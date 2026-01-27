支聯會案播片李卓人手指抹眼角｜大摩憂人幣急升礙中國擺脫通縮｜車銀優陷 200 億韓圜逃稅風波｜1 月 27 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2026 年 1 月 27 日星期二，預測本港地區今日大致多雲。日間部分時間有陽光及溫暖，市區最高氣溫約 25 度，新界再高一兩度。吹輕微至和緩東北風。

【今日重點新聞】

法庭線：支聯會案Day3 控方播1996年六四司徒華發言片段 李卓人手指抹眼角

支聯會被指煽動顛覆案周一（26 日）踏入第三天審訊，控方讀出開案陳詞並播放與案情有關的片段。庭上播放 1996 年司徒華在六四集會發言的片段時，在被告欄的李卓人抬頭望畫面，一度以手指抹眼角，他在片段播畢後再戴上眼鏡。 控方強調本案非政治審訊，法庭毋須處理憲法是否符合⺠主、六四或對國家批評的議題。另引 3 宗國安案請法官參考，引馬俊文案、47 人案指控罪中的煽動，類同普通法的煽惑，而非法⼿段不止於刑事行為；引唐英傑案指法庭可考慮「結束一黨專政」字眼的⾃然和合理效果。

廣告 廣告

Yahoo 新聞：47人案被告獲釋｜梁晃維刑滿出獄 從石壁監獄接送離開

Yahoo 新聞：47人案被告獲釋｜張可森刑滿出獄 從赤柱監獄接送離開

民主派初選 47 人案連續第二日有被告獲釋。《Yahoo 新聞》接消息，繼昨日（26 日）的岑敖暉獲釋後，前屯門區議員張可森服畢 4 年 11 個月刑期，今早（27 日）清晨獲釋，由七人車接送從赤柱監獄離開。至於前中西區區議員梁晃維亦服畢 4 年 11 個月刑期，今早（27 日）清晨獲釋，由七人車接送從石壁監獄離開。

Yahoo 新聞：錦綉花園5億工程解構︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻 業主：選手裁判都係佢 卜國明：5億屬市價

錦綉花園約5億元水管維修工程在爭議聲中煞停，屋苑管理公司曾設立「特別工程諮詢委員會」，並邀請業主、專業人士代表和區議員加入。然而，特委會的規章列明僅屬諮詢性質，管理公司有最終決定權，而管理公司屬發展商兼大業主「俊業」旗下。會議紀錄顯示，即使委員就招標框架投票，最終管理公司仍可不採納決議。有列席會議的區議員向《Yahoo新聞》表示，招標安排在透明度及居民信任方面均出現問題，令工程難以推展。

Yahoo 新聞：錦綉花園5億工程解構︱公契限制小業主權利 地政：年代久遠 無法找到審批紀錄

錦綉花園維修爭議源於早年訂立的公契條款偏向發展商，包括訂明管理公司由發展商委任，享有完全及不受限制的權力，負責屋苑的管理、運作、維護和修理，並可釐定和要求業主支付相關開支。地政總署回覆《Yahoo新聞》承認，錦綉花園公契在1976年訂立，經時任新界政務司審批，因時間久遠，署方無法找到其他有關審批的相關檔案或記錄。

Yahoo 新聞：夏寶龍：特首擔起治港第一責任 須強化「當家人」意識 行政主導曾走歪路

全國港澳研究會昨日（26 日）於北京舉行「堅持和完善行政主導 促進特別行政區良政善治」專題研討會，中共中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍致辭時表示，行政長官作為特別行政區的首長，必須強化「當家人」意識，切實擔負起治理香港第一責任人的責任，承擔對特區的全面領導職責。

Yahoo 健康：尼帕病毒︱印度爆群組感染 死亡率高達 75％ 衞生署指本港傳入風險低

印度近日出現尼帕病毒感染群組。西孟加拉邦加爾各答一間醫院自一月中起錄得 5 宗尼帕病毒確診個案，初步資料顯示，個案主要涉及醫院內傳播，患者全部為醫護人員，暫未錄得死亡或跨境傳播情況。當地衞生部門已安排約一百名密切接觸者接受隔離及檢測。本港衞生署表示，至今本港未錄得任何尼帕病毒感染的輸入或本地個案。

支聯會案Day3 控方播1996年六四司徒華發言片段 李卓人手指抹眼角

【今日重點財經新聞】

信報：大摩憂人幣急升 礙中國擺脫通縮 CNY創兩年半高 市場料有利經濟再平衡

近期人民幣兌美元滙率走勢轉強，昨日在岸人民幣（CNY）更創逾兩年半新高，有市場評論認為，人民幣升值將有助推動中國經濟再平衡。不過，摩根士丹利發報告，表明不認同此觀點，並指人民幣大幅升值反會阻礙走出通縮、壓縮企業利潤率，並放緩工資增速，導致抑制消費，帶來額外通縮壓力；中國要實現可持續的再平衡，仍須大規模財政寬鬆以提振消費。

信報：中國航企延長免費退赴日機票 覆蓋10．24前航班 勢打擊當地旅遊

中日關係陷入僵局，中國三大國有航空公司表示，將對旗下前往日本相關航線的免費退改簽適用範圍擴大到10月24日之前的航班，即覆蓋「春、夏、秋」三大旅遊旺季，預計將進一步衝擊中國旅客赴日旅行的意願。

Bloomberg：特朗普突發威脅 宣布將韓國商品關稅提高至25%

美國總統特朗普威脅要將韓國商品的關稅全面提高至25%，而他給出的理由是該國國會尚未就雙方去年達成的貿易協定立法。「由於韓國立法機構還沒有通過我們歷史性的貿易協定，當然這是他們的特權，我在此宣布將對汽車、木材、藥品的韓國關稅以及所有其它對等關稅從15%提高到25%，」 特朗普周一下午在社交媒體上發帖說。

Yahoo 財經：美股日誌｜標普納指4連升 金價破5,100美元

美股上升，道瓊斯指數升約340點收市，標普500指數及納斯達克指數連升第四個交易日，是12月以來最長升勢。投資者觀望今個星期一系列大型科技股公布業績，以及聯儲局稍後公布的議息結果作好部署。美國再次打出關稅牌作為威脅，總統特朗普表示，若加拿大與中國達成自由貿易協議，將會對前者加徵100%關稅，美元連跌3個交易日，金價繼續急升，並突破5,100美元關口。

大摩憂人幣急升 礙中國擺脫通縮 CNY創兩年半高 市場料有利經濟再平衡

【今日重點娛樂新聞】

Yahoo 娛樂圈：車銀優陷200億韓元逃稅風波 發文道歉兼為入伍時刻爭議解畫：絕非刻意迴避

有「臉蛋天才」之稱的韓國男星車銀優（Cha Eun Woo）早前陷入逾200億韓元（逾1億港元）逃稅爭議，經理人公司日前表示將「全力配合後續調查作業」。車銀優昨日（26日）於社交平台發長文回應，先向社會大眾致歉，並交代自己當日入伍的決定，強調絕非刻意迴避爭議，亦表示將履行相應的責任，好好反省。

Yahoo 娛樂圈：張寶兒拍片指與2歲大仔有拗橇 網民批評做法：傷害性挺大的

張寶兒（Bowie）與袁偉豪喺2017年因拍攝TVB真人騷節目《打工捱世界II》而撻着，拍拖3年後結婚，2023年誕下大仔「袁咕碌」袁晞祐，去年再誕下細仔「袁氹氹」，一家四口幸福愉快。近日張寶兒拍片上載到社交網站表示自己第一次與2歲「袁咕碌」有拗橇，結果引起網民熱議。