錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
強制戴安全帶昨起實施｜金管局指港銀再減 P 不利風險管理｜Lisa @ BLACKPINK 素顏現身車公廟｜1 月 26 日・Yahoo 早報
早晨！今日係 2026 年 1 月 26 日星期一，預測本港地區今日大致多雲。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約 22 度。吹和緩東至東北風。
【今日重點新聞】
Yahoo 新聞：強制戴安全帶昨實施 陳美寶：望人性化處理 身體不適可作「合理辯解」
強制公共交通工具及商用車座位乘客佩戴安全帶的新法例，於今日起正式生效。運輸及物流局局長陳美寶昨早（25 日）在無綫電視節目《講清講楚》中表示，明白社會對新例有不同意見，亦需要時間適應文化轉變，故推行初期將以教育及宣傳為主。她強調執法會「情、理、法」兼備，並非以罰款為目的。
Yahoo 新聞：47人案被告獲釋｜岑敖暉據悉今出獄 七人車接送離開
民主派初選 47 人案再有被告獲釋。《Yahoo 新聞》接消息，前荃灣區議員岑敖暉服畢 4 年 6 個月刑期，今早（26 日）清晨獲釋，由七人車接送從赤柱監獄離開。 5 時左右，數名警員和警車在監獄的迴旋處戒備。到了清晨 5 時 41 分左右，兩架七人車從岑服刑的赤柱監獄離開，預料其中一車接載岑，兩車車窗都被拉上布簾。
Yahoo 新聞：陳茂波指各地領袖對本港經濟發展「相當正面」 批單邊主義變本加厲
財政司司長陳茂波總結到瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會之行，提到與會人士對中國內地和香港的經濟發展與展望，普遍都相當正面，認為態度較過去數年有顯著變化，又指期間接觸到的政商領袖，都不約而同表示大家應合力維護多邊主義，透過對話和合作解決問題。
昨日下午約2時16分，港島徑第 5 段近柏傑路一處樓梯位置發生意外，一名男子突然暈倒昏迷，現場人士立即報警。政府飛行服務隊直升機隨後將事主送往東區醫院，送院時需進行心肺復甦，惟經搶救後仍告不治。消息指，事發前該名男子曾與另一男子發生口角，其後感到頭暈並不斷嘔吐，最終陷入昏迷。警方正就事件詳情展開調查。
【今日重點財經新聞】
信報：金管：港銀再減P不利風險管理 淨息差勢受壓 壞賬率未見頂
美國利率政策存在多項不明朗因素，惟香港銀行最優惠利率（P）已回落到加息前水平，市場一直期望港息進一步向下刺激經濟。金管局副總裁阮國恒表明，港銀淨息差相比國際同業已相當低，如果再減P而儲蓄利率未能同步下調，將令淨息差進一步收窄，影響銀行盈利能力，不利風險管理。
信報：內地專才舉家南下 衝擊港教育生態 搭建子女海外升學橋樑 被指搶奪資源
隨着本地學齡人口減退，以及港府輸入人才計劃下的受養人子女數目急增，香港教育生態去年出現重大轉變。部分內地補習社以「借殼」方式在港營運，另有官立小學允許學生在校內考試以簡體字作答，引發社會爭議。香港教育系統原以本地人口為前提作「內循環」設計，任何新增的競爭者，必然改變既有資源及升學分布。本報訪問多個內地人才家庭、本地家長組織，以及教育界人士，剖析這個教育新現象。有「高才通」申請人留在內地，子女率先來港就讀；有內地家長在烈日下操場陪考暈倒，仍覺非常值得；而本地家長則理解制度新常態，但感到矛盾。香港教育制度如何在國際化與本地根基之間尋找新平衡，已是無可迴避的長線課題。
去年本港共有119隻新股上市，集資額重奪全球榜首，風光背後卻隱藏憂患。上世紀九十年代開創紅籌上市先河、有「紅籌之父」稱號的資深投資銀行家梁伯韜直言，本港投行生態嚴重內捲，作風短視，強調投行應做好把關工作，新股須「重質不重量」，並集中火力爭取具全球影響力的標誌性（Bellwether）創新企業來港上市，以吸引國際長線基金與聰明錢重回本港，而非盲目追逐上市數目及集資額數字。
Yahoo 財經：台北101出租率近98%跑贏香港整體 一幢樓做三盤生意？
美國攀岩高手 Alex Honnold周日徒手攀登台北101大樓，令這座台灣地標再成國際焦點，不過比起91分鐘登頂的極限壯舉，台北101的商業表現同樣耐人尋味，在全球寫字樓市場疲弱之際，台北101出租率高達97.6%；反觀香港，甲級商廈空置率仍高企於雙位數水平，為何台北101卻能逆市企穩？
【今日重點娛樂新聞】
東方日報：Lisa@BLACK PINK素顏現身車公廟 與粉絲揮手勁親民
韓國人氣女團BLACK PINK一連三晚假啟德體育園主場館舉行第3次世界巡迴演唱會《DEADLINE》，雖然昨晚還有演出，但泰籍成員Lisa昨日（25日）爭取時間去沙田車公廟，有網民在社交網上載照片，表示見到Lisa手持香燭誠心參拜，而素顏上陣的Lisa戴眼鏡，身穿粉紅色上衣，打扮低調，Lisa親切地跟認出她的粉絲揮手，不過當粉絲問可否合照時，經理人便指因Lisa是素顏而不方便合照。
Yahoo 娛樂圈：張曼玉法國冒雨摘無花果做果醬 真實狀態曝光 網民錯重點： 外套邊個品牌
61歲影后張曼玉（Maggie）淡出幕前多年，移居歐洲後享受大自然生活，去年開設小紅書帳戶分享近況，日前她上載最新影片，顯示她身處法國波爾多（Bordeaux）的郊外，駕車到路邊停下，素顏下親手採摘無花果用來製作果醬，更形容非常好吃。網民看過影片後，大讚Maggie狀態絕佳，更指她似乎體重回升，因而顯得精神奕奕，形容她是「回春」。不過，許多網民卻「錯重點」，留意到Maggie的外套有型又實用，紛紛追問款式品牌，其後發現拆合港幣僅百多元。
