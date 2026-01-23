莊臣控股高層及分判商涉清潔合約貪污遭廉署拘捕｜滙豐料樓市今明年各升 7%｜張佳添唔認甄詠珊係女友｜1 月 23 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2026 年 1 月 23 日星期五，預測本港地區今日大致多雲。早上寒冷，日間部分時間天色明朗及乾燥，最高氣溫約 17 度。吹和緩北至東北風。

【今日重點新聞】

Yahoo 新聞：廉署拘捕「莊臣控股」高層及分判商等 14 人 涉清潔合約貪污 收受分判商資助買樓

廉政公署日前採取執法行動，拘捕 14 名人士，當中包括上市公司「莊臣控股」的一名高級管理層及兩名經理級僱員。被捕人士涉嫌在外判清潔合約中串謀收受利益，涉及金額至少 1,800 萬元。廉署在行動中搜獲價值逾 1,000 萬元的名貴手錶，懷疑被用作清洗犯罪得益。

法庭線：南丫海難死因裁決 官：家屬方要求海事處年檢時核對圖則「不切實際」 遺屬集體離庭

2012 年造成 39 人死亡的南丫海難，死因裁判官周慧珠於周四（22 日）繼續宣判，指海事處在審批圖則及穩性計算時，未能察覺船體結構與圖則不符，揭示處方系統存在缺陷，而海事處亦承認驗船人員警覺性不足，須加強培訓。 惟家屬方期望海事處隔年檢船時核對圖則，確保結構與原本設計相符，官則認為家屬方是要求「以近乎完美的標準檢查」，忽視所耗費的時間，不可行、亦不切實際。有家屬聞言拍抬，其後集體離庭。 官在家屬缺席下總結指，儘管缺少水密門加快南丫四號下沉，但這並非設計出錯，亦沒違反當年任何規例，重申事故最根本的問題是，南丫四號作為以「一艙進水不沉」為標準的船隻，在事故中被撞穿兩艙。

Yahoo 新聞：宏福苑五級火︱匿名者網上投票收集居民善後意願 流傳截圖籲「企硬」 姚鈞豪：遭冒認造謠

宏福苑居民長遠安置正在討論階段，近日 Facebook 出現「宏福苑處理善後關注組」，有匿名參與者發起投票，聲稱收集宏福苑居民對未來居住安排的想法。投票選項包括原址重建、原區重建、樓換樓、由政府購買業權，投票開始後五小時，「樓換樓」暫時以 267 票領先，佔投票人數約 67％。不過有留言質疑非居民皆可投票，「樓換樓」的支持者中不少專頁帳號，投票認受性存疑。有人較早時亦在群組內貼出兩張 WhatsApp 截圖，圖中顯示宏福苑前區議員「姚鈞豪」叫居民「企硬迫政府讓步」，惟姚鈞豪本人向《Yahoo 新聞》表示，從未發表該言論，憂有人冒認造謠，打算昨晚報警備案。

Yahoo 新聞：尖沙咀酒店七旬夫婦疑因病尋死 丈夫傷重死亡 妻子涉謀殺被捕

昨（22 日）下午約 5 時，尖沙咀柯士甸道一間酒店有一男一女倒臥房間，職員報警。兩人昏迷送往伊利沙伯醫院，男子經搶救後不治。警方凌晨交代案情，指案發現場為一間面積約 200 呎的酒店房間，死者與妻子當時昏迷在床上。法醫初步檢查發現，死者死於昨日下午時段，其頸部、雙手前臂均有傷痕，其中最嚴重的傷勢位於右頸，有一處被利器插入、深約 2 厘米的刀傷。現場除了發現生果刀外，亦尋獲一把 20 厘米長的餐刀及安眠藥。房間內沒有打鬥或搜刮痕跡。 警方在現場檢獲死者與被捕人留下的遺書，內容提及因為長期病患困擾，難以支撐下去，故決定尋死。死者與被捕人結婚超過 40 年，兩人過往並無家庭暴力或精神病紀錄，具體的病歷仍在調查當中。

