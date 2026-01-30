獨立書店推薦賞︱區家麟頒獎：而家要一個台幾咁艱難
安全帶鎖扣疑攝錫紙城巴將報警｜黑石傳斟入主新世界確認獲接洽｜杜汶澤自揭田蕊妮父母當年反對兩人拍拖｜1 月 30 日・Yahoo 早報
早晨！今日係 2026 年 1 月 30 日星期五，預測本港地區今日多雲，有一兩陣雨。日間氣溫徘徊在 19 度左右。吹清勁偏東風，離岸及高地間中吹強風。
【今日重點新聞】
Yahoo 新聞：巴士安全帶鎖扣疑攝錫紙 乘客被卡住需消防員解除 城巴：疑蓄意破壞將報警
政府強制巴士乘客戴安全帶後，繼有人涉剪斷安全帶，昨（29 日）有乘客被安全帶卡住，需消防員到場處理。事發昨早，40 歲男乘客正乘搭開往蘇屋邨方向的 795X 城巴，在長沙灣道一巴士站準備下車之際，發現安全帶卡住無法鬆綁，須出動消防員協助。城巴事後發現，該鎖扣內部被一張錫紙阻礙正常運作，疑有人蓄意破壞，將報警處理。運輸署表示，非常關注事件，已要求城巴提交報告、嚴肅跟進。
Yahoo 新聞：有線寬頻高層大地震｜杜之克余詠珊何哲圖辭職 執董黃雅芬接任 CEO｜Yahoo
有線寬頻（1097）管理層大地震。公司昨日（29 日）宣布，行政總裁兼執行董事杜之克已向董事會請辭。至於「夫妻檔」余詠珊和何哲圖同樣離場：余詠珊辭任公司旗下好好製作集團首席執行官及集團相關職務，何哲圖辭任旗下星演國際首席執行官及集團相關職務，變動即日生效。董事會同時宣布，由現任執行董事黃雅芬女士（Ivy Wong）接任有線寬頻行政總裁。
Yahoo 新聞：八號花園大維修︱估價1.4億每戶夾20至30萬 小業主謀推翻 顧問始介紹更平方案
Yahoo 新聞：八號花園大維修︱未收強制令 法團自願驗樓 一年換兩主席 置邦同為宏福苑管理公司
大埔八號花園未收到屋宇署強制驗樓令，法團便提倡做大維修，工程顧問最初估價高達1.4億元，每戶要攤分近20至30萬元不等。有小業主收集簽名要求召開特別業主大會，議決是否撤銷大維修工程。工程顧問其後才發信澄清，業主可選擇「基本維修項目」方案，只需4740萬元。
八號花園小業主將於2月1日在八號花園平台召開特別業主大會，議程包括撤銷大維修工程，以及終止聘用工程顧問「卓越展圖」。屋苑未收強制驗樓令，屋宇署證實該屋苑法團自願驗樓；管理公司置邦則解釋，由於屋苑日漸老化，多年來法團會議已討論需要大維修，目前建議客戶等待市建局推出新招標妥。
Yahoo 新聞：宏福苑五級火｜管理公司真空 置邦上月完約 民青局：合安將設居民溝通平台
土地審裁處本月初批准政府申請解散宏福苑法團管委會，委任華懋集團旗下合安管理有限公司為管理人。據報有居民近日去信民青局局長麥美娟，促請合安盡快向大維修承辦商宏業追討 3,100 萬元履約保證金，以及安排召開業主大會。民青局向《Yahoo 新聞》覆稱，合安正與宏福苑前管理公司及前管委會交接，將於短期內設立網上平台，惟未有說明合安將於何時開設網上平台及舉行居民簡介會。
Yahoo 新聞：屯門大興邨斬人案｜房屋署：家訪15次查倒汗水問題 施襲戶去年破壞樓下單位天花
