 丈夫傷重死亡 妻子涉謀殺被捕
昨（22 日）下午約 5 時，尖沙咀柯士甸道一間酒店有一男一女倒臥房間，職員報警。兩人昏迷送往伊利沙伯醫院，男子經搶救後不治。警方凌晨交代案情，指案發現場為一間面積約 200 呎的酒店房間，死者與妻子當時昏迷在床上。法醫初步檢查發現，死者死於昨日下午時段，其頸部、雙手前臂均有傷痕，其中最嚴重的傷勢位於右頸，有一處被利器插入、深約 2 厘米的刀傷。現場除了發現生果刀外，亦尋獲一把 20 厘米長的餐刀及安眠藥。房間內沒有打鬥或搜刮痕跡。 警方在現場檢獲死者與被捕人留下的遺書，內容提及因為長期病患困擾，難以支撐下去，故決定尋死。死者與被捕人結婚超過 40 年，兩人過往並無家庭暴力或精神病紀錄，具體的病歷仍在調查當中。
【今日重點財經新聞】
近期本港樓市回穩，多間大行看好後市。滙豐環球投資研究昨日發表報告，把2026至2027年住宅樓價升幅的預測由先前的3%至5%，上調至每年7%，即兩年共升14%。該行並上調其覆蓋的7隻香港地產股目標價，升幅中位數為11%，尤其看好新地（0016.HK）、恒地（0012.HK）和信置（0083.HK）。昨日地產股股價跑出，多隻股份創52周新高。
樓市回暖，市場炒風同步升溫，二手住宅市場本月暫錄至少59宗持貨一年內轉售獲利個案，較去年平均每月有約41宗，大增18宗或43.9%。沙田花園城更有業主入市僅約3個月賬面即賺24.2%離場。近月入伙的西貢十四鄉西沙灣發展項目SIERRA SEA本月亦連錄36宗相關個案，宗數按月飆升11倍。 據美聯物業綜合土地註冊處數據，去年全港共錄得492宗持貨一年內轉售獲利個案，即平均每月約41宗，而本報統計本月截至昨天，二手住宅市場已錄59宗同類個案，反映樓市炒風有進一步升溫跡象。
信報：泡泡瑪特重啟回購 股價飆6% 官媒今播CEO專訪 新品電子木魚熱炒
泡泡瑪特（9992.HK）股價自高位顯著回落後，時隔兩年重啟回購，本周累計斥資近3.5億元回購190萬股。新華社對泡泡瑪特首席執行官王寧的專訪將在今天（23日）中午播出，加上新品「電子木魚」在內地現炒風，該股股價昨日午後抽升，全日漲6%，收市報206元，最新市值約2764億元。自去年8月創出339.8元的歷史高位後，泡泡瑪特股價便輾轉回落，早前有網民曾留言促公司回購。
鉅亨網：特朗普控告摩根大通因政治因素關閉帳戶 求償50億美元
綜合外電周四 (20 日) 報導，美國總統特朗普周四控告摩根大通（JPM）及其執行長戴蒙，指控這家銀行在 2021 年初因政治因素關閉他及相關實體的帳戶。特朗普等原告在這起訴訟中尋求至少 50 億美元的民事賠償。
【今日重點娛樂新聞】
Yahoo 娛樂圈：張佳添再被爆有新女 火速發文踢爆係2年前舊相 唔認甄詠珊係女友但「曾經有交往過」
現年54歲的著名音樂製作人張佳添，因擔任《中年好聲音》評審而為人熟悉，而添 sir 去年起突然連環爆緋聞。踏入新一年，張佳添再有新緋聞！有周刊報導指張佳添背住「女友」甄詠珊，同索女喺地鐵傾偈傾到興高采烈。添sir 似乎有備而來，昨日朝就喺社交平台發文澄清。由於報導內文稱甄詠珊係張佳添「女友」，添sir亦特別澄清二人關係。
Yahoo 娛樂圈：《高朋滿座》「高B」鍾煌每逢MIRROR活動必出席力撐Alton 花籃下款揭關係密切