【今日重點財經新聞】

信報：滙豐唱好樓市 今明年各升7%

近期本港樓市回穩，多間大行看好後市。滙豐環球投資研究昨日發表報告，把2026至2027年住宅樓價升幅的預測由先前的3%至5%，上調至每年7%，即兩年共升14%。該行並上調其覆蓋的7隻香港地產股目標價，升幅中位數為11%，尤其看好新地（0016.HK）、恒地（0012.HK）和信置（0083.HK）。昨日地產股股價跑出，多隻股份創52周新高。

信報：二手短炒物業轉熾 本月暫錄59宗速賺

樓市回暖，市場炒風同步升溫，二手住宅市場本月暫錄至少59宗持貨一年內轉售獲利個案，較去年平均每月有約41宗，大增18宗或43.9%。沙田花園城更有業主入市僅約3個月賬面即賺24.2%離場。近月入伙的西貢十四鄉西沙灣發展項目SIERRA SEA本月亦連錄36宗相關個案，宗數按月飆升11倍。 據美聯物業綜合土地註冊處數據，去年全港共錄得492宗持貨一年內轉售獲利個案，即平均每月約41宗，而本報統計本月截至昨天，二手住宅市場已錄59宗同類個案，反映樓市炒風有進一步升溫跡象。

信報：泡泡瑪特重啟回購 股價飆6% 官媒今播CEO專訪 新品電子木魚熱炒

泡泡瑪特（9992.HK）股價自高位顯著回落後，時隔兩年重啟回購，本周累計斥資近3.5億元回購190萬股。新華社對泡泡瑪特首席執行官王寧的專訪將在今天（23日）中午播出，加上新品「電子木魚」在內地現炒風，該股股價昨日午後抽升，全日漲6%，收市報206元，最新市值約2764億元。自去年8月創出339.8元的歷史高位後，泡泡瑪特股價便輾轉回落，早前有網民曾留言促公司回購。

鉅亨網：特朗普控告摩根大通因政治因素關閉帳戶 求償50億美元

綜合外電周四 (20 日) 報導，美國總統特朗普周四控告摩根大通（JPM）及其執行長戴蒙，指控這家銀行在 2021 年初因政治因素關閉他及相關實體的帳戶。特朗普等原告在這起訴訟中尋求至少 50 億美元的民事賠償。

【今日重點娛樂新聞】

Yahoo 娛樂圈：張佳添再被爆有新女 火速發文踢爆係2年前舊相 唔認甄詠珊係女友但「曾經有交往過」

現年54歲的著名音樂製作人張佳添，因擔任《中年好聲音》評審而為人熟悉，而添 sir 去年起突然連環爆緋聞。踏入新一年，張佳添再有新緋聞！有周刊報導指張佳添背住「女友」甄詠珊，同索女喺地鐵傾偈傾到興高采烈。添sir 似乎有備而來，昨日朝就喺社交平台發文澄清。由於報導內文稱甄詠珊係張佳添「女友」，添sir亦特別澄清二人關係。

Yahoo 娛樂圈：《高朋滿座》「高B」鍾煌每逢MIRROR活動必出席力撐Alton 花籃下款揭關係密切

鍾煌（前名鍾文姚）於TVB處境劇《高朋滿座》飾演鄭丹瑞女兒「高B」，憑親切活潑形象及一副童顏深入民心，並憑該劇入圍《萬千星輝頒獎典禮》飛躍進步女藝員。當年，鍾煌被視為TVB力捧新星，但後來傳出與已婚男士有感情瓜葛，令形象受挫，最終以角色「出國留學」嘅劇情方式淡出劇組。鍾煌近年淡出娛樂圈，不過被發現與MIRROR成員Alton（王智德）關係密切，甚至有指佢係Alton同母異父姐姐。鍾煌被形容為忠實鏡粉，每逢MIRROR活動幾乎都能見到佢嘅身影。然而，鍾煌與MIRROR成員Alton（王智德）姨甥女芯言感情要好，經常一同出席演唱會或品牌活動，自拍合照不斷，更自稱係芯言「阿姨」，指要帶芯言去捧「吖虎」（舅父）。