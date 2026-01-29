九巴 86K 被剪爛兩條安全帶｜聯儲局維持利率不變｜吳美珩近況曝零走樣震驚網民｜1 月 29 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2026 年 1 月 29 日星期四，預測本港地區今日短暫時間有陽光，最高氣溫約 19 度。稍後漸轉多雲，有一兩陣微雨。吹清勁偏東風，離岸及高地間中吹強風。

【今日重點新聞】

Yahoo 新聞：九巴 86K 被剪爛 2 條安全帶 暫列作刑事毁壞 警方跟進調查 九巴：不會姑息蓄意破壞行為

巴士強制戴安全帶新例周日（25 日）起實施，馬鞍山錦英苑巴士總站昨日（28 日）一輛 86K 巴士疑被剪爛兩條安全帶，案件暫時列作刑事毁壞，警方正調查。九巴表示，對破壞安全帶的行為予以嚴厲譴責，不會姑息任何蓄意破壞巴士設施的行為。

Yahoo 新聞：COMEBUYTEA 顧客稱飲到曱甴 「唔清楚係咪我咬死咗佢」 食環署巡查檢控負責人

有網民在社交平台 Threads 發文，指於周二（27 日）下午在旺角新世紀廣場一間 COMEBUYTEA 分店購買一杯飲品，惟飲至杯底時，發現口感異常，原以為是蘆薈殘渣，吐出後赫然發現疑似一隻曱甴，隨即向食環署投訴・署方回覆《Yahoo新聞》表示，昨日巡查時發現該店鋪食物室有不潔情況，將會檢控處所負責人。 本網亦就事件向 COMEBUYTEA 查詢，惟截稿前未獲回覆。

Yahoo 新聞、Yahoo 健康：醫療收費改革︱急症室求診人次減近 15% 非緊急個案下跌逾三成

公營醫療收費改革今年 1 月 1 日起正式實施，公立醫院急症室除危殆及危急病人可獲豁免收費外，其餘病人收費上調至 400 元。醫務衞生局局長盧寵茂回覆立法會議員質詢表示，截至 1 月 25 日，急症室求診總人次為 119,733 人，較去年同期減少近 15%。其中非緊急個案跌幅最為顯著，減少超過 30%，而次緊急個案亦下跌超過 20%。

Yahoo 新聞：金建希涉收受統一教賄賂 一審判囚 1 年 8 個月並獲緩刑 操縱股價指控獲判無罪

南韓前第一夫人金建希涉及的多宗貪腐案，昨日（28 日）在首爾中央地方法院一審宣判。法院裁定金建希受賄罪名成立，判處有期徒刑 1 年 8 個月，並追繳 1281.5 萬韓圜。至於她被控操縱股價及違反《政治資金法》等罪名，則獲判無罪。

86K（ChanLokHim6 ＠ 香港巴士大典，非涉事巴士）

【今日重點財經新聞】

Yahoo 財經：聯儲局按兵不動 鮑威爾：通脹回落可減息

美國聯邦儲備局在連減息三次後維持利率不變。聯邦基金利率繼續在3.5厘至3.75厘之間，符合預期。主席鮑威爾表示，經濟活動有所改進，上調有關評估，又對就業市場的憂慮有所寬減，將政策重心移向通脹風險。

AASTOCKS：現貨黃金曾逼近5,600美元 現貨白銀破頂

現貨黃金及白銀再度破頂，現貨黃金最新報每盎司5,520美元，升1.9%，早前曾升至5,595.41美元新高。現貨白銀最新報118.12元，升1.1%，高位見119.43美元新高。

信報：外滙基金大豐收 余偉文憂三風險 去年賺3310億新高 各類資產錄正回報

外滙基金2025年投資收益錄得3310億元，創年度新高，惟金管局總裁余偉文指出，今年有三大不明朗因素，包括宏觀經濟和主要央行政策、人工智能（AI）發展和相關概念投資能否保持強勢，以及地緣政治風險「每日都在變」，任何一項因素轉差都會令環球金融市場大幅波動。

信報：恒指飆699點四年高 次季撲三萬

美國總統特朗普不擔心美元下跌的言論，加劇美滙跌勢，「貶值交易」情緒似乎擴散至港股。恒指昨爆升699點，逾7個月來再現六連升，創超過4年半新高。分析認為，美元走弱與人民幣轉強是利好港股主因，連同盈利增長加快等因素，中港股後市可看好，恒指次季有望重上30000點。

【今日重點娛樂新聞】

Yahoo 娛樂圈：53歲吳美珩最新近況曝光 零走樣震驚網民 激讚睇唔出已過半百

吳美䂰金於1996年參選國際華裔小姐勇奪亞軍後簽約TVB，因出演多套古裝劇集時，其古裝打扮維肖維妙，被封「古典美人」；吳美珩又飾演過唔少專業人士，包括經典劇集《妙手仁心III》「葉淘」醫生、《九五至尊》女強人Rachel等等。吳美珩於2001年與拍拖5年台灣百億富商王華麟結婚，搖身一變成為名副其實嘅「百億闊太」，亦逐漸淡出幕前，將生活重心轉向家庭，多年來生活低調，甚少出席公開活動，僅與圈中好友如鄭裕玲、宣萱和顧紀筠保持聯繫。另外，吳美珩亦無社交平台，因此近照少之又少。近日，網上流傳一段吳美珩嘅最新影片，53歲零走樣嘅狀況令網民震驚。

Yahoo 娛樂圈：趙薇被官方點名「劣跡藝人」 神隱四年現身直播即被封

出演《還珠格格》一炮而紅的內地女星趙薇2021年起被內地官媒點名為「劣跡藝人」，原因眾說紛紜，趙薇自此被封殺，於娛樂圈消失近四年。之後，網上屢傳有關趙薇傳聞，如婚變及癌病逝世等，直至前年12月，趙薇突然宣布與新加坡富商老錢黃有龍已於2021年秘密離婚，才再次正式出席於大眾視野。趙薇雖然被封殺，不過近期亦多次試水溫，如以文字、短片在直播透過連線形式出現，早前神隱四年的她於除夕更高調現真身於直播出現，有指她當時全程表現亢奮，對女主播親親抱抱，一度帶動銷量上漲，不過隨後畫面突然變成黑屏，更顯示「該直播間因違規已被封鎖」。其後，趙薇於粉絲群以錄音短訊安撫，更指以後不能再連線，似乎封殺令仍未解除。