鍾煌（前名鍾文姚）於TVB處境劇《高朋滿座》飾演鄭丹瑞女兒「高B」，憑親切活潑形象及一副童顏深入民心，並憑該劇入圍《萬千星輝頒獎典禮》飛躍進步女藝員。當年，鍾煌被視為TVB力捧新星，但後來傳出與已婚男士有感情瓜葛，令形象受挫，最終以角色「出國留學」嘅劇情方式淡出劇組。鍾煌近年淡出娛樂圈，不過被發現與MIRROR成員Alton（王智德）關係密切，甚至有指佢係Alton同母異父姐姐。鍾煌被形容為忠實鏡粉，每逢MIRROR活動幾乎都能見到佢嘅身影。然而，鍾煌與MIRROR成員Alton（王智德）姨甥女芯言感情要好，經常一同出席演唱會或品牌活動，自拍合照不斷，更自稱係芯言「阿姨」，指要帶芯言去捧「吖虎」（舅父）。
其他人也在看
「最成功二世祖」鄧兆尊 傳承繼15億遺產 西貢地皮荒廢變靈探熱點 躺平都年收3,000萬利息
粵劇名伶新馬師曾之子鄧兆尊，近年活躍於社交平台及直播節目，不時被外界冠以「二世祖」標籤。近日有網民在小紅書上載短片，片中有人當面向鄧兆尊追問坊間流傳其「最窮只有1億元」一說，鄧兆尊即場作出回應；另有傳其與弟妹合共承繼高達15億元遺產，名下亦涉及一幅屢傳以逾4億元放售的西貢地皮，即使地皮長期荒廢，鄧兆尊亦表示毋須急於處理。閱讀更多：劍神張家朗「再亮一劍」187萬掃雲匯車位 半年前逾1,600萬買三房 半年入市逾1,788萬｜兩屆奧運奪金至少獲1,650萬獎金賭王遺產急劈！狂減43%！ 尖沙咀金巴利街地皮意向價由8,800萬劈到5,000萬短片所見，提問者問及「最窮只有1億元」的傳聞時，鄧兆尊先是「扁扁咀」並搖頭，稱「未見過」相關說法，其後又補充指「他們是說笑」，似對有關傳聞不以為然。傳四兄妹承繼15億元遺產 只作「被動收息」資料顯示，鄧兆尊近年除在社交媒體曝光外，亦不時參與不同YouTube直播節目。坊間一直有說法指，鄧兆尊在家人離世後與弟妹承繼約15億元遺產；另亦有指其家族曾處理物業資產，包括出售永祥大廈及楚留香物業等，加上持有大幅西貢地皮，令其資產規模備受關注。另有報道引述其曾提及父28Hse.com ・ 15 小時前
陳百祥曬九龍塘逾億豪宅 黃杏秀真實狀態曝光 爆張國榮離世前贈30條「風水魚」
76歲資深藝人陳百祥（阿叻）近年處半退休狀態，其人生大起大落，老來居於九龍塘複式豪宅，據說該幢樓齡約30年、佔地達4.000呎的豪宅身價逾億港元，阿叻與69歲太太黃杏秀（秀姑）在家中養狗、種花、養魚，更不時讓好友來參觀作客，生活極其悠閒。日前有內地女網紅到來探訪，非但令阿叻的豪宅裝潢盡現，更令久未一月露面的秀姑真實狀態曝光。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
60年一遇「赤馬紅羊劫」會有大事發生？2026年這4個生肖小心易中招
「赤馬紅羊劫」是什麼？未到 2026 年就已經聽到這個名字。這是中國歷史上一個極之神祕的周期規律，所謂「赤馬」指 2026 丙午年，「紅羊」則是 2027 丁未年，丙、丁屬火，對應赤紅色，故名思義就是火氣最旺、動盪最劇烈的兩年。那麼，2026 年「赤馬紅羊劫」有什麼要注意？Yahoo Style HK ・ 22 小時前
8大最差散水餅 名符其實派「餅」 網民：比唔派仲深刻
講到辦公室文化，散水餅幾乎已經成為香港職場的指定動作，但並不是每一件散水餅都令人感動，反而有些選擇會令同事收到時「懷疑人生」。早前就有網民以「見過最肉酸嘅散水餅係咩」為題在網上討論區發帖，留言一面倒抵死，更有人直言「比唔派仲深刻」，以下總結出網民心目中8大最差的散水「餅」。Yahoo Food ・ 44 分鐘前
私人住宅裝修鑿穿浴室地台樓板 下層天花穿窿可對望 屋宇署：要求即時停工
