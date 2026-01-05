警搗元朗製毒工場消息指《全民造星 I》羅啟聰被捕｜恒生周四議決私有化舊員工嘆已失靈魂｜曾志偉卸任 TVB 總經理｜1 月 5 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2026 年 1 月 5 日星期一，預測本港地區今日天晴。日間乾燥及和暖，最高氣溫約 22 度。吹和緩北至東北風，稍後風勢清勁，今晚顯著轉涼。

【今日重點新聞】

Yahoo 新聞：警搗元朗製毒工場檢 774 萬貨拘 3 人 據了解《全民造星 I》羅啟聰涉案被捕

警方昨日（4 日）表示，周六（3 日）在元朗展開代號掃毒行動，搗破一個位於山下路的村屋製毒工場，檢獲市值約 774 萬元的毒品及製毒工具。行動中拘捕 3 人，報稱職業分別為學生、歌手及無業，目前正被扣留調查，案件將於周一（5 日）下午在觀塘裁判法院提堂。據了解，ViuTV《全民造星 I》參賽者「狗毛」羅啟聰在事件中被捕。

am730：石硤尾邨美如樓單位火警 1 死 8 傷 初步調查充電器起火導致

石硤尾邨發生火警。周日早上8時許，警方接報美如樓一個單位起火，冒出大量濃煙。消防接報到場，出動一條喉及一隊煙帽隊灌救，約9時大致將火救熄。警方及消防其後在起火單位內發現73歲梁姓男住戶的屍體，並救出年齡介乎49至93歲的1男7女傷者，其中2人嚴重受傷，主要為吸入性損傷，餘下6人吸入濃煙不適和呼吸困難，傷者分別送往明愛和廣華醫院治理。另外，火警期間約250名居民需要疏散。經初步調查，相信單位有充電器起火導致火警。

Yahoo 新聞：美軍生擒馬杜羅︱白宮公開馬杜羅被押抵紐約緝毒署片段 穿拖鞋說「新年快樂」

美軍周六（3 日）突襲委內瑞拉並生擒該國總統馬杜羅（Nicolas Maduro）及其妻子，馬杜羅目前已被引渡至美國，在紐約被關押。白宮公開馬杜羅在紐約被扣押片段，片中他身穿拖鞋，並向在場人員說「新年快樂」。

BBC 中文：間諜、無人機與火焰切割器：還原美國抓捕馬杜羅全過程

生擒馬杜羅的行動幾個小時內就完成，不過整個計劃過程就長達數星期甚至數個月。《BBC 中文》回顧今次作為美國近年最重要的中南美洲地緣政治部署。

【今日重點財經新聞】

信報：恒生瀕退市 舊員工嘆已失靈魂 周四議決私有化 前高管陳健波傷感

滙控（0005.HK）斥資千億元私有化恒生銀行（0011.HK）的建議，本周四（8日）舉行法院會議及股東大會議決，倘獲批准，這家在港上市逾半世紀、承載很多港人集體回憶的老牌銀行將會退市。曾服務恒生逾30年的前立法會議員陳健波坦言「不捨和傷感」，冀私有化後滙豐會珍視恒生原有人才。也有多位不願具名的恒生前高管及員工慨嘆，滙豐已全面「接管」恒生領導層，品牌即使保留，核心價值及文化已被「拆骨」，「失去靈魂」。不過，恒生老牌家族股東、「工廈大王」楊耀松家族，其長子楊國佳認為，恒生商業房地產（CRE）不良貸款惡化難脫困，整體經營模式又受到質疑，母企出手私有化屬「必須做的一步」，

信報：滙豐劉紹文：今年炒股不炒市加劇 港基本面欠亮點 估值與市場期望俱高

恒指去年升近28%，創8年最佳表現，滙豐金融服務亞洲投資策略主管劉紹文提醒，今年港股能否再下一城，要視乎企業盈利與資金流，又預期港股炒股不炒市情況會更明顯，坦言新經濟股基本面不易掌握，且相較投資美股難度為高。

信報：蘋果中國AI功能未上線

內地「21財經．南財快訊」報道，有博主稱蘋果公司已在近期針對部分國行設備啟動「Apple智能與Siri」功能的灰度測試，獲得測試資格的使用者可在設備設置中查看相關選項。有內地網友評論，也收到蘋果AI智能升級提醒，但在使用過程中發現，AI的回答都是基於百度現有答案，疑似部分功能被閹割。

Yahoo 財經：居屋2025懶人包｜啟德、將軍澳、東涌、錦田、屏山2026年推出！定價、呎數、位置一覽 同場加映九龍灣綠置居

「居屋2025」及「綠置居2025」發售消息已正式公布，房委會今期推出共8,316個全新居屋單位及1,467個全新綠置居單位，成為近年供應最豐富的一期。今次推售計劃預計於2026年第二季開始接受申請，並首次採用居屋、綠置居及白居二聯合申請機制，大幅簡化申請流程。今期「居屋2025」推出五個全新屋苑，包括啟德啟陽苑、將軍澳影輝苑、東涌裕豐苑、錦田匯熙苑及屏山朗風苑，全部以市價七折定價；同期推出「綠置居2025」九龍灣盛緻苑，以市價六折發售。「居屋2025」及「綠置居2025」每個項目選址及配套有何特色？《Yahoo 財經》跟大家一起拆解。

【今日重點娛樂新聞】

Yahoo 娛樂圈：萬千星輝頒獎典禮2025 精彩時刻丨林盛斌整爛獎 佘詩曼四度封視后 曾志偉卸任總經理轉為諮詢委員會召集人

TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》 於昨日（4日）晚上8時舉行，會上除了頒發各大獎項，亦有不少難忘時刻。佘詩曼憑《新聞女王2》大熱奪獎，打破自己創下的紀錄，四度封視后。同劇男主角黃宗澤則奪視帝，二人在台上都有落淚，場面感動。另外TVB行政主席許濤上台頒發榮譽傳奇大獎予曾志偉，特別向對方致謝，並由譚詠麟頒發獎項，更向他唱出〈相對無言〉。曾志偉即席宣布辭任總經理一職，並道：「我覺得自己有啲江郎才盡。」隨即TVB即發新聞稿，宣佈委任曾志偉出任新成立諮詢委員會召集人，繼續以另一個身份留守TVB。

Yahoo 娛樂圈：曾志偉卸任總經理︳與四大唱片公司破冰建功 未夠半年升職 曾被阿叻踢爆為炒余詠珊入TVB

正式宣布退任TVB總經理曾志偉，於2021年應邀加入TVB成為管理層，出任副總經理（綜藝、音樂製作及節目）兼行政委員會特別顧問，全面負責綜藝及資訊娛樂節目。由於原本負責綜藝節目、出任助理總經理（非戲劇製作）嘅余詠珊被轉職為助理總經理（業務發展），因此外界普遍認為曾志偉「埋位」係要取代余詠珊，而余詠珊亦於同年4月離職。