美心麵包爛牙事主研進一步法律行動｜安踏 123 億入主 Puma 強調無礙派息｜鄭秀文罕晒合照與雷頌德梁漢文蘇永康太太相聚｜1 月 28 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2026 年 1 月 28 日星期三，預測本港地區今日大致多雲，初時有一兩陣微雨。日間部分時間有陽光，最高氣溫約 21 度。吹和緩東至東北風，風勢間中清勁。

【今日重點新聞】

Yahoo 新聞：美心麵包驚現「爛牙」︱事主研進一步法律行動 過往案件法官質疑罰款無阻嚇力

有市民早前在進食美心麵包時發現一顆黑色「牙齒」狀異物，事隔一個月後，食環署確認相關樣本特徵「與牙齒相若」。美心西餅回覆《Yahoo 新聞》指，正全力配合食環署相關調查。事主表示，冀有關部門徹查事件成因，正研究進一步法律行動，「我哋覺得罰款其實阻嚇性真係不大，亦都好容易就不了了之。」

Yahoo 新聞：47人案被告獲釋｜梁晃維更新 IG 報平安 放下政治工作專注個人發展：我永遠都係香港人

民主派初選 47 人案被告，前中西區區議員梁晃維服畢 4 年 11 個月刑期，昨早（27 日）離開石壁監獄。下午 5 時半左右，梁晃維更新個人 Instagram 帳號報平安，表示已經回到家中，與家人和愛貓團聚。梁晃維交代未來動向時指，未來一段日子會放下政治工作，專注個人發展，不過他同時表示，「即使我卸下政治工作，我永遠都係香港人」，「希望喺將來能夠搵到合適嘅位置貢獻呢個地方。」

Yahoo 新聞：國務院免去曾國衞政制及內地事務局局長職務 曾國衞：健康問題提出辭職

Yahoo 健康：曾國衞請辭︱稱前列腺癌指數上升 一文拆解甚麼是 PSA 指數？是否等於會患癌？

新華社報道，依照《中華人民共和國香港特別行政區基本法》的有關規定，根據香港特區行政長官李家超建議，國務院決定免去曾國衞的政制及內地事務局局長職務。曾國衞說，他的身體在高強度工作下出現狀況，前列腺癌指數一直高企，PSA 值長期超過 11，經檢查及多種治療，包括服藥、刺穿手術後未見有大改善，在完成立法會選舉的重要任務後，經思考以及跟家人商討後，決定向李家超請辭。

曾國衞稱因為前列腺癌指數持續上升而決定請辭。但是不是指數高，便等於會患癌？前列腺癌的病徵、治療方法又有甚麼？哪些人是高危群組？

Yahoo 新聞：巴士安全帶新例｜輪椅客扣安全帶需協助 53歲男子不滿被阻時間爭執 涉普通襲擊被捕

巴士強制戴安全帶新例周日（25 日）起實施，天馬苑有乘客昨（27 日）搭巴士時疑不滿另一輪椅乘客需時扣安全帶，雙方口角後繼而動武。事件中一名 53 歲男子涉普通襲擊被捕。

【今日重點財經新聞】

信報：安踏123億入主Puma 強調無礙派息 收購逾29%權益 內部資源支付

內地運動品牌安踏（2020.HK）公布，與法國皮諾（Pinault）家族的投資公司Groupe Artémis達成協定，收購德國運動品牌Puma所屬公司Puma SE的29.06%股權，現金對價為每股普通股35歐羅，共15.06億歐羅（約122.78億元人民幣），以內部資源支付，交易完成後安踏成Puma大股東。

信報：港12月出口飆26%遠勝預期 輸貨亞洲升逾兩成 大馬表現最勁

本港上月外貿表現好過市場預期；政府統計處公布，2025年12月，商品整體出口貨值為5128億元，按年急升26.1%，按月擴大7.3個百分點，並大幅高過市場預期的16.8%；進口貨值5760億元，按年漲30.6%，按月擴大12.5個百分點，同樣優於市場預期；12月份錄得有形貿易逆差632.53億元，相等於商品進口貨值的11%。

信報：高盛：超配中國 AI等四主題當炒

去年中資股升勢亮麗，大行續看好今年表現。高盛亞太首席股票策略分析師慕天輝（Timothy Moe）表示，該行對中國股市的評級為超配（overweight），尤其看好「十五五規劃」帶來的機遇，並指四大關鍵主題分別是「十五五規劃」、人工智能（AI）、中國企業拓展全球市場，以及提升股東回報。

Yahoo 財經：男人最痛！前列腺癌治療費動輒逾10萬美元 被視為「千億級市場」

政制及內地事務局局長曾國衛因前列腺癌指數（PSA）上升而決定請辭，前列腺問題向來被視為「男人最痛」，但在人口高齡化下，這類疾病正逐步由健康問題轉化為經濟議題，無論是可致命的前列腺癌，抑或發病率極高的良性前列腺增生（BPH），均涉及龐大醫療開支，相關市場規模已達數百億美元，並被視為有機會進一步擴大至「千億美元級」醫療市場。

【今日重點娛樂新聞】

Yahoo 娛樂圈：鄭秀文罕晒合照與雷頌德梁漢文蘇永康太太相聚 網民：點解可以越嚟越靚

影后兼樂壇天后鄭秀文（Sammi），近期忙於灌錄新專輯及宣傳有份主演嘅賀歲片《夜王》之外，佢仲與一班好朋友相聚。事後Sammi更喺社交網站上載合照，與網民分享相聚喜悅。 鄭秀文喺社交網站上載與音樂人雷頌德太太梁家玉（Jade）、蘇永康太太馮翠珊（Anita）及梁漢文太太林文慧（Karen）嘅合照，並留言話：「好姊妹Jade （Mark嫂）回港度假, 我們姊妹們當然好好相聚, 高興喔！ 雞啄唔斷。Jade 是一個super mom and wife. 幾年前我們一起去旅行，整個行程超愉快, 融洽啱key, 每次回想, 快樂感覺猶在。 @mark_lui147 @jadebabelovescooking」。

Yahoo 娛樂圈：前TVB兒童節目主持呂靜文升呢人母 晒囡囡萌樣享受親子時光

曾於TVB節目《#後生仔傾吓偈》、《Hands Up》擔任主持的呂靜文（Bonnie）近日不時分享囡囡的照片，令人感嘆「後生女」已榮升為人母。