日出康城一個單位的業主2023年裝修期間涉擅自拆除部分主力牆，震驚全港，近日再有涉及裝修鑿穿事件出現。屋宇署今日在社交平台發文及上載兩張照片表示，早前有一個私人住宅單位在裝修期間，鑿穿了浴室的地台樓板，影響下層單位，照片可見廁所天花被鑿至穿窿，鋼筋鏽跡斑斑，和樓上可對望。屋宇署即時派員視察後，發現單位地台的樓板被鑿穿，幸整體樓宇結構沒有明顯危險。am730 ・ 16 小時前
李嘉誠大宅外傳異味 驚動警方消防到場 ! 真相係……
今日（22日）早上11時許，長和系創辦人李嘉誠深水灣大宅外傳出異味，大宅保安員一度懷疑有氣體洩漏，於是報案。28Hse.com ・ 15 小時前
觀塘拉麵店推「地獄級」三色豆拉麵！$38/碗挑戰人類底線 網民崩潰：即刻滾出地球
講到「劣食界王者」，急凍三色豆（青豆、粟米、甘筍）一定榜上有名，是不少香港人的童年陰影。但近日觀塘竟然有拉麵店「玩命」，劍走偏鋒推出極具爭議性的「三色豆拉麵」！這款衝擊視覺與味蕾的新品發布未夠一日，已獲超過五千人轉發，引發全港網民熱烈討論，更有人揚言要店家「滾出地球」！Yahoo Food ・ 1 小時前
駐天津主任被炒｜在天津生活本來可以「打贏99%香港公務員」
駐天津主任鄭震生自爆受款待被解僱，而且因涉違返防賄條例，據報案件已轉介執法部門跟進。事件除了揭示香港公務員清廉議題（見另文），還有多項啟示，其中翻查天津酒店的預訂價格，是次成為焦點的同類套房價格約3000港元，對比香港最平也要12000元，便宜足足75%；天津消費水平大幅低於香港，若然該合約主任能夠用香港人工在天津生活，本來可以「慢慢摵」，可惜已經成為泡影Yahoo財經 ・ 20 小時前
陳自瑤王浩信愛女情竇初開疑似蜜運中 網上po咀嘴甜蜜相放閃
陳自瑤與王浩信於2011年結婚後，翌年誕下女兒Victoria，時光飛逝，Victoria已經13歲，最近更情竇初開，與男友Julian頻頻在網上公開放閃。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
大阪國中生恐怖絞殺小學生！ 堤防無梯推落波浪載沉載浮！
這年頭校園新聞怎麼老是讓人心塞？最近日本網上瘋傳幾段影片，畫面裡大阪一群國中少年對一個小學生下狠手，先是用手臂從後頭猛勒脖子，勒到小孩臉紅脖子粗，差點沒氣兒，接著還把他推進海裡，任由他在水裡掙扎。Japhub日本集合 ・ 16 小時前
阿嬌鍾欣桐甩易胖體質！45歲生日重回顏值巔峰 靠「211飲食法」5天就能瘦！
她坦言，自己本來就是容易囤積、代謝偏慢的易胖體質，胖的時候連喝水都能重1斤！所以比起追求短期爆瘦，她更在意的是「怎麼吃才不容易再反彈胖回來」。而下面這套阿嬌親自實踐的飲控方式，重點其實很生活，照著做她說5天就能穩定瘦下來。阿嬌主要遵循的是簡化版的211飲食法，...styletc ・ 19 小時前
《高朋滿座》「高B」鍾煌每逢MIRROR活動必出席力撐Alton 花籃下款揭關係密切
鍾煌（前名鍾文姚）於TVB處境劇《高朋滿座》飾演鄭丹瑞女兒「高B」，憑親切活潑形象及一副童顏深入民心，並憑該劇入圍《萬千星輝頒獎典禮》飛躍進步女藝員。當年，鍾煌被視為TVB力捧新星，但後來傳出與已婚男士有感情瓜葛，令形象受挫，最終以角色「出國留學」嘅劇情方式淡出劇組。鍾煌近年淡出娛樂圈，不過被發現與MIRROR成員Alton（王智德）關係密切，甚至有指佢係Alton同母異父姐姐。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