屯門大興邨興昌樓 1 月 23 日發生斬人案，46歲男子乘搭電梯期間突施襲，導致一家三口受傷送院。施襲者與事主一家為樓上樓下鄰居，房屋署昨（29 日）回覆《Yahoo 新聞》指，去年8月開始接獲施襲戶投訴樓下單位因使用冷氣導致其單位出現冷凝水，8至12月期間職員曾 15 次家訪，施襲戶一直能保持正常溝通，情緒穩定；施襲戶去年 8 月曾破壞樓下單位天花，署方向其發警告信。
【今日重點財經新聞】
新世界發展（0017.HK）獲注資的消息一直只聞樓梯響，昨日彭博引述消息人士報道，指美國私募股權投資公司黑石集團（Blackstone）正與新世界進行深入談判，黑石即將成為該公司的最大單一股東，意味鄭氏家族將放棄對新世界的控制權。新世界昨晚發公告，首次確認其控股股東周大福企業獲投資者接洽，就可能投資新世界一事進行商討。
滙控（0005.HK）完成私有化恒生銀行，後者於1月27日正式退市並成為滙豐亞太全資附屬公司。正當集團舵手艾橋智日前仍強調恒生會維持獨立運作之際，兩行隨即迎來主管財務的高層互相「對調」安排。消息透露，加入恒生3年多的財務總監蘇雪冰將會「回巢」，出任滙豐亞洲及中東地區暫代財務主管（Interim Financial Controller），今年3月起生效；而滙豐現任亞洲及中東地區財務主管Jonathon Lee，則調任恒生出掌財務總監職務（CFO）。
Yahoo 財經：美股日誌｜微軟挫一成累大市 金價單日波幅近9%
美股三大指數走勢各異，微軟重挫拖累標普500指數和納斯達克指數下跌，道瓊斯指數升不足100點。大市低開後跌幅擴大，午後逐漸收復失地。金價波動，紐約期金在電子交易時段突破5,600美元水平，在早市卻急跌至5,200美元以下，高低波幅近9%。
Bloomberg：蘋果公司季度營收創歷史新高 在華收入勁增38%
蘋果公司在假日季度的營收大幅超出華爾街預期，主要受新款iPhone 17的強勁需求、服務業務成長以及中國市場回暖推動。 蘋果在周四發布的聲明中表示，截至12月27日的季度，公司營收成長16%至1438億美元，再創新高。彭博匯編的數據顯示，分析師此前平均預期為1384億美元。蘋果自身的預期為成長10%至12%。 蘋果執行長蒂姆·庫克在聲明中表示：「空前的需求推動iPhone創下史上最佳季度表現，所有地區市場都創下歷史新高。」
【今日重點娛樂新聞】
Yahoo 娛樂圈：杜汶澤自揭田蕊妮父母當年反對兩人拍拖 田母曾將鐵閘上鎖唔畀出街
杜汶澤於自家網台「喱騷」推出個人紀錄片《光輝歲月》，並邀請香港導演黃浩然訪問及拍攝。日前，杜汶澤自揭當年與太太田蕊妮從好友變成戀人嘅關鍵時刻，以及為愛勇闖家長關嘅趣事。
Yahoo 娛樂圈：大S紀念雕像完工傳逝世一周年當天揭幕 「9階白色階梯」藏具俊曄愛意
台灣女星徐熙媛（大S）去年2月2日因病逝世，一眾粉絲哀痛不已，之後大S葬於新北市金寶山碑林名人區，不時有網民拍到其韓國丈夫具俊曄於墓前打掃守候，一往情深。據台媒報道，由具俊曄設計的大S紀念雕像亦已完工，並將於2月2日大S逝世一周年揭幕。據台媒透露，通往大S紀念雕像的步道設有「S型」白色階梯，階梯級數為9；而紀念雕像擺設於階梯最上方，雕像後方亦設有有9階白色水泥牆，也設計成S形。正正因為韓文中「9」與具俊曄的「具」發音相似，象徵具俊曄對大S的愛意。