屯門站女廁9格鎖剩2格 網民疑清潔工偷懶 港鐵回應
近日有女網民指周一(19日)晚上約9時到港鐵屯馬綫屯門站女廁如廁，現場雖有9個廁格，惟其中7格均被反鎖。當時廁所門外排長龍，事主與其他乘客等逾8分鐘，一度以為有人使用其他廁格，最終發現裡面竟空無一人。事主質疑有清潔工為減少工作量，故意鎖起大部分廁格，當場質問清潔工：「無理由唔知鎖晒㗎喎！」，對方回應「我要清垃圾過去」，惟見到事主拿起手機拍攝才取出鑰匙開門。港鐵回應《am730》查詢指周一晚上9時許，當時屯門站一個女廁有部份廁格沒有人使用但門被鎖上，清潔人員其後打開廁格，讓乘客使用，車站會密切留意有關情況。am730 ・ 17 小時前
43歲賈玲狠減110磅無反彈，零修圖時裝周街拍照掀熱話！瘦成閃電全靠「青瓜減肥法」，14日減肥食譜公開
米蘭時裝周星光閃閃，在Prada大騷的街頭上，看到中國著名一線影星賈玲。之前她因為拍攝《熱辣滾燙》電影而狠減約50kg，當時已經令人眼前一亮。電影過了近兩年，現在看到賈玲還是瘦 ！她在米蘭時裝周街拍照在零修圖的情況下，氣場還是很強，到底當年她是如何成功減肥減50kg瘦下來呢？來看看賈玲減肥故事！Yahoo Style HK ・ 1 天前
英超 ｜曼聯官宣 卡斯美路季尾離隊
曼聯中場卡斯美路將於今季結束後離隊。球會於周四發表聲明，確認這名巴西國腳會在本賽季完結後告別奧脫福。Yahoo 體育 ・ 7 小時前
男嬰頸留斷針全身布滿針孔 疑母親放血接診醫生報警
【on.cc東網專訊】上海一名醫生上周三（14日）在短片平台發影片稱，接診的一名10個月大的男嬰頸椎內殘留斷針，需要動手術取出。醫生發現，男嬰全身有500至600個針孔，分布於頭部、身軀、腳部，已經報警處理。on.cc 東網 ・ 1 天前
和平委員會簽署儀式冷冷清清 只有特朗普鐵粉到場朝聖
【彭博】— 台下傳來一聲洪亮的提示音：「讓我們歡迎和平委員會主席！」緊接著，特朗普步入達沃斯大廳，就在前一天他剛剛在這裡向全球精英發表了演講。不過，這一次到場的，卻是一群截然不同的人物。Bloomberg ・ 8 小時前
翻閹公務員收利益兼放上網 勾起市民想當年.....
駐天津聯絡處主任鄭震生曬商務艙、酒店套房及私人船艙惹爭議，政府指涉違《防止賄賂條例》即時解約，觸發市民憂慮廉潔倒退，香港清廉指數亦持續下滑。Yahoo財經 ・ 23 小時前
張繼聰謝安琪結婚19周年，愛情保鮮秘笈要有「儀式感」，網民評：頂爛市之鬼！
張繼聰謝安琪結婚 19 周年，瘋狂寵妻放閃網民評論指「頂爛市之鬼」！張繼聰謝安琪 2007 年結婚，育有一子一女生活美滿，最近張繼聰於社交媒體發佈結婚 19 周年「放閃相」，並指自己會「繼續努力爭取成為『全港最肉麻老公排行榜』頭果批」，香港音樂製作人王雙駿 Carl 叔叔留言指「真係有人嬴到你咩？？」，超強「老公力」閃爆全網！Yahoo Style HK ・ 1 天前
何永賢：房委會擬年內敲定「長者業主樓換樓計劃」
香港房屋局局長何永賢昨日(21日)於立法會上表示，過去十年，居住於房委會公屋的60歲以上長者人數，已由54萬大幅增加至74萬。為應對需求，房屋局近年積極推動多項措施。當局正從屋邨設計、科技應用及前線關懷三方面著手，全力在公營房屋打造宜居、共融的長者友善環境，以配合政府「居家安老」的政策目標。AASTOCKS ・ 23 小